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Peşin Fiyatına 9 Taksitle Satın Alabileceğiniz Bilgisayar Modellerini Bulduk!

etiket Peşin Fiyatına 9 Taksitle Satın Alabileceğiniz Bilgisayar Modellerini Bulduk!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 16:46

Günümüzde bilgisayar alımları, özellikle de yüksek performanslı modeller söz konusu olduğunda, önemli bir yatırım haline gelebiliyor. Ancak, peşin fiyatına 9 taksit imkanı sunan kampanyalar sayesinde, hayallerinizdeki bilgisayara daha kolay sahip olabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz, peşin fiyatına 9 taksitle satın alabileceğiniz bazı bilgisayar modelleri ve teknik özellikleri👇

Bu içerik 19.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. MSI CROSSHAIR 17 HX D14VGKG-075TR

1. MSI CROSSHAIR 17 HX D14VGKG-075TR

En yeni Intel işlemci ve güçlü RTX 4070 ekran kartıyla donatılmış bu laptop, oyun tutkunları için mükemmel bir seçenek. 240Hz ekranıyla akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

  • İşlemci: Intel Core i7 14700HX

  • Bellek: 32GB RAM

  • Depolama: 1TB SSD

  • Ekran Kartı: RTX 4070

  • Ekran: 17' QHD+ 240Hz

  • İşletim Sistemi: Windows 11 Home

MSI CROSSHAIR 17 HX D14VGKG-075TR: Yüksek Performanslı Oyun Canavarı

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2. Huawei Matebook D16 2024

2. Huawei Matebook D16 2024

Intel'in yeni nesil işlemcisiyle gelen bu şık laptop, hem iş hem de günlük kullanım için ideal. Geniş ekranı ve uzun pil ömrüyle değerlendirmeye almaya değer.

  • İşlemci: Intel Core i5 13420H

  • Bellek: 16GB RAM

  • Depolama: 1TB SSD

  • Ekran: 16' IPS

  • İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Huawei Matebook D16 2024

3. Monster Tulpar T7 V20.6.2

3. Monster Tulpar T7 V20.6.2

Monster'ın oyunculara özel geliştirdiği bu model, yüksek performanslı donanımları ve 144Hz ekranıyla dikkat çekiyor.

  • İşlemci: Intel Core i7 13700H

  • Bellek: 32GB RAM

  • Depolama: 1TB SSD

  • Ekran Kartı: RTX 4060

  • Ekran: 17.3' FHD 144Hz

  • İşletim Sistemi: FreeDOS

Monster Tulpar T7 V20.6.2

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4. Apple MacBook Air M1

4. Apple MacBook Air M1

Apple'ın M1 çipiyle güçlendirilmiş bu MacBook Air, inanılmaz performans ve uzun pil ömrünü bir araya getiriyor. Şık tasarımıyla da göz kamaştırıyor.

  • İşlemci: Apple M1 Çip

  • Bellek: 8GB RAM

  • Depolama: 256GB SSD

  • Ekran: 13' QHD

  • İşletim Sistemi: macOS

Apple MacBook Air M1

5. Dell Gaming G15 5530 G155530014U Intel Core i7

5. Dell Gaming G15 5530 G155530014U Intel Core i7

Dell'in oyuncu serisi bu modeli, güçlü donanımları ve uygun fiyatıyla herkesi düşünmeye devam ediyor.

  • İşlemci: Intel Core i7-13650HX

  • Bellek: 16GB DDR5 RAM

  • Depolama: 1TB SSD

  • Ekran Kartı: RTX 4060

  • Ekran: 15.6' Full HD

  • İşletim Sistemi: Ubuntu

Dell Gaming G15 5530 G155530014U Intel Core i7

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6. Lenovo V15-82TV009DTXV1 AMD Ryzen 7-5825U 16GB 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop

6. Lenovo V15-82TV009DTXV1 AMD Ryzen 7-5825U 16GB 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop

AMD Ryzen işlemciyle güçlendirilmiş bu laptop, hem iş hem de günlük kullanım için uygun bir seçenek.

  • İşlemci: AMD Ryzen 7 5825U

  • Bellek: 16GB RAM

  • Depolama: 512GB SSD

  • Ekran: 15.6' Full HD

  • İşletim Sistemi: FreeDOS

Lenovo V15-82TV009DTXV1 AMD Ryzen 7-5825U 16GB 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop

7. Apple MacBook Air M2

7. Apple MacBook Air M2

Apple'ın M2 çipiyle güçlendirilmiş bu MacBook Air, daha da yüksek performans ve şık tasarımıyla herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

  • İşlemci: Apple M2 Çip

  • Bellek: 8GB RAM

  • Depolama: 256GB SSD

  • Ekran: 13'

  • İşletim Sistemi: macOS

Apple MacBook Air M2

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8. Dell G16 7630 I9-13900HX 32GB 1tb SSD 8gb RTX4070

8. Dell G16 7630 I9-13900HX 32GB 1tb SSD 8gb RTX4070

Intel'in en güçlü işlemcisi ve RTX 4070 ekran kartıyla donatılmış bu laptop, en üst düzey oyun deneyimini sunuyor.

  • İşlemci: Intel Core i9-13900HX

  • Bellek: 32GB RAM

  • Depolama: 1TB SSD

  • Ekran Kartı: RTX 4070

  • Ekran: 16' QHD+ 240Hz

  • İşletim Sistemi: Ubuntu

Dell G16 7630 I9-13900HX 32GB 1tb SSD 8gb RTX4070

9. Casper Excalibur G870

9. Casper Excalibur G870

  • İşlemci: Intel Core i7 12700H

  • Bellek: 16GB RAM

  • Depolama: 1TB SSD

  • Ekran Kartı: RTX 4050

  • Ekran: 15.6' 144Hz

  • İşletim Sistemi: FreeDOS

Casper Excalibur G870

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10. HP Victus 15

10. HP Victus 15

AMD Ryzen işlemci ve RX 6550M ekran kartıyla donatılmış bu laptop, uygun fiyatlı bir oyun bilgisayarı arayanlar için ideal.

  • İşlemci: AMD Ryzen 5 7535HS

  • Bellek: 16GB RAM

  • Depolama: 512GB SSD

  • Ekran Kartı: RX 6550M

  • Ekran: 15.6' FHD 144Hz

  • İşletim Sistemi: FreeDOS

HP Victus 15

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11. MSI MODERN 15

11. MSI MODERN 15

Intel Core i5 işlemciyle donatılmış bu laptop, şık tasarımı ve taşınabilirliğiyle öne çıkıyor.

  • İşlemci: Intel Core i5 1235U

  • Bellek: 8GB RAM

  • Depolama: 512GB SSD

  • Ekran: 15.6' FHD

  • İşletim Sistemi: FreeDOS

MSI MODERN 15

12. MSI THIN 15

12. MSI THIN 15

Intel Core i5 işlemci ve RTX 2050 ekran kartıyla donatılmış bu laptop, ince ve hafif yapısıyla dikkat çekiyor.

  • İşlemci: Intel Core i5 12450H

  • Bellek: 8GB RAM

  • Depolama: 512GB SSD

  • Ekran Kartı: RTX 2050

  • Ekran: 15.6'

  • İşletim Sistemi: FreeDOS

MSI THIN 15

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13. Monster Abra A5

13. Monster Abra A5

  • İşlemci: Intel Core i5 12450H

  • Bellek: 32GB RAM

  • Depolama: 1TB SSD

  • Ekran Kartı: RTX 4050

  • Ekran: 15.6' FHD 144Hz

  • İşletim Sistemi: FreeDOS

Monster Abra A5

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Sena YİĞİT
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