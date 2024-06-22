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Bu 13 Özelliğe Sahip Şirketlerden Kesinlikle Uzak Durun! Toksik Şirketlerin Ortak Özellikleri

Bu 13 Özelliğe Sahip Şirketlerden Kesinlikle Uzak Durun! Toksik Şirketlerin Ortak Özellikleri

Aden
Aden - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 16:01

Çalışma hayatı her zaman beklediğimiz gibi olmayabilir ve çoğu zaman şirketler oldukça hayal kırıklığına uğratıcı olabilir. Bugünkü içeriğimizde, uzak durmanız gereken şirket özelliklerinden bahsettik. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Daha ilk görüşmenizden sonra anında işe alınıyorsanız büyük ihtimalle kriterlerinizi yüksek tutarak bir kez daha düşünmeniz lazım."

1. "Daha ilk görüşmenizden sonra anında işe alınıyorsanız büyük ihtimalle kriterlerinizi yüksek tutarak bir kez daha düşünmeniz lazım."

'İyi hissettiriyor olabilir ama düşündüğünüz gibi iyi bir şey değil...'

2. "Maaşlarınız hakkında diğer çalışanlarla konuşmamanız gerektiğini söyleyen posterlerin asılı olması..."

3. "Hızlı tempolu, sürekli değişen, çoklu görev ortamı!"

3. "Hızlı tempolu, sürekli değişen, çoklu görev ortamı!"

'Görev tanımınızda olmayan işleri bile size yaptıracaklar demek.'

4. "Stres altında iyi çalışabilir, diye bir kriterleri varsa büyük ihtimalle sizi bayağı strese sokacaklar demektir.."

4. "Stres altında iyi çalışabilir, diye bir kriterleri varsa büyük ihtimalle sizi bayağı strese sokacaklar demektir.."

5. "Paylaştıkları iş tanımında oldukça normal çalışan özelliklerinden şikayet etmeleri."

5. "Paylaştıkları iş tanımında oldukça normal çalışan özelliklerinden şikayet etmeleri."

'Üzgünüm ama çalışanlar da insan...'

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6. "'Biz bir aile gibiyiz' diyorlarsa uzaklaşın. Profesyonel hayatta aile diye bir kavram olamaz!"

6. "'Biz bir aile gibiyiz' diyorlarsa uzaklaşın. Profesyonel hayatta aile diye bir kavram olamaz!"

'Sizden olabildiğince faydalanmaya çalışacaklar demektir...'

7. "Görüşme sürecinde önceliklerinden birisi iş-yaşam dengesi dediğinde sana ters ters bakıyorlarsa..."

7. "Görüşme sürecinde önceliklerinden birisi iş-yaşam dengesi dediğinde sana ters ters bakıyorlarsa..."

8. "Şıkı çalışırız ama iyi de eğleniriz, gibi garip garip cümleler kuruyorlarsa."

8. "Şıkı çalışırız ama iyi de eğleniriz, gibi garip garip cümleler kuruyorlarsa."

'Bana çalışmam için para ödüyorsun. Üzgünüm ama çalışma saatleri dışında kendi işime bakarım.'

9. "CEO pozisyonunu alacak olsanız yapacağınızdan daha fazla görüşme yapmanız gerekmesi."

'Bir de size zaman mı ayıracağız!'

10. "Tutkulu bir şekilde kendi kendine iş başarabilen"

'Bu, hiçbir yönlendirme olmadan ve size söylenmeden fazladan saatlerce çalışmanızı istedikleri anlamına gelir.'

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11. "Rekabetçi maaş ve esnek çalışma saatleri..."

11. "Rekabetçi maaş ve esnek çalışma saatleri..."

'Çok az pazarlıkla asgari ücret teklif ettikleri ve çalışma saatlerinin onlar için 'esnek' olduğu anlamına gelir. Müsait olduğunuz her zaman programınızı yapabilirsiniz, bazı haftalar ağzına kadar doldurulabilirken diğerlerinin yalnızca birkaç saati vardır.'

12. "İşe başvuru sürecinin bir parçası olarak sizden bedava iş yapmanızı beklemeleri."

13. "Taleplerindeki maddeleri karşılamadığınız sürece “Başvurmayın” yazmaları."

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