Bugün Bahar Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Bahar Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?
Bugün Bahar Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Bahar Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Bahar ekranlarda reyting rekorları kırıyor.
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29 Ekim Bayram Günü Bahar'ın Yeni Bölümü Var mı?
Show TV'nin resmi sitesinde yayın akışında Bahar'ın yeni bölümü duyuruldu. Şimdiden herkese iyi seyirler!
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