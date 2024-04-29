Bugüne Kadar Duymadığınız Birbirinden İlginç Bilimsel Gerçekler Sizi Afallatacak
Bugüne Kadar Duymadığınız Birbirinden İlginç Bilimsel Gerçekler Sizi Afallatacak
Kaynak: https://list25.com/25-amazing-science...
Süt terleyen ornitorenklerden canlıların yalnızca birkaç saniye dayanabileceği termal nehire, inanmakta zorlanacağınız bilimsel gerçekleri derledik!
Hadi başlayalım...
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1. Ornitorenkler yumurtladığı halde bebeklerini emzirmek için süt bezlerine sahiptir. Fakat memeleri yoktur. Peki ornitorenk yavrusu, sütü nereden emer?
2. Kuyruklu yıldızlar çürümüş yumurta gibi kokar. Kim kokladı ki?
3. Bir gün Amazonlara yolunuz düşerse sakın kaynayan nehirde yüzmeyi denemeyin.
4. Arılar birbirleriyle özel dansları aracılığıyla iletişim kurar.
5. Otizm hayvanlarda da görülebilir.
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6. Vücudunuzda ne kadar altın olduğunu merak etmiş miydiniz?
7. Çıplak kör fareler, kansere karşı dirençlidir.
8. Okapiler, zürafaların yaşayan en yakın akrabalarıdır!
9. Peki küçük bir pusula görevi gören bakteri türü olduğunu biliyor muydunuz?
10. Karşınızda dünyanın en küçük balığı!
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