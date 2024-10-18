Bulaşıkları Yerleştirirken Sona Kalanı Motivasyonunu Kaybederek Tekrar Yıkadığını Anlatan İçerik Üreticisi

@sevvallandd adlı TikTok kullanıcısı ev işlerini yaparken yaşadığı birkaç sıkıntısından bahsederek takipçileriyle paylaştı. Yorumlarda buluşanlar da aynı dertten muzdarip olduklarını anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Ev işlerini yaparken tam bitireceği esnada ‘motivasyonunu kaybettiğini’ anlatan kadın, birkaç örnek verdi.
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Bazen bulaşıkları ve çamaşırları defalarca yıkadığını, çamaşır katlarken yarım bıraktığını anlatan kadın buna ‘doksanlar kız problemi’ dendiğini anlattı.
İşte detaylar 👇
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