Bugüne Kadar Duymadığınız Birbirinden İlginç Bilimsel Gerçekler Sizi Afallatacak

'Çember dansı' ve 'sallanma dansı' arıların birbirleriyle iletişim kurma şeklidir. Çeber dansı arılara çiçeklerin yakında olduğunu gösterir, sallanma dansı ise yönlerini ve mesafeyi anlatır.

Döngü ne kadar büyükse, mesafe de o kadar çoktur...