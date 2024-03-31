Bu Sefer Sandık Seçmenin Ayağına Gitti: “Dünyanın En Uzun Boylu Kadını” Oyunu Kullandı
Bu Sefer Sandık Seçmenin Ayağına Gitti: “Dünyanın En Uzun Boylu Kadını” Oyunu Kullandı
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri tüm hızıyla devam ederken, sandık seçmenin ayağına gitti. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 'Dünyanın en uzun boylu kadını' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası 27 yaşındaki Rümeysa Gelgi, oyunu kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'nde bulunan evine seyyar sandık götürüldü.
8801 No’lu sandıkta oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada oyunu kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.
Seçim Kurulu yetkililerine teşekkür eden Gelgi, "Muhtar adayını seçememiş oldum seyyar sandık sebebiyle ama benim için de sürpriz oldu, böyle bir şey beklemiyordum. Geçtiğimiz yıl hariç önceki yıllarda atandığım okula giderek oy kullanıyordum. Tabii ki fiziksel olarak bazı zorlukları oluyordu, seyyar sandık uygulaması fiziksel engelli bireyler için oldukça yararlı bir uygulama" diye konuştu.
Gelgi’nin “dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı", “dünyanın en uzun boylu kadını”, "dünyanın en büyük ellere sahip kadını", "dünyanın en uzun parmaklara sahip kadını" ve "dünyanın en uzun sırtına sahip kadını" rekorları bulunuyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın