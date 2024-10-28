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Bugün Bahar Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Bahar Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

Bugün Bahar Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Bahar Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

Bahar Dizi
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 16:19

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar yeni bölümü 29 Ekim Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi? Resmi tatil olması sebebiyle izleyiciler arasında merak konusu olan o soruya yanıt verdik.

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Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Bahar ekranlarda reyting rekorları kırıyor.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Bahar ekranlarda reyting rekorları kırıyor.

29 Ekim Bayram Günü Bahar'ın Yeni Bölümü Var mı?

29 Ekim Bayram Günü Bahar'ın Yeni Bölümü Var mı?

29 Ekim Salı Günü de Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle Bahar dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek mi, merak konusu oldu. Show TV'de her salı 20.00'de yayınlanan Bahar dizisi 29 Ekim Salı günü yeni bölümü ile aynı saatte ekranlarda olacak.

Show TV'nin resmi sitesinde yayın akışında Bahar'ın yeni bölümü duyuruldu. Şimdiden herkese iyi seyirler!

Show TV'nin resmi sitesinde yayın akışında Bahar'ın yeni bölümü duyuruldu. Şimdiden herkese iyi seyirler!

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