Bu Davranışlara Göre O Senden Hoşlanıyor mu?

Görünüşe bakılırsa sana karşı pek sıcak duygular beslemiyor. Tavırlarında bir mesafe, soğukluk ya da ilgisizlik seziliyor. Seninle konuşurken heyecanlı veya istekli değil, hatta zaman zaman iletişimi minimumda tutmaya çalışıyor gibi. Bu da onun seninle daha yakın bir ilişki kurmak istemediğini ya da seni sadece tanıdık biri olarak gördüğünü düşündürüyor.