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Bu Coğrafya Testi Sadece Bilgisine Güvenenlere!

Bu Coğrafya Testi Sadece Bilgisine Güvenenlere!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 16:01

Dünyanın şekliyle değil, köşesiyle ilgileniyorsan doğru yerdesin!  “Bu ülkenin başkenti neydi?”, “Hangi göl tuz gölüydü?”, “O dağ nerede başlıyordu?” diye düşünürken kendini National Geographic belgeselinde gibi hissediyorsan, bu test senin için! Türkiye’den Amazon’a, Everest’ten Van Gölü’ne kadar uzanan bu yolculukta bakalım kaç soruda haritayı gözünde canlandırabileceksin.

Hadi teste!

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1. Aşağıdaki dağlardan hangisi genç oluşumlu değildir?

1. Aşağıdaki dağlardan hangisi genç oluşumlu değildir?

2. Aşağıdakilerden hangisi bir kıta değildir?

2. Aşağıdakilerden hangisi bir kıta değildir?

3. Türkiye’de en fazla deprem riski taşıyan bölge hangisidir?

3. Türkiye’de en fazla deprem riski taşıyan bölge hangisidir?

4. Aşağıdaki şehirlerden hangisi ekvatora en yakındır?

4. Aşağıdaki şehirlerden hangisi ekvatora en yakındır?

5. Amazon Nehri hangi okyanusa dökülür?

5. Amazon Nehri hangi okyanusa dökülür?
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6. Hazar Gölü hangi özelliğiyle dikkat çeker?

6. Hazar Gölü hangi özelliğiyle dikkat çeker?

7. Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesi neresidir?

7. Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesi neresidir?

8. Türkiye’de hangi il hem göl hem de deniz kıyısına sahiptir?

8. Türkiye’de hangi il hem göl hem de deniz kıyısına sahiptir?

9. Türkiye’nin en uzun nehri hangisidir?

9. Türkiye’nin en uzun nehri hangisidir?

10. Hürmüz Boğazı hangi iki ülkenin arasından geçer?

10. Hürmüz Boğazı hangi iki ülkenin arasından geçer?
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11. Dünyanın en büyük ada ülkesi neresidir?

11. Dünyanın en büyük ada ülkesi neresidir?

12. Devegeçidi ve Kralkızı barajları hangi akarsu üzerindedir?

12. Devegeçidi ve Kralkızı barajları hangi akarsu üzerindedir?

13. Hangi ülkede kış turizmi daha az gelişmiştir?

13. Hangi ülkede kış turizmi daha az gelişmiştir?

14. Plitvice Gölleri hangi ülkede yer alır?

14. Plitvice Gölleri hangi ülkede yer alır?

15. Falez adı verilen yeryüzü şekli hangi süreçle oluşur?

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İnci Döşer
İnci Döşer
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