Bu Akımı Kimse Yapamıyor! Tüm Nefesini Verdikten Sonra Çığlık Atmaya Çalışanların Güldüren Sonuçları

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Kimin aklına geldiyse bu akımda tüm nefes verildikten sonra çığlık atmaya çalışılıyor.
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Aslında ne kadar zor olabilir ki düşüncesi aklımızda dönse de emin olun pek de kolay bir deneme değil.
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İçerik üreticileri asla tam anlamıyla çığlık atamadıkları videolarla keşfetleri esir almış durumda.
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Ayrıca akım yalnızca Türkiye’de değil birçok ülkede popüler.
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Siz de tüm nefesinizi verdiğinizden emin olduğunuz anda bi’ çığlık atmayı deneyin deriz. Bakalım sizin sonuçlar nasıl olacak?
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