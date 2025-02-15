Bu Felsefe Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
Bu Felsefe Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
Felsefe, yalnızca kitaplarda yer alan bir konu değil, yaşamın her anında karşımıza çıkan derin soruların peşinden gitmeyi gerektiren bir düşünce biçimidir. 'Hayat nedir?', 'Gerçeklik nasıl anlaşılır?', 'İyi ve kötü nedir?' gibi sorular, felsefi bir bakış açısının kapılarını aralar. Bakalım sen felsefeye ne kadar hakimsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hangisi 20. yüzyılda ortaya çıkan yeni akımlardandır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Felsefenin ortaya çıktığı Antik Yunan coğrafyası aşağıdakilerden hangisidir?
3. Sanayi devrimi aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
4. Arke nedir?
5. Felsefe kavramını ilk defa kullanan filozof kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bilgi doğuştandır düşüncesini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
7. Patristik kavramının Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
8. Hangi düşünürün bilgi kuramı yoktur?
9. Nicolai Hartmann'a göre varlığın kaç katmanı bulunur?
10. Sanayi devriminin temelini oluşturan icat aşağıdakilerden hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Aşağıdakilerden hangisi Paradigma kavramının karşılığıdır?
12. Fenomenolojinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
13. Bilimsel devrim anlayışını savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
14. Aşağıdakilerden hangisi 18 - 19. Yüzyıl felsefesinde öne çıkan problemler den biri değildir?
15. Fenomenoloji akımının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın