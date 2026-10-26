Bu Hafta Her Burcun Şanslı Günü Belli Oldu: 26 Ekim–1 Kasım Arasında Sizin Gününüz Hangisi?
Bu hafta kimi burçlar geçmişte verdiği bir kararı yeniden gözden geçirirken kimileri uzun zamandır beklediği değişim için cesaretini toplayabilir. 26 Ekim’de Boğa burcunda gerçekleşen dolunay, hayatımızda gerçekten neye değer verdiğimizi sorgulatırken 1 Kasım’daki Aslan son dördü eski alışkanlıklardan uzaklaşma isteğini artırabilir. Üstelik Merkür ve Venüs retrosunun devam etmesi, geçmişte yarım kalan bazı konuları yeniden gündeme taşıyor. YourTango astrologlarından Kate Rose’un haftalık yorumuna göre 26 Ekim–1 Kasım tarihleri arasında her burç için şansın daha belirgin hissedilebileceği bir gün bulunuyor. Bazıları için bu şans yeni bir fırsatla karşılaşmak, bazıları içinse artık kendilerine iyi gelmeyen bir durumu geride bırakmak anlamına gelebilir. Peki sizin burcunuzun şanslı günü hangisi?
Koç Burcu – 1 Kasım Pazar
Boğa Burcu – 26 Ekim Pazartesi
İkizler Burcu – 27 Ekim Salı
Yengeç Burcu – 30 Ekim Cuma
Aslan Burcu – 1 Kasım Pazar
Başak Burcu – 29 Ekim Perşembe
Terazi Burcu – 30 Ekim Cuma
Akrep Burcu – 1 Kasım Pazar
Yay Burcu – 1 Kasım Pazar
Oğlak Burcu – 26 Ekim Pazartesi
Kova Burcu – 30 Ekim Cuma
Balık Burcu – 29 Ekim Perşembe
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