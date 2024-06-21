Bu Takımlardan Avrupa Şampiyonası Kazanmayanı Bulabilecek misin?
Bu Takımlardan Avrupa Şampiyonası Kazanmayanı Bulabilecek misin?
EURO 2024 başladı. Bu sene kim şampiyon olacak herkes merakla bekliyor. Peki hiç şampiyonluk kazanamayan takımlar hangileri biliyor musun?
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1. Bunlardan hangisi şampiyon olmadı sence?
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2. Bu takımlardan şampiyon olmayan hangisi peki?
3. Bu iki takımdan hangisi hiç şampiyon olamadı?
4. Peki bu ikiliden şampiyon olmayan kim?
5. Bu takımlardan şampiyon olmayan hangisi?
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