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Bu Takımlardan Avrupa Şampiyonası Kazanmayanı Bulabilecek misin?

etiket Bu Takımlardan Avrupa Şampiyonası Kazanmayanı Bulabilecek misin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 12:52

EURO 2024 başladı. Bu sene kim şampiyon olacak herkes merakla bekliyor. Peki hiç şampiyonluk kazanamayan takımlar hangileri biliyor musun?

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1. Bunlardan hangisi şampiyon olmadı sence?

2. Bu takımlardan şampiyon olmayan hangisi peki?

3. Bu iki takımdan hangisi hiç şampiyon olamadı?

4. Peki bu ikiliden şampiyon olmayan kim?

5. Bu takımlardan şampiyon olmayan hangisi?

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6. Bunlardan hangisinin şampiyon olamadığını bulabilecek misin?

7. Aşağıdakilerden hangisi şampiyon olamadı?

8. Son olarak bu takımlardan kim şampiyon olamadı?

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