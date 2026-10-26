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Bu Hafta Her Burcun Şanslı Günü Belli Oldu: 26 Ekim–1 Kasım Arasında Sizin Gününüz Hangisi?

Bu Hafta Her Burcun Şanslı Günü Belli Oldu: 26 Ekim–1 Kasım Arasında Sizin Gününüz Hangisi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 15:43
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Bu hafta kimi burçlar geçmişte verdiği bir kararı yeniden gözden geçirirken kimileri uzun zamandır beklediği değişim için cesaretini toplayabilir. 26 Ekim’de Boğa burcunda gerçekleşen dolunay, hayatımızda gerçekten neye değer verdiğimizi sorgulatırken 1 Kasım’daki Aslan son dördü eski alışkanlıklardan uzaklaşma isteğini artırabilir. Üstelik Merkür ve Venüs retrosunun devam etmesi, geçmişte yarım kalan bazı konuları yeniden gündeme taşıyor. YourTango astrologlarından Kate Rose’un haftalık yorumuna göre 26 Ekim–1 Kasım tarihleri arasında her burç için şansın daha belirgin hissedilebileceği bir gün bulunuyor. Bazıları için bu şans yeni bir fırsatla karşılaşmak, bazıları içinse artık kendilerine iyi gelmeyen bir durumu geride bırakmak anlamına gelebilir. Peki sizin burcunuzun şanslı günü hangisi?

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Koç Burcu – 1 Kasım Pazar

Koç Burcu – 1 Kasım Pazar

Sevgili Koç, bazen ne kadar uğraşsan da bazı şeylerin istediğin gibi ilerlemediğini kabul etmek zor gelebiliyor. Özellikle geçmişte çok emek verdiğin bir plan veya ilişki hâlâ aklının bir köşesindeyse 1 Kasım’da bu konuya farklı bir gözle bakabilirsin. Aslan burcunda gerçekleşecek son dördün, eski beklentilerini geride bırakıp kendine yeni bir yol çizmen için seni cesaretlendirebilir.

Üstelik hayatının başkalarına nasıl göründüğünden çok senin nasıl hissettiğinle ilgilenmeye başlayabilirsin. Bir süredir ertelediğin kişisel bir karar veya sana mutluluk vereceğini düşündüğün yeni bir uğraş yeniden aklına gelebilir. Bu pazar senin için şans, geçmişte olmasını çok istediğin bir şeyin gerçekleşmesinden ziyade artık farklı bir başlangıca hazır olduğunu fark etmek olabilir.

Boğa Burcu – 26 Ekim Pazartesi

Boğa Burcu – 26 Ekim Pazartesi

Sevgili Boğa, haftaya doğrudan burcunda gerçekleşen dolunayın etkisiyle başlıyorsun. Mayıs ayından bu yana hayatında nelerin değiştiğini düşündüğünde verdiğin bazı kararların karşılığını daha net görebilirsin. Özellikle ilişkilerinde, kişisel hedeflerinde ve günlük alışkanlıklarında artık eskisi gibi düşünmediğini fark etmen mümkün. Bu dolunay, hayatında neyin kalmasını istediğini anlaman için önemli bir fırsat olabilir.

Başkalarının senden beklediklerini yerine getirmeye çalışırken kendi isteklerini geri plana attıysan şimdi bu dengeyi değiştirmek isteyebilirsin. Belki uzun zamandır istemediğin hâlde sürdürdüğün bir alışkanlığı bırakacak, belki de seni gerçekten mutlu eden şeylere daha fazla zaman ayıracaksın. 26 Ekim’in şansı, kendin için doğru olanı seçmekten geçiyor olabilir.

İkizler Burcu – 27 Ekim Salı

İkizler Burcu – 27 Ekim Salı

Sevgili İkizler, son dönemde bazı konulara eskisinden farklı yaklaşmaya başladığını hissediyor olabilirsin. Önceden kesinlikle yapmam dediğin bir şeyi artık değerlendirmeye açık olabilir veya uzun zamandır doğru olduğuna inandığın bir kararını sorgulayabilirsin. Haftanın başında etkili olan Güneş-Plüton karesi, özellikle düşüncelerini ve hayatındaki öncelikleri yeniden ele alma isteğini artırabilir.

27 Ekim Salı günü, başkalarının fikirlerinden çok kendi ihtiyaçlarına kulak vermen önem kazanıyor. İş hayatında, eğitim planlarında veya özel ilişkilerinde yeni bir karar vermen gerekirse daha önceki düşüncelerine bağlı kalmak zorunda olmadığını hatırla. Fikrini değiştirmek her zaman kararsızlık anlamına gelmiyor. Bazen farklı bir yol seçmek, kendini daha iyi tanımaya başladığının göstergesi olabiliyor.

Yengeç Burcu – 30 Ekim Cuma

Yengeç Burcu – 30 Ekim Cuma

Sevgili Yengeç, ev ve aile hayatınla ilgili uzun zamandır düşündüğün bazı değişiklikler yeniden önem kazanabilir. 30 Ekim’de Terazi burcunda geri hareket eden Venüs ile Kova burcundaki Kuzey Ay Düğümü arasında oluşacak uyumlu açı, özellikle özel hayatındaki konuları yeniden değerlendirmen için destekleyici bir etki taşıyor. Bir süredir kararsız kaldığın bir meseleye artık farklı bir çözüm bulabilirsin.

Yaşadığın yeri değiştirme düşüncesi, aile içinde yapılacak bir konuşma veya partnerinle geleceğe dair ortak bir karar gündemine gelebilir. Ancak bu kez yalnızca herkesin mutlu olmasını sağlamak yerine kendi beklentilerini de hesaba katman önemli. Uzun zamandır ertelediğin bir değişimin sana düşündüğünden daha iyi gelebileceğini fark edebilirsin. Cuma günü, özel hayatında yeni bir sayfa açmak için ihtiyacın olan cesareti bulabilirsin.

Aslan Burcu – 1 Kasım Pazar

Aslan Burcu – 1 Kasım Pazar

Sevgili Aslan, her zaman güçlü görünmek veya başkalarının beklentilerini karşılamak zorunda değilsin. Özellikle son dönemde kendine koyduğun yüksek hedefler seni yormaya başladıysa 1 Kasım’da biraz farklı düşünmeye başlayabilirsin. Burcunda gerçekleşecek son dördün, uzun zamandır peşinden gittiğin bazı hedeflerin hâlâ sana uygun olup olmadığını sorgulatabilir.

Bir zamanlar çok istediğin bir başarı veya yaşam tarzı, bugün düşündüğün kadar cazip gelmeyebilir. Bu durum başarısız olduğun anlamına gelmiyor; zaman içinde isteklerinin değişmesi oldukça doğal. Özellikle yalnızca çevrendekileri etkilemek için sürdürdüğün bir plan varsa artık kendi mutluluğunu ön plana alabilirsin. Pazar günü kendini kanıtlamaya çalışmayı bırakıp gerçekten sevdiğin şeylere yönelmek sana iyi gelebilir.

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Başak Burcu – 29 Ekim Perşembe

Başak Burcu – 29 Ekim Perşembe

Sevgili Başak, uzun zamandır emek verdiğin bir konuda doğru yolda olup olmadığını sorguluyor olabilirsin. Özellikle iş hayatında beklediğin sonuçları henüz alamadıysan zaman zaman kendine olan güvenin azalabilir. Ancak 29 Ekim’de İkizler burcundaki Ay ile Aslan burcundaki Jüpiter arasında oluşacak uyumlu açı, kendi yeteneklerini yeniden hatırlamanı sağlayabilir.

Üzerinde çalıştığın bir proje, yeni bir iş fikri veya kişisel bir hedef konusunda daha iyimser düşünmeye başlayabilirsin. Belki uzun zamandır başvurmak istediğin bir pozisyon için hazırlık yapacak, belki de yeteneklerini farklı bir alanda kullanabileceğini fark edeceksin. Her ayrıntının kusursuz olmasını beklemek yerine şimdiye kadar gösterdiğin ilerlemeye odaklanman önemli. Perşembe günü alacağın güzel bir geri bildirim veya kendi başına vardığın bir karar, motivasyonunu artırabilir.

Terazi Burcu – 30 Ekim Cuma

Terazi Burcu – 30 Ekim Cuma

Sevgili Terazi, hayatında herkesin memnun olmasını sağlamaya çalışırken kendi isteklerinden ne kadar ödün verdiğini düşündün mü? Venüs’ün burcunda geri hareket etmesi, özellikle ilişkilerinde geçmişte aldığın kararları yeniden sorgulamana neden olabilir. 30 Ekim’de Kuzey Ay Düğümü ile Venüs arasında gerçekleşecek üçgen açı ise duygusal konularda ne istediğini daha açık görmeni sağlayabilir.

Özellikle aşk hayatında uzun zamandır kararsız kaldığın bir mesele varsa bu cuma duygularını daha iyi anlayabilirsin. Bir ilişkinin geleceği, geçmişten gelen bir konuşma veya yeni tanıştığın biriyle ilgili beklentilerin yeniden şekillenebilir. Ancak hemen kesin bir karar almak yerine biraz zamana ihtiyacın olduğunu kabul etmek de önemli. Çünkü bazen şans, doğru kişiye veya fırsata ulaşmaktan önce kendin için neyin doğru olduğunu anlamakla başlıyor.

Akrep Burcu – 1 Kasım Pazar

Akrep Burcu – 1 Kasım Pazar

Sevgili Akrep, kendine karşı zaman zaman oldukça acımasız davranabiliyorsun. İş hayatında, ilişkilerinde veya kişisel hedeflerinde her şeyin kusursuz ilerlemesini beklemek seni düşündüğünden fazla yoruyor olabilir. 1 Kasım’da Aslan burcunda gerçekleşecek son dördün, özellikle başarıya bakış açını yeniden değerlendirmeni sağlayabilir.

Belki kariyerinde ulaşmak istediğin noktaya henüz gelmedin veya hayatının bazı alanlarında hâlâ eksikler olduğunu düşünüyorsun. Ancak bunlar bugüne kadar başardıklarını görmezden gelmen gerektiği anlamına gelmiyor. Özellikle başkalarının başarılarıyla kendi hayatını karşılaştırmayı bıraktığında daha rahat hissedebilirsin. Bu pazar senin için en büyük şans, her şeyin mükemmel olmasına gerek olmadığını fark etmek olabilir.

Yay Burcu – 1 Kasım Pazar

Yay Burcu – 1 Kasım Pazar

Sevgili Yay, yeni deneyimlere açık olsan da çok istediğin bir şey gerçekleşmediğinde hayal kırıklığını geride bırakmakta zorlanabiliyorsun. Özellikle geçmişte yarım kalan bir plan veya istediğin gibi sonuçlanmayan bir fırsat hâlâ aklındaysa 1 Kasım’da bu konuya farklı yaklaşabilirsin. Aslan burcundaki son dördün, hayatındaki bazı değişiklikleri kayıp olarak görmek yerine yeni bir başlangıcın parçası olarak değerlendirmeni sağlayabilir.

Belki düşündüğün bir yolculuk gerçekleşmedi, belki de geleceğini üzerine kurduğun plan beklenmedik şekilde değişti. Ancak bu hafta sonu, önünde hâlâ farklı seçenekler bulunduğunu hatırlayabilirsin. Uzun zamandır ilgini çeken bir eğitim, seyahat veya yeni bir uğraş için yeniden heyecan duyman mümkün. Pazar günü kendini geçmişteki hayal kırıklıklarına değil, önündeki ihtimallere açtığında daha umutlu hissedebilirsin.

Oğlak Burcu – 26 Ekim Pazartesi

Oğlak Burcu – 26 Ekim Pazartesi

Sevgili Oğlak, geleceğini güvence altına almak için gösterdiğin çaba bazen bugünün güzelliklerini kaçırmana neden olabiliyor. Bir hedefe ulaşmadan dinlenmeyi veya kendine zaman ayırmayı hak etmediğini düşündüğün anlar varsa 26 Ekim’deki Boğa dolunayı sana farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Özellikle aşk hayatında, aile ilişkilerinde ve kişisel mutluluğunda neyin gerçekten önemli olduğunu düşünmeye başlayabilirsin.

Belki uzun zamandır ertelediğin bir buluşmayı gerçekleştirmek, sevdiğin bir insanla daha fazla vakit geçirmek veya yalnızca kendin için bir şey yapmak isteyeceksin. Maddi ve mesleki hedeflerin önemini korusa da hayatının yalnızca bunlardan ibaret olmadığını fark etmen mümkün. Bu pazartesi seni mutlu eden küçük şeylere zaman ayırmak, haftaya düşündüğünden daha iyi başlamanı sağlayabilir.

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Kova Burcu – 30 Ekim Cuma

Kova Burcu – 30 Ekim Cuma

Sevgili Kova, geçmişte verdiğin bazı kararların gelecekteki seçeneklerini sınırladığını düşünmüş olabilirsin. Belki zamanında değerlendiremediğin bir fırsat veya gerçekleştiremediğin bir hayal nedeniyle artık çok geç olduğunu hissediyorsun. Ancak 30 Ekim’de burcundaki Kuzey Ay Düğümü ile Terazi’deki retro Venüs arasında oluşacak uyumlu açı, geçmişte bıraktığın bazı ihtimalleri yeniden düşünmeni sağlayabilir.

Özellikle eğitim, seyahat, kişisel gelişim veya kariyerinle ilgili eski bir plan tekrar gündemine gelebilir. Daha önce iletişim kurduğun birinden haber almak ya da unuttuğun bir hedefi yeniden hatırlamak seni harekete geçirebilir. Bu kez geçmişteki koşullarla bugünkü imkânlarının aynı olmadığını fark etmen önemli. Cuma günü karşına çıkan bir fırsat, geleceğin hakkında daha cesur düşünmene yardımcı olabilir.

Balık Burcu – 29 Ekim Perşembe

Balık Burcu – 29 Ekim Perşembe

Sevgili Balık, çoğu zaman başkalarının ihtiyaçlarını kendi isteklerinden önce düşünüyorsun. Ancak son dönemde biraz geri planda kaldığını veya gösterdiğin emeğin yeterince fark edilmediğini hissediyor olabilirsin. 29 Ekim’de İkizler burcundaki Ay’ın Aslan’daki Jüpiter ile kuracağı uyumlu açı, özellikle ilişkilerinde ve iş hayatında kendini daha rahat ifade etmene yardımcı olabilir.

Uzun zamandır konuşmak istediğin biriyle samimi bir sohbet gerçekleştirebilir veya çalışma ortamında fikirlerinin ilgi gördüğünü fark edebilirsin. Üstelik bunu yapmak için her zamankinden daha fazla çaba göstermen gerekmeyebilir. Kendini olduğun gibi ifade etmek ve isteklerini açıkça anlatmak, çevrendeki insanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurmanı sağlayabilir. Perşembe günü beklenmedik bir ilgi veya içten bir konuşma, haftanın en güzel anlarından birine dönüşebilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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