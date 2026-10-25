Bu Bayraklardan Kaç Tanesini Doğru Tanıyacaksın?

Dünyada yüzlerce ülke var ve her birinin kendine özgü bir bayrağı bulunuyor. Bazı bayrakları görür görmez hangi ülkeye ait olduğunu söyleyebilirsin, bazılarıysa birbirine o kadar benziyor ki insanı kolayca şaşırtabiliyor! Peki, genel kültürüne ne kadar güveniyorsun?