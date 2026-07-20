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“Bu Kadar Kolay mıydı?” Diyeceğiniz 10 Etkili Vücut Bakım Tüyosu

etiket “Bu Kadar Kolay mıydı?” Diyeceğiniz 10 Etkili Vücut Bakım Tüyosu

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 17:01
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Sosyal medyada karşımıza çıkan o pürüzsüz, tek bir lekesi ya da batığı olmayan ışıl ışıl ciltleri görüp 'Acaba ne yapıyorlar?' diye iç geçirmekten yorulmadınız mı? Muhtemelen siz de bugüne kadar tonlarca para harcadınız, raflar dolusu krem aldınız ama günün sonunda o pul pul dökülen, sertleşen cildin önüne bir türlü geçemediniz. Sakin olun, sorun sizde veya cildinizde değil; sadece bakım yaparken izlediğiniz yolda!

Toplanın, pürüzsüz cilt ligine hızlı bir giriş yapıyoruz!

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1. Kuru fırçalama yapın.

1. Kuru fırçalama yapın.

Banyoya girmeden önce cildinizi aşağıdan yukarıya, yani kalbinize doğru kuru bir fırçayla taramak sandığınızdan çok daha etkili. Bu yöntem kıl dönmelerini ve batıkları engellemekle kalmıyor, aynı zamanda deri altındaki kan dolaşımını muazzam bir şekilde hızlandırıyor. Selülit görünümünü hafifletmesi ve cilde anında bir parlaklık kazandırması da cabası; haftada iki ya da üç kez yapmanız yeterli olacaktır.

2. Nemi banyoda hapsedin.

Vücudunuzu kurulamayı tamamen bitirmeden, yani teniniz henüz hafif nemliyken vücut losyonunuzu veya yağınızı sürmelisiniz. Cilt kuruduktan sonra sürülen kremler genellikle yüzeyde kalır ve emilmesi çok daha uzun sürer. Havluyla tamamen kurulanmak yerine cildi hafif nemli bırakıp üzerine nemlendirici sürmek, dışarıdaki nemi cilde mıknatıs gibi çekerek gün boyu yumuşacık kalmasını sağlar.

3. Topuklara asit sürün.

Topuk çatlakları ve sertleşmiş deriler için ponza taşıyla cildinizi tahriş etmek yerine, yüzünüz için kullandığınız glikolik asit veya salisilik asit içeren tonikleri kullanın. Kimyasal peeling etkisi gösteren bu asitler, ölü deriyi hiç hırpalamadan kendi kendine eritir. Gece yatmadan önce asitli toniği topuklarınıza sürüp üzerine kalın bir nemlendirici ve çorap giyerseniz, sabah uyandığınızda pamuk gibi topuklarla karşılaşırsınız.

4. Lifleri çöpe atın.

4. Lifleri çöpe atın.

Banyoda kullandığımız o renkli, pofuduk plastik lifler aslında düşündüğünüz kadar temiz değil, hatta tam bir bakteri yuvası. Nemli banyo ortamında sürekli ıslak kalan bu lifler, gözeneklerinizin tıkanmasına ve sırtınızda, göğsünüzde sivilce çıkmasına neden olur. Bunun yerine ellerinizle köpürmeyi, kabak lifi kullanıp onu da her banyodan sonra kurutmayı ya da ipek kese tercih etmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz.

5. Sıcak suyu bırakın.

Kış aylarında kaynar suyla banyo yapmak çok keyifli gelse de, bu alışkanlık cildinizin doğal yağ tabakasına zarar verir. Çok sıcak suyla yıkanmak cildin kurumasına, pul pul dökülmesine, kaşınmasına ve hatta erken yaşlanmasına sebep olur. Banyodan çıkmadan önceki son bir dakikada suyu ılık, hatta dayanabiliyorsanız soğuk konuma getirmek gözenekleri sıkılaştırır ve cildin nemsiz kalmasını önler.

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6. Duş jelini değiştirin.

Her banyoda buram buram parfüm kokan duş jellerini kullanmak yerine, içeriği daha temiz ve sülfatsız olan vücut şampuanlarına şans verin. Yoğun parfümlü ürünler cildin pH dengesini bozarak egzama ve kuruluk gibi problemlere sebep olur. Eğer cildiniz çok kuruysa krem formundaki temizleyicileri, sivilceye yatkınsa salisilik asit içeren vücut yıkama jellerini tercih etmelisiniz.

7. Giysileri hemen yıkayın.

Spordan çıktıktan veya yoğun bir günün ardından terli kıyafetlerle evde vakit geçirmek, vücut sivilcelerinin en büyük sebebidir. Ter, cildin üzerinde kuruduğunda bakterilerle birleşir ve gözenekleri tıkayarak özellikle sırt bölgesinde sivilce oluşumunu hızlandırır. Bu yüzden eve gelir gelmez o kıyafetleri çıkarıp hızlıca bir duş almak, pürüzsüz bir vücut için sandığınızdan çok daha kritik bir adımdır.

8. Epilasyon sonrasına dikkat edin.

Tıraş veya ağda yaptıktan hemen sonra cilde alkollü, yoğun parfümlü losyonlar ya da ağır vücut yağları sürmemelisiniz. Epilasyon sonrasında gözenekler tamamen açık ve cildiniz tahrişe açık bir halde olduğu için bu tarz ürünler yanmaya ve kızarıklığa sebep olur. Bunun yerine cildi yatıştıracak aloe vera jeli veya centella asiatica içeren hafif yapılı jeller kullanmak cildi anında sakinleştirir.

9. İçeriden nemlenin.

Dünyanın en pahalı vücut kremini de kullansanız, gün içinde yeteri kadar su içmiyorsanız cildiniz her zaman mat ve kuru görünecektir. Cildin esnekliğini koruyan kolajen yapısı doğrudan vücudun hidrasyon yani su seviyesiyle ilişkilidir. Günde ortalama iki litre su içtiğinizde, birkaç hafta içinde vücudunuzdaki kuruluk hissinin ve pul pul dökülmelerin kendiliğinden azaldığını fark edeceksiniz.

10. Yastık kılıfını değiştirin.

Sadece yüzünüz değil, boynunuz ve dekolte bölgeniz de geceleri yastık kılıfıyla saatlerce temas halinde kalıyor. Pamuklu kılıflar cildi kurutup sürtünmeden dolayı kırışıklıklara sebep olurken, bakteri birikimine de oldukça müsaittir. Yastık kılıfınızı haftada en az bir kez değiştirmek ve mümkünse saten ya da ipek kumaşlar tercih etmek, dekolte bölgesindeki sivilceleri ve ince çizgileri önlemenin en kolay yolu.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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