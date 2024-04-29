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Bugüne Kadar Duymadığınız Birbirinden İlginç Bilimsel Gerçekler Sizi Afallatacak

Bugüne Kadar Duymadığınız Birbirinden İlginç Bilimsel Gerçekler Sizi Afallatacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.04.2024 - 21:40

Süt terleyen ornitorenklerden canlıların yalnızca birkaç saniye dayanabileceği termal nehire, inanmakta zorlanacağınız bilimsel gerçekleri derledik! 

Hadi başlayalım...

Kaynak: https://list25.com/25-amazing-science...
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1. Ornitorenkler yumurtladığı halde bebeklerini emzirmek için süt bezlerine sahiptir. Fakat memeleri yoktur. Peki ornitorenk yavrusu, sütü nereden emer?

1. Ornitorenkler yumurtladığı halde bebeklerini emzirmek için süt bezlerine sahiptir. Fakat memeleri yoktur. Peki ornitorenk yavrusu, sütü nereden emer?

Anne ornitorenk, vücudunda meydana gelen terleme ile süt üretir. Yavru ise vücudundaki sıvıyı emerek beslenir.

2. Kuyruklu yıldızlar çürümüş yumurta gibi kokar. Kim kokladı ki?

2. Kuyruklu yıldızlar çürümüş yumurta gibi kokar. Kim kokladı ki?

Elbette kimse. Kuyruklu yıldızlar idrarın ve çürük yumurtanın kötü kokmasına sebep olan amonyak ve hidrojen sülfür içerirler. Her iki maddenin birleşimi oldukça kötü bir koku yayar...

3. Bir gün Amazonlara yolunuz düşerse sakın kaynayan nehirde yüzmeyi denemeyin.

3. Bir gün Amazonlara yolunuz düşerse sakın kaynayan nehirde yüzmeyi denemeyin.

Yaklaşık 85 derece olan Shanay-timpishka nehri, 'dünyanın tek kaynayan nehri' olarak biliniyor. Amazon Nehri'nin bir kolu olan bu nehirde elbette canlı yaşamı yok.

4. Arılar birbirleriyle özel dansları aracılığıyla iletişim kurar.

4. Arılar birbirleriyle özel dansları aracılığıyla iletişim kurar.

'Çember dansı' ve 'sallanma dansı' arıların birbirleriyle iletişim kurma şeklidir. Çeber dansı arılara çiçeklerin yakında olduğunu gösterir, sallanma dansı ise yönlerini ve mesafeyi anlatır. 

Döngü ne kadar büyükse, mesafe de o kadar çoktur...

5. Otizm hayvanlarda da görülebilir.

5. Otizm hayvanlarda da görülebilir.

Otizmin yalnızca insanlarda görüldüğünü düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Araştırmalar, özellikle bull terrier cinsi köpeklerin de otizm benzeri davranışlar sergileyebileceğini gösteriyor.

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6. Vücudunuzda ne kadar altın olduğunu merak etmiş miydiniz?

6. Vücudunuzda ne kadar altın olduğunu merak etmiş miydiniz?

Vücudunuzda yaklaşık 0.2 miligram altın var! Vücudumuzdaki altın, elektrik iletkeni olarak görev alıyor ve sinyallerin iletilmesinde büyük öneme sahip.

7. Çıplak kör fareler, kansere karşı dirençlidir.

7. Çıplak kör fareler, kansere karşı dirençlidir.

Bu fareler, vücutlarındaki hyaluronan adı verilen bir bileşen sayesinde tümörlerle savaşırlar.

8. Okapiler, zürafaların yaşayan en yakın akrabalarıdır!

8. Okapiler, zürafaların yaşayan en yakın akrabalarıdır!

Siyah beyaz çizgileri sayesinde daha çok zebrayı andırsalar da zürafagiller ailesinin üyelerinden biridir.

9. Peki küçük bir pusula görevi gören bakteri türü olduğunu biliyor muydunuz?

9. Peki küçük bir pusula görevi gören bakteri türü olduğunu biliyor muydunuz?

'Manyetotaktik bakteriler' aslında gezegenimiz için oldukça önemlidir. Gezegenimizin manyetik alanını algılar ve buna göre hareket ederler. Bilim insanları, bu bakterilen kanser hücrelerinin tedavisinde kullanıp kullanılmayacağına dair araştırmalar yürütüyor.

10. Karşınızda dünyanın en küçük balığı!

10. Karşınızda dünyanın en küçük balığı!

Avustralya'nın açıklarında bulunan bu balık, sadece 6 ila 8 milimetre arasında bir boya sahip. Aynı zamanda şeffaf olan bu balık, bugüne kadar yalnızca 6 kez görülebilmiş.

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