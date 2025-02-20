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Bugün İndirimde Neler Var? Levi's Jean Modellerinden En Sevilen Parfümlere 20 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Levi's Jean Modellerinden En Sevilen Parfümlere 20 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.02.2025 - 10:56

20 Şubat 2025 tarihinde, alışveriş severler için harika fırsatlar kapıda! Levi's'ın ikonik jean modelleri, bu günün en çarpıcı indirimlerinden biri. Moda dünyasının vazgeçilmez parçası olan bu jeanler, dolabınızın yeni favorisi olmaya aday. Ayrıca, en popüler ve sevilen parfümler de bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Kendinizi özel hissettirecek bu kokularla, her anınızı unutulmaz kılabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmayın, bugün indirimde olan bu ürünler sizleri bekliyor!

Bu içerik 20.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

1. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

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Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

2. Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon Erkek

2. Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon Erkek

Efsanevi Levi's 501 kot pantolon, zamansız tasarımı ve rahatlığıyla her erkeğin gardırobunda olması gereken bir parça. Şu an indirimde!

Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon Erkek

3. SMA Optipro 2 Devam Sütü (6-12 Ay, 800 g)

3. SMA Optipro 2 Devam Sütü (6-12 Ay, 800 g)

Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için gerekli besin değerlerini içeren SMA Optipro 2 devam sütü, şimdi indirimde!

SMA Optipro 2 Devam Sütü (6-12 Ay, 800 g)

4. Calvin Klein Kadın Çanta

4. Calvin Klein Kadın Çanta

Şık tasarımı ve mor rengiyle dikkat çeken bu Calvin Klein çanta, her kombini tamamlayacak indirimli fiyatıyla sizin olabilir.

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5. Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Shoes - Low Non Football

5. Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Shoes - Low Non Football

Doğa yürüyüşleri ve günlük kullanım için ideal, dayanıklı ve konforlu Adidas Terrex ayakkabılar indirimde!

Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Shoes - Low Non Football

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6. Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli

6. Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli

Saç derisini arındırır, kepeği önler ve saçlara sağlıklı bir görünüm kazandırır. Vichy Dercos Şampuan şimdi indirimde!

Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli

7. Chloe Signature Edp 50 Ml Kadın Parfümü

7. Chloe Signature Edp 50 Ml Kadın Parfümü

Çiçeksi ve pudralı notalarıyla büyüleyici bir kokuya sahip olan Chloe Signature parfüm, indirimli fiyatıyla sizi cezbedecek.

Chloe Signature Edp 50 Ml Kadın Parfümü

8. Bioderma Atoderm Cream Ultra

8. Bioderma Atoderm Cream Ultra

Normal ve kuru ciltler için yoğun nem takviyesi sağlayan Bioderma Atoderm Krem, bebeklerden yetişkinlere kadar herkesin kullanımına uygun. Şu an indirimde!

Bioderma Atoderm Cream Ultra

9. Kiwi KAP-6730H Hava Temizleme + Yedek Filtre Hediye

9. Kiwi KAP-6730H Hava Temizleme + Yedek Filtre Hediye

Evinizin havasını temizleyerek daha sağlıklı bir ortam yaratan Kiwi hava temizleyici, yedek filtre hediyesiyle birlikte indirimde!

Kiwi KAP-6730H Hava Temizleme + Yedek Filtre Hediye

10. Kiko Milano Sheer Perfection Lip Kit

10. Kiko Milano Sheer Perfection Lip Kit

Dudaklarınıza doğal bir renk ve parlaklık katan bu dudak seti, indirimli fiyatıyla makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak.

Kiko Milano Sheer Perfection Lip Kit

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11. L'Oreal Paris L'Oréal Paris Lumi Glass Islak Bitişli Stick Aydınlatıcı - 610 Glassy Pearl Eclat

11. L'Oreal Paris L'Oréal Paris Lumi Glass Islak Bitişli Stick Aydınlatıcı - 610 Glassy Pearl Eclat

Sepette 1500 TL'ye 150 TL indirim! 

L'Oreal Paris L'Oréal Paris Lumi Glass Islak Bitişli Stick Aydınlatıcı - 610 Glassy Pearl Eclat

12. Bade Natural Biberiye Suyu Güçlendirici Saç Toniği Refill Paket 200 ml %100 Doğal Ve Saf

12. Bade Natural Biberiye Suyu Güçlendirici Saç Toniği Refill Paket 200 ml %100 Doğal Ve Saf

Tüm ürünlerde 2. ürüne %40 indirim!

Bade Natural Biberiye Suyu Güçlendirici Saç Toniği Refill Paket 200 ml %100 Doğal Ve Saf

13. Caterpillar Erkek Cat Caterpillar Colorado Deri Bot

13. Caterpillar Erkek Cat Caterpillar Colorado Deri Bot

Büyük final! İkinci ürüne %50 indirim!

Caterpillar Erkek Cat Caterpillar Colorado Deri Bot

14. Molped Pure Soft Normal Avantajlı Mega Fırsat Paketi 46 Lı X 2A

14. Molped Pure Soft Normal Avantajlı Mega Fırsat Paketi 46 Lı X 2A

Molped ürünlerinde 2 al 1 öde indirimi başladı!

Molped Pure Soft Normal Avantajlı Mega Fırsat Paketi 46 Lı X 2 A

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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