Bu Hafta Her Burcun Şanslı Günü Belli Oldu: 26 Ekim–1 Kasım Arasında Sizin Gününüz Hangisi?

Sevgili Koç, bazen ne kadar uğraşsan da bazı şeylerin istediğin gibi ilerlemediğini kabul etmek zor gelebiliyor. Özellikle geçmişte çok emek verdiğin bir plan veya ilişki hâlâ aklının bir köşesindeyse 1 Kasım’da bu konuya farklı bir gözle bakabilirsin. Aslan burcunda gerçekleşecek son dördün, eski beklentilerini geride bırakıp kendine yeni bir yol çizmen için seni cesaretlendirebilir.

Üstelik hayatının başkalarına nasıl göründüğünden çok senin nasıl hissettiğinle ilgilenmeye başlayabilirsin. Bir süredir ertelediğin kişisel bir karar veya sana mutluluk vereceğini düşündüğün yeni bir uğraş yeniden aklına gelebilir. Bu pazar senin için şans, geçmişte olmasını çok istediğin bir şeyin gerçekleşmesinden ziyade artık farklı bir başlangıca hazır olduğunu fark etmek olabilir.