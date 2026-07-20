“Bu Kadar Kolay mıydı?” Diyeceğiniz 10 Etkili Vücut Bakım Tüyosu
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Sosyal medyada karşımıza çıkan o pürüzsüz, tek bir lekesi ya da batığı olmayan ışıl ışıl ciltleri görüp 'Acaba ne yapıyorlar?' diye iç geçirmekten yorulmadınız mı? Muhtemelen siz de bugüne kadar tonlarca para harcadınız, raflar dolusu krem aldınız ama günün sonunda o pul pul dökülen, sertleşen cildin önüne bir türlü geçemediniz. Sakin olun, sorun sizde veya cildinizde değil; sadece bakım yaparken izlediğiniz yolda!
Toplanın, pürüzsüz cilt ligine hızlı bir giriş yapıyoruz!
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1. Kuru fırçalama yapın.
2. Nemi banyoda hapsedin.
3. Topuklara asit sürün.
4. Lifleri çöpe atın.
5. Sıcak suyu bırakın.
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6. Duş jelini değiştirin.
7. Giysileri hemen yıkayın.
8. Epilasyon sonrasına dikkat edin.
9. İçeriden nemlenin.
10. Yastık kılıfını değiştirin.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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