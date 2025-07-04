Törende Diplomasını Yırtarak Tepki Gösteren Boğaziçili Doruk Dörücü’den Açıklama

“Devlet ile vatandaş arasında mevcut olan bir toplum sözleşmesi vardır. Devlet vatandaşı güvenceye alır, korur. Vatandaş da devleti ayakta tutar. Günümüz Türkiye'sinde ne yazık ki devletin, bu toplum sözleşmesinde kendine ait olan tarafına uymadığını görüyoruz. Güvence sağlaması gereken diploma ve tapu konuları, düşünce ve basın özgürlüğü olsun...

Bundan dolayı vatandaşların devlete olan güveninin erozyona uğradığını görüyoruz. Kardeşi kardeşe düşman olmayan, ana yüreğine acı dolmayan bir Türkiye inşa etmek isterim. Vatandaşın devlete karşı korkuyla bakmadığı, güvenle ve sevgiyle baktığı, kendisini de devletin egemen bir parçası olarak gördüğü bir Türkiye görmek isterim. Şu ana kadar yapmış olduğum her şeyi bunun için yaptım, bunda sonra yapacaklarımı da bunun için yapacağım.”