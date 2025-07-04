Bugün Genel Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? Sonar Araştırma'nın Haziran Anketinde Dikkat Çeken Sonuç
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Sonar, vatandaşa "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
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Ankette birinci parti CHP oldu. CHP ve AKP arasındaki fark yüzde 5.3
Ankete sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle oldu👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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