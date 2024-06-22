Bu 13 Özelliğe Sahip Şirketlerden Kesinlikle Uzak Durun! Toksik Şirketlerin Ortak Özellikleri
Bu 13 Özelliğe Sahip Şirketlerden Kesinlikle Uzak Durun! Toksik Şirketlerin Ortak Özellikleri
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Çalışma hayatı her zaman beklediğimiz gibi olmayabilir ve çoğu zaman şirketler oldukça hayal kırıklığına uğratıcı olabilir. Bugünkü içeriğimizde, uzak durmanız gereken şirket özelliklerinden bahsettik. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Daha ilk görüşmenizden sonra anında işe alınıyorsanız büyük ihtimalle kriterlerinizi yüksek tutarak bir kez daha düşünmeniz lazım."
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2. "Maaşlarınız hakkında diğer çalışanlarla konuşmamanız gerektiğini söyleyen posterlerin asılı olması..."
3. "Hızlı tempolu, sürekli değişen, çoklu görev ortamı!"
4. "Stres altında iyi çalışabilir, diye bir kriterleri varsa büyük ihtimalle sizi bayağı strese sokacaklar demektir.."
5. "Paylaştıkları iş tanımında oldukça normal çalışan özelliklerinden şikayet etmeleri."
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6. "'Biz bir aile gibiyiz' diyorlarsa uzaklaşın. Profesyonel hayatta aile diye bir kavram olamaz!"
7. "Görüşme sürecinde önceliklerinden birisi iş-yaşam dengesi dediğinde sana ters ters bakıyorlarsa..."
8. "Şıkı çalışırız ama iyi de eğleniriz, gibi garip garip cümleler kuruyorlarsa."
9. "CEO pozisyonunu alacak olsanız yapacağınızdan daha fazla görüşme yapmanız gerekmesi."
10. "Tutkulu bir şekilde kendi kendine iş başarabilen"
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11. "Rekabetçi maaş ve esnek çalışma saatleri..."
12. "İşe başvuru sürecinin bir parçası olarak sizden bedava iş yapmanızı beklemeleri."
13. "Taleplerindeki maddeleri karşılamadığınız sürece “Başvurmayın” yazmaları."
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