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Bugün Genel Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? Sonar Araştırma'nın Haziran Anketinde Dikkat Çeken Sonuç

Bugün Genel Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? Sonar Araştırma'nın Haziran Anketinde Dikkat Çeken Sonuç

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.07.2025 - 22:33

Sonar Araştırma, 'Siyasi Eğilimler Haziran 2025' anketinin sonuçlarını yayınladı. Vatandaşlara 'Bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. Anketin sonuçları dikkat çekti. CHP ve AKP arasında 5,3 puan fark olduğu görüldü.

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Sonar, vatandaşa "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Sonar, vatandaşa "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Sonar Araştırma, Haziran 2025 Türkiye'nin Tercihleri araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 'Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunun yöneltildiği ankette dikkat çeken sonuç ortaya çıktı. 

Seçmen eğilimlerindeki değişim, özellikle iktidar ve muhalefet partilerinin oy oranları arasındaki fark açısından önemli sinyaller verir nitelikte.

Ankette birinci parti CHP oldu. CHP ve AKP arasındaki fark yüzde 5.3

Ankette birinci parti CHP oldu. CHP ve AKP arasındaki fark yüzde 5.3

Anketin sonuçları şöyle:

Ankete sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle oldu👇🏻

Ankete sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle oldu👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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