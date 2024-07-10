Buket Aydın Kimdir? Sunucu Buket Aydın'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Aydın, Atilla İlhan'ın şiirleri üzerine yüksek lisans yaptı.

Kariyer hayatına başlamadan önce, Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim aldı. Buradan derece ile mezun olan Aydın, bir radyoda haber spikerliği yaparak meslek hayatına başladı.