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Bu Felsefe Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

Bu Felsefe Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 18:01

Felsefe, yalnızca kitaplarda yer alan bir konu değil, yaşamın her anında karşımıza çıkan derin soruların peşinden gitmeyi gerektiren bir düşünce biçimidir. 'Hayat nedir?', 'Gerçeklik nasıl anlaşılır?', 'İyi ve kötü nedir?' gibi sorular, felsefi bir bakış açısının kapılarını aralar. Bakalım sen felsefeye ne kadar hakimsin?

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1. Hangisi 20. yüzyılda ortaya çıkan yeni akımlardandır?

1. Hangisi 20. yüzyılda ortaya çıkan yeni akımlardandır?

2. Felsefenin ortaya çıktığı Antik Yunan coğrafyası aşağıdakilerden hangisidir?

2. Felsefenin ortaya çıktığı Antik Yunan coğrafyası aşağıdakilerden hangisidir?

3. Sanayi devrimi aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

3. Sanayi devrimi aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

4. Arke nedir?

4. Arke nedir?

5. Felsefe kavramını ilk defa kullanan filozof kimdir?

5. Felsefe kavramını ilk defa kullanan filozof kimdir?
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6. Bilgi doğuştandır düşüncesini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

6. Bilgi doğuştandır düşüncesini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

7. Patristik kavramının Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

7. Patristik kavramının Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

8. Hangi düşünürün bilgi kuramı yoktur?

8. Hangi düşünürün bilgi kuramı yoktur?

9. Nicolai Hartmann'a göre varlığın kaç katmanı bulunur?

9. Nicolai Hartmann'a göre varlığın kaç katmanı bulunur?

10. Sanayi devriminin temelini oluşturan icat aşağıdakilerden hangisidir?

10. Sanayi devriminin temelini oluşturan icat aşağıdakilerden hangisidir?
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11. Aşağıdakilerden hangisi Paradigma kavramının karşılığıdır?

11. Aşağıdakilerden hangisi Paradigma kavramının karşılığıdır?

12. Fenomenolojinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

12. Fenomenolojinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

13. Bilimsel devrim anlayışını savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

13. Bilimsel devrim anlayışını savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

14. Aşağıdakilerden hangisi 18 - 19. Yüzyıl felsefesinde öne çıkan problemler den biri değildir?

14. Aşağıdakilerden hangisi 18 - 19. Yüzyıl felsefesinde öne çıkan problemler den biri değildir?

15. Fenomenoloji akımının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

15. Fenomenoloji akımının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
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