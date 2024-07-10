Buket Aydın Kimdir? Sunucu Buket Aydın'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi
Buket Aydın Kimdir? Sunucu Buket Aydın'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi
Ünlü sunucu Buket Aydın, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Spikerlik kariyeri boyunca TRT'den Kanal D'ye, NTV'den Kanaltürk'e pek çok önemli kanalda haber sunuculuğu ve moderatörlük yapan Aydın, son yıllarda Haberet Medya'nın genel yayın yönetmenliği yapıyor. Peki, Buket Aydın kimdir? Buket Aydın kaç yaşında ve nereli?
İşte, ünlü spiker Buket Aydın hakkında merak edilenler...
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Buket Aydın Kimdir?
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Buket Aydın'ın Sunuculuk Kariyeri
Ünlü spiker, 2023 yılından beri Haberet.com'da genel yayın yönetmeni olarak görev yapıyor.
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