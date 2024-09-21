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Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları

Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 01:01

'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

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5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken, Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki yoğun rekabet sürüyor. Ünlü isimlerden Demi Lovato ve Taylor Swift, Kamala Harris’i desteklediğini açıklamıştı. Son olarak, Billie Eilish de Harris’e destek verdi.

5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken, Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki yoğun rekabet sürüyor. Ünlü isimlerden Demi Lovato ve Taylor Swift, Kamala Harris’i desteklediğini açıklamıştı. Son olarak, Billie Eilish de Harris’e destek verdi.

"See You Again," "Attention," "We Don’t Talk Anymore," ve "One Call Away" gibi hit şarkılarla tanınan Charlie Puth dünyaevine girdi!

"See You Again," "Attention," "We Don’t Talk Anymore," ve "One Call Away" gibi hit şarkılarla tanınan Charlie Puth dünyaevine girdi!

Ünlü rapçi Sean ‘Diddy’ Combs'a eski kız arkadaşı Cassie Ventura'ya cinsel saldırı suçlamalarının yanı sıra insan kaçaklığı ve tecavüz iddialarıyla dava açılmıştı. Sean Diddy, cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla New York'ta tutuklandı.

Ünlü rapçi Sean ‘Diddy’ Combs'a eski kız arkadaşı Cassie Ventura'ya cinsel saldırı suçlamalarının yanı sıra insan kaçaklığı ve tecavüz iddialarıyla dava açılmıştı. Sean Diddy, cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla New York'ta tutuklandı.

Pop müziğin global çaptaki imza isimlerinden Katy Perry, yaptığı tatlı jestle konser gecesine damga vurdu. Ünlü şarkıcı, konserine başlamadan önce hayranlarına kendi elleriyle pizza dağıttı. Sevenlerinin mutluluktan dört köşe olduğu o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Pop müziğin global çaptaki imza isimlerinden Katy Perry, yaptığı tatlı jestle konser gecesine damga vurdu. Ünlü şarkıcı, konserine başlamadan önce hayranlarına kendi elleriyle pizza dağıttı. Sevenlerinin mutluluktan dört köşe olduğu o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Dünyaca ünlü isim Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikteliğinden olan kızları Khai'nin dördüncü yaşına basmasının ardından annelik damarları kabaran model, sosyal medyasından kızına özel gönderileri ardı ardına paylaştı.

Dünyaca ünlü isim Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikteliğinden olan kızları Khai'nin dördüncü yaşına basmasının ardından annelik damarları kabaran model, sosyal medyasından kızına özel gönderileri ardı ardına paylaştı.
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