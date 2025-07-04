Törende Diplomasını Yırtarak Tepki Gösteren Boğaziçili Doruk Dörücü’den Açıklama
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreni dikkat çeken anlara ev sahipliği yapmıştı. Sosyoloji bölümünden ‘Yüksek Onur’ derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, Türkiye’de yaşanan son politik gelişmelere diplomasını yırtarak tepki göstermiş ve “Diplomamı kayyum almam” demişti. Evine yapılan baskınla gözaltına alınan Dörücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Görücü, serbest bırakılmasının ardından bir açıklama yaptı.
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Doruk Dörücü'nün eylemi Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenine damga vurmuştu. O anları izleyelim👇🏻
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"Bu diploma hükümsüzdür" diyerek diplomasını yırtmıştı. Ev baskınıyla gözaltına alınan Doruk Dörücü serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan Doruk Dörücü'den açıklama👇🏻
"Kardeşi kardeşe düşman olmayan, ana yüreğine acı dolmayan bir Türkiye inşa etmek isterim."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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