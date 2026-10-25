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Bu Bayraklardan Kaç Tanesini Doğru Tanıyacaksın?

Bu Bayraklardan Kaç Tanesini Doğru Tanıyacaksın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
25.10.2026 - 09:01
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Dünyada yüzlerce ülke var ve her birinin kendine özgü bir bayrağı bulunuyor. Bazı bayrakları görür görmez hangi ülkeye ait olduğunu söyleyebilirsin, bazılarıysa birbirine o kadar benziyor ki insanı kolayca şaşırtabiliyor! Peki, genel kültürüne ne kadar güveniyorsun?

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1. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

1. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

2. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

2. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

3. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

3. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

4. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

4. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

5. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

5. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
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6. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

6. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

7. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

7. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

8. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

8. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

9. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

9. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

10. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

10. Bu bayrak hangi ülkeye ait?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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