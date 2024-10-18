Görüş Bildir
Haberler
Video
Bulaşıkları Yerleştirirken Sona Kalanı Motivasyonunu Kaybederek Tekrar Yıkadığını Anlatan İçerik Üreticisi

Bulaşıkları Yerleştirirken Sona Kalanı Motivasyonunu Kaybederek Tekrar Yıkadığını Anlatan İçerik Üreticisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 11:48

İçerik Devam Ediyor

@sevvallandd adlı TikTok kullanıcısı ev işlerini yaparken yaşadığı birkaç sıkıntısından bahsederek takipçileriyle paylaştı. Yorumlarda buluşanlar da aynı dertten muzdarip olduklarını anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ev işlerini yaparken tam bitireceği esnada ‘motivasyonunu kaybettiğini’ anlatan kadın, birkaç örnek verdi.

Ev işlerini yaparken tam bitireceği esnada ‘motivasyonunu kaybettiğini’ anlatan kadın, birkaç örnek verdi.

Bazen bulaşıkları ve çamaşırları defalarca yıkadığını, çamaşır katlarken yarım bıraktığını anlatan kadın buna ‘doksanlar kız problemi’ dendiğini anlattı.

Bazen bulaşıkları ve çamaşırları defalarca yıkadığını, çamaşır katlarken yarım bıraktığını anlatan kadın buna ‘doksanlar kız problemi’ dendiğini anlattı.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın