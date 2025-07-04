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Törende Diplomasını Yırtarak Tepki Gösteren Boğaziçili Doruk Dörücü’den Açıklama

Törende Diplomasını Yırtarak Tepki Gösteren Boğaziçili Doruk Dörücü’den Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.07.2025 - 19:31

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreni dikkat çeken anlara ev sahipliği yapmıştı. Sosyoloji bölümünden ‘Yüksek Onur’ derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, Türkiye’de yaşanan son politik gelişmelere diplomasını yırtarak tepki göstermiş ve “Diplomamı kayyum almam” demişti. Evine yapılan baskınla gözaltına alınan Dörücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Görücü, serbest bırakılmasının ardından bir açıklama yaptı.

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Doruk Dörücü'nün eylemi Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenine damga vurmuştu. O anları izleyelim👇🏻

"Bu diploma hükümsüzdür" diyerek diplomasını yırtmıştı. Ev baskınıyla gözaltına alınan Doruk Dörücü serbest bırakıldı.

"Bu diploma hükümsüzdür" diyerek diplomasını yırtmıştı. Ev baskınıyla gözaltına alınan Doruk Dörücü serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 'Yüksek Onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, törende şunları söylemişti:

'Bu diploma hükümsüzdür. Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasına göre fakülte açıp-kapatan bu istibdat rejiminin diplomasını reddediyorum. Bu rejim benim de diplomamı iptal eder, sizin de diplomanızı iptal eder, bu bölümü de kapatır, bu okulu da kapatır. Ben diplomamı bu istibdat rejiminin atanmış kayyumundan değil, Boğaziçi Üniversitesi'nin seçilmiş rektöründen alırım.'

Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Doruk Dörücü, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Doruk Dörücü'den açıklama👇🏻

"Kardeşi kardeşe düşman olmayan, ana yüreğine acı dolmayan bir Türkiye inşa etmek isterim."

"Kardeşi kardeşe düşman olmayan, ana yüreğine acı dolmayan bir Türkiye inşa etmek isterim."

“Devlet ile vatandaş arasında mevcut olan bir toplum sözleşmesi vardır. Devlet vatandaşı güvenceye alır, korur. Vatandaş da devleti ayakta tutar. Günümüz Türkiye'sinde ne yazık ki devletin, bu toplum sözleşmesinde kendine ait olan tarafına uymadığını görüyoruz. Güvence sağlaması gereken diploma ve tapu konuları, düşünce ve basın özgürlüğü olsun...

Bundan dolayı vatandaşların devlete olan güveninin erozyona uğradığını görüyoruz. Kardeşi kardeşe düşman olmayan, ana yüreğine acı dolmayan bir Türkiye inşa etmek isterim. Vatandaşın devlete karşı korkuyla bakmadığı, güvenle ve sevgiyle baktığı, kendisini de devletin egemen bir parçası olarak gördüğü bir Türkiye görmek isterim. Şu ana kadar yapmış olduğum her şeyi bunun için yaptım, bunda sonra yapacaklarımı da bunun için yapacağım.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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