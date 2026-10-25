Bu Bayraklardan Kaç Tanesini Doğru Tanıyacaksın?
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Dünyada yüzlerce ülke var ve her birinin kendine özgü bir bayrağı bulunuyor. Bazı bayrakları görür görmez hangi ülkeye ait olduğunu söyleyebilirsin, bazılarıysa birbirine o kadar benziyor ki insanı kolayca şaşırtabiliyor! Peki, genel kültürüne ne kadar güveniyorsun?
1. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
2. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
3. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
4. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
5. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
6. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
7. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
8. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
9. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
10. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
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