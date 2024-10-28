Bugün Bahar Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Bahar Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

29 Ekim Salı Günü de Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle Bahar dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek mi, merak konusu oldu. Show TV'de her salı 20.00'de yayınlanan Bahar dizisi 29 Ekim Salı günü yeni bölümü ile aynı saatte ekranlarda olacak.