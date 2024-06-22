Bu 13 Özelliğe Sahip Şirketlerden Kesinlikle Uzak Durun! Toksik Şirketlerin Ortak Özellikleri

'Çok az pazarlıkla asgari ücret teklif ettikleri ve çalışma saatlerinin onlar için 'esnek' olduğu anlamına gelir. Müsait olduğunuz her zaman programınızı yapabilirsiniz, bazı haftalar ağzına kadar doldurulabilirken diğerlerinin yalnızca birkaç saati vardır.'