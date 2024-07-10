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Buket Aydın Kimdir? Sunucu Buket Aydın'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Buket Aydın Kimdir? Sunucu Buket Aydın'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 19:23

Ünlü sunucu Buket Aydın, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Spikerlik kariyeri boyunca TRT'den Kanal D'ye, NTV'den Kanaltürk'e pek çok önemli kanalda haber sunuculuğu ve moderatörlük yapan Aydın, son yıllarda Haberet Medya'nın genel yayın yönetmenliği yapıyor. Peki, Buket Aydın kimdir? Buket Aydın kaç yaşında ve nereli? 

İşte, ünlü spiker Buket Aydın hakkında merak edilenler...

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Buket Aydın Kimdir?

Buket Aydın Kimdir?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Aydın, Atilla İlhan'ın şiirleri üzerine yüksek lisans yaptı. 

Kariyer hayatına başlamadan önce, Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim aldı. Buradan derece ile mezun olan Aydın, bir radyoda haber spikerliği yaparak meslek hayatına başladı.

Buket Aydın'ın Sunuculuk Kariyeri

Buket Aydın'ın Sunuculuk Kariyeri

Kariyer hayatına başladığı özel radyoda haber spikerliği yapan Buket Aydın, ilk ekran macerasına Kanaltürk'te spor bülteni ve hafta sonu ana haber bültenini sunarak başladı. Daha sonra TRT Türk'te program sunuculuğu yaptı. Ünlü spiker, 2011 ila 2018 yılları arasında NTV'ye transfer oldu. 

2018 yılının Mayıs ayında, Kanal D ana haber bültenini sunmaya başlayan Aydın, haber dairesi başkanlığına getirildi. Aynı dönemde, Demirören Medya'nın çatısı aldında CNN Türk'te 40 adlı programın sunuculuğunu üstlendi.

Ünlü spiker, 2023 yılından beri Haberet.com'da genel yayın yönetmeni olarak görev yapıyor.

Ünlü spiker, 2023 yılından beri Haberet.com'da genel yayın yönetmeni olarak görev yapıyor.

Buket Aydın, Mayıs 2020'de Kanal D, CNN Türk ve Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyurdu. Buradan Haber Global'e geçen Aydın, ayrıca Nişantaşı Üniversitesi'nde 'Radyo, Televizyon ve Sinema' bölümü öğretim görevlisidir. 

Genel yayın yönetmeni Buket Aydın, YouTube'da yayımlanan Haftalık adlı programla dikkat çekse de sık sık tartışma programlarına da konuk oluyor.

Buket Aydın'ın Özel Hayatı: Buket Aydın Evli mi?

Buket Aydın'ın Özel Hayatı: Buket Aydın Evli mi?

Buket Aydın, 2013 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Erce Baykal ile Mayıs 2020 tarihine kadar evli kaldı.

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