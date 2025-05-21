Bu Coğrafya Testi Sadece Bilgisine Güvenenlere!

Dünyanın şekliyle değil, köşesiyle ilgileniyorsan doğru yerdesin! “Bu ülkenin başkenti neydi?”, “Hangi göl tuz gölüydü?”, “O dağ nerede başlıyordu?” diye düşünürken kendini National Geographic belgeselinde gibi hissediyorsan, bu test senin için! Türkiye’den Amazon’a, Everest’ten Van Gölü’ne kadar uzanan bu yolculukta bakalım kaç soruda haritayı gözünde canlandırabileceksin.

Hadi teste!