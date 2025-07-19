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Bu Davranışlara Göre O Senden Hoşlanıyor mu?

Bu Davranışlara Göre O Senden Hoşlanıyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
19.07.2025 - 10:03

Karşımızdaki kişinin hislerini anlamak bazen zor olabilir, değil mi? Ama aslında küçük davranışlar, gizli sinyaller verir. Peki, o kişi sana karşı gerçekten özel duygular mı besliyor? Bu testte, o kişinin sergilediği davranışları birlikte değerlendireceğiz ve aranızdaki o ince çizgiyi anlamaya çalışacağız.

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O bu davranışlardan hangilerini yapıyor?

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O senden pek hoşlanmıyor!

Görünüşe bakılırsa sana karşı pek sıcak duygular beslemiyor. Tavırlarında bir mesafe, soğukluk ya da ilgisizlik seziliyor. Seninle konuşurken heyecanlı veya istekli değil, hatta zaman zaman iletişimi minimumda tutmaya çalışıyor gibi. Bu da onun seninle daha yakın bir ilişki kurmak istemediğini ya da seni sadece tanıdık biri olarak gördüğünü düşündürüyor.

O senden kesinlikle hoşlanıyor!

Belli ki sana karşı güçlü duygular besliyor. Davranışlarına, sana olan ilgisine ve yanında sergilediği tutuma bakılırsa, o senden kesinlikle hoşlanıyor! Seninle vakit geçirmekten keyif alıyor, söylediklerine dikkat ediyor ve sana özel bir ilgi gösteriyor. Bu tür davranışlar, basit bir arkadaşlıktan çok daha fazlasını ifade ediyor gibi görünüyor.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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