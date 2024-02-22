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Bu Şirketlerden Instagram’da En Fazla Takipçisi Olanı Bulabilecek misin?

etiket Bu Şirketlerden Instagram’da En Fazla Takipçisi Olanı Bulabilecek misin?

godot
godot - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 14:01

Şirketler Instagram'ı o kadar aktif kullanıyor ki ürettikleri güzel içerikler çok fazla kullanıcıya ulaşabiliyor.

Peki hangi şirketin Instagram takipçisi daha fazla?

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Hangi şirketin Instagram'da daha fazla takipçisi var?

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Bulamadın!

Bulamadın!

Maalesef olmadı. National Geographic'in Instagram'da 285 Milyon takipçisi var.

Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Bulamadın!

Bulamadın!

Maalesef olmadı. Microsoft'un Instagram'da 4 Milyon takipçisi var.

Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Bulamadın!

Bulamadın!

Maalesef olmadı. Tesla'nın Instagram'da 10 Milyon takipçisi var.

Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Tebrikler!

Tebrikler!

Instagram'da Nike'ın 307 Milyon'dan fazla takipçisi var. Bu takipçi sayısıyla Nike, en yüksek takipçi sayısına sahip olan şirket oldu.

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Bulamadın!

Bulamadın!

Maalesef olmadı. Ferrari'nin Instagram'da 29 Milyon takipçisi var.

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Bulamadın!

Bulamadın!

Maalesef olmadı. NBA'in Instagram'da 86 Milyon takipçisi var.

Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Bulamadın!

Bulamadın!

Maalesef olmadı. Google'ın Instagram'da 15 Milyon takipçisi var.

Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Bulamadın!

Bulamadın!

Maalesef olmadı. TikTok'un Instagram'da 27 Milyon takipçisi var.

Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Bulamadın!

Bulamadın!

Maalesef olmadı. Amazon'un Instagram'da 5 Milyon takipçisi var.

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Bulamadın!

Bulamadın!

Maalesef olmadı. IBM'in Instagram'da 613 Bin takipçisi var.

Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Bulamadın!

Bulamadın!

Maalesef olmadı. UPS'in Instagram'da 200 Bin takipçisi var.

Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Bulamadın!

Bulamadın!

Maalesef olmadı. Massimo Dutti'nin Instagram'da 4 Milyon takipçisi var.

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