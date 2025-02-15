Bu Felsefe Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

Felsefe, yalnızca kitaplarda yer alan bir konu değil, yaşamın her anında karşımıza çıkan derin soruların peşinden gitmeyi gerektiren bir düşünce biçimidir. 'Hayat nedir?', 'Gerçeklik nasıl anlaşılır?', 'İyi ve kötü nedir?' gibi sorular, felsefi bir bakış açısının kapılarını aralar. Bakalım sen felsefeye ne kadar hakimsin?