article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? 25 Haziran 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 25 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
25.06.2026 - 12:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Haziran ayının son günleri tüm hızıyla devam ederken teknoloji ürünlerinden kahve makinelerine, yazlık tekstil ürünlerinden cilt bakım ve süpermarket stoklarına kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Markaların sunduğu özel indirim kodlarına, çoklu alım sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 25.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Skinsensual ürünlerinde sepette 2. ürün 1 TL!

Skinsensual ürünlerinde sepette 2. ürün 1 TL!

Cildi besleyen bu nemlendirici, markanın tüm ürünlerinde başlattığı ve stok yapmak için fırsat sunan ikinci ürüne 1 TL kampanyasıyla sepetinizde.

Skinsensual Daily Hydrating Moisturizer Cream 50 ml

Popüler olan çıtır çikolatayı evde hazırlayabileceğiniz malzeme kiti!

Popüler olan çıtır çikolatayı evde hazırlayabileceğiniz malzeme kiti!

Bu lezzetli viral çikolata kiti, 2.200,00 TL'den sepet aşamasında uygulayacağınız bize özel onedio koduyla birlikte net 990,00 TL'ye geriliyor. 

Ayrıca 1500 TL üzeri alışverişlerinizde Wefood Pirinç Patlakları hediye!

Wefood Viral Çikolata Kiti

Gün içinde tüketebileceğiniz yüksek proteinli nohut cipsi tanışma paketi!

Gün içinde tüketebileceğiniz yüksek proteinli nohut cipsi tanışma paketi!

Mevcut %33 indirimle sunulan bu 6lı nohut cipsi paketi, yapacağınız 1.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli ONEDİO300 koduyla sepette ek 300 TL indirim kazanıyor.

Noutos Nohut Cipsi Tanışma Paketi 55 g x 6 Adet

Yaz kombinleri için tercih edilen kahverengi çerçeveli şık güneş gözlüğü!

Yaz kombinleri için tercih edilen kahverengi çerçeveli şık güneş gözlüğü!

Seldan serisinin o zamansız tasarım çizgisini yansıtan bu kaliteli güneş gözlüğü modeli, günün öne çıkan fiyat düşüşleri kapsamında 1.340,00 TL'den net 1.139,00 TL'ye düştü.

Bilge Karga Seldan Brown Güneş Gözlüğü

Samsung Galaxy A56 5G 60 günün en düşük fiyatında!

Samsung Galaxy A56 5G 60 günün en düşük fiyatında!

Teknoloji kategorisinin bu popüler 5G modeli, 23.374,00 TL'den son 60 günün en düşük fiyatı kampanyası dahilinde sepet aşamasında net 22.974,00 TL'ye geriledi.

Samsung Galaxy A56 5G

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evde espresso ve bol köpüklü cappuccino tarifleri hazırlayan tam otomatik kahve makinesi!

Evde espresso ve bol köpüklü cappuccino tarifleri hazırlayan tam otomatik kahve makinesi!

Tek tuşla kahve dükkanı kalitesinde lezzetler sunan bu tam otomatik şık cihaz, 28.900,00 TL'den son 30 günün en iyi fiyat avantajıyla birlikte 27.899,00 TL'ye düştü.

De'Longhi Magnifica Evo Next Ecam312.80.Tb Tam Otomatik Espresso Makinesi

Deterjan kullanmadan sadece buharın gücüyle derinlemesine hijyen sağlayan buhar makinesi!

Deterjan kullanmadan sadece buharın gücüyle derinlemesine hijyen sağlayan buhar makinesi!

Özel bez setiyle birlikte gelen 3.2 bar gücündeki bu yüksek performanslı buharlı temizleyici, 5.389,00 TL'den %10 indirimle sepet aşamasında 4.849,99 TL'ye geriledi.

Kärcher KST 2 + Cloth Set Buharlı Temizlik Makinesi

Yves Rocher'de büyük yaz indirimi zamanı geldi!

Yves Rocher'de büyük yaz indirimi zamanı geldi!

Tüm kategorilerde geçerli büyük yaz indirimi kapsamında yer alan bu 40 ml'lik koruyucu, 1.099,90 TL'den sepet aşamasındaki net %50 indirimle birlikte 549,95 TL'ye düştü.

Yves Rocher SPF 50 Yüksek Korumalı Yağlanma Ve Leke Karşıtı Yüz Güneş Kremi

Yaz gecelerinde ev giyimi için tasarlanan pamuklu şortlu pijama takımlarında 2 al 1 öde!

Yaz gecelerinde ev giyimi için tasarlanan pamuklu şortlu pijama takımlarında 2 al 1 öde!

Kırmızı Camille serisine ait bu rahat şortlu pijama, Penti'nin seçili tüm ev giyim ürünlerinde başlattığı 2 al 1 öde kampanyasıyla listemizde.

Penti Kırmızı Camille Pointel Pamuklu Şortlu Pijama Takımı

Kremi ürünlerinde sepette 3 al 2 öde fırsatı!

Kremi ürünlerinde sepette 3 al 2 öde fırsatı!

Zengin ve besleyici formülüyle dudak bakım seanslarının vazgeçilmezi olan bu 13 ml'lik şeftali tonlu parlatıcı, markayı keşfetmeniz için sepette 3 al 2 öde fırsatıyla sunuluyor.

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13 ml Peach

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günlük kombinler için %100 organik pamuk kumaşıyla rahatlık sunan beyaz tişört!

Günlük kombinler için %100 organik pamuk kumaşıyla rahatlık sunan beyaz tişört!

Relaxed kesimi ve şık yan yırtmaç detaylarıyla öne çıkan bu beyaz tişört, satıcıya özel sepet aşamasında geçerli 50 TL üzerine %15 ek indirim avantajıyla karşımıza çıkıyor.

Grimelange Jemmy Kadın %100 Organik Pamuk Beyaz T-shirt

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın