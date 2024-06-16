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Bu Akımı Kimse Yapamıyor! Tüm Nefesini Verdikten Sonra Çığlık Atmaya Çalışanların Güldüren Sonuçları

Bu Akımı Kimse Yapamıyor! Tüm Nefesini Verdikten Sonra Çığlık Atmaya Çalışanların Güldüren Sonuçları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 11:16

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Her geçen gün olduğu gibi akımlar mecrası TikTok’ta bu sıralarda da yeni bir akım havası hakim. Bu seferki akım bir süredir en çok güldürenlerden. Ayrıca yalnızca izleyiciyi değil içerik üreticilerini de güldüren türden.

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Kimin aklına geldiyse bu akımda tüm nefes verildikten sonra çığlık atmaya çalışılıyor.

Kimin aklına geldiyse bu akımda tüm nefes verildikten sonra çığlık atmaya çalışılıyor.

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Aslında ne kadar zor olabilir ki düşüncesi aklımızda dönse de emin olun pek de kolay bir deneme değil.

Aslında ne kadar zor olabilir ki düşüncesi aklımızda dönse de emin olun pek de kolay bir deneme değil.

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İçerik üreticileri asla tam anlamıyla çığlık atamadıkları videolarla keşfetleri esir almış durumda.

İçerik üreticileri asla tam anlamıyla çığlık atamadıkları videolarla keşfetleri esir almış durumda.
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Ayrıca akım yalnızca Türkiye’de değil birçok ülkede popüler.

Ayrıca akım yalnızca Türkiye’de değil birçok ülkede popüler.

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Siz de tüm nefesinizi verdiğinizden emin olduğunuz anda bi’ çığlık atmayı deneyin deriz. Bakalım sizin sonuçlar nasıl olacak?

Siz de tüm nefesinizi verdiğinizden emin olduğunuz anda bi’ çığlık atmayı deneyin deriz. Bakalım sizin sonuçlar nasıl olacak?

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