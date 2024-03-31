Bu Sefer Sandık Seçmenin Ayağına Gitti: “Dünyanın En Uzun Boylu Kadını” Oyunu Kullandı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri tüm hızıyla devam ederken, sandık seçmenin ayağına gitti. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 'Dünyanın en uzun boylu kadını' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası 27 yaşındaki Rümeysa Gelgi, oyunu kullandı.