Böyle Hakem Görülmedi! Maçtan Sonra Takımının Şampiyonluk Kutlamalarına Katıldı
Böyle Hakem Görülmedi! Maçtan Sonra Takımının Şampiyonluk Kutlamalarına Katıldı
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Hakem Jan Smit, Hollanda 4. Ligi'ndeki St. George - De Valken maçında dört kırmızı kart göstererek dikkatleri üzerine çekti. St. George, maçtan aldığı puanla şampiyonluğu garantiledi.
Karşılaşmanın ardından yaşananlarsa tartışmalara neden oldu. Smit, St. George'un kutlamalarına katılarak takımın sevincine ortak oldu.
Hatta kupa kaldırdığı ve şarkı söylediği görüntülendi. Federasyon, hakemi futboldan men etti.
Kutlama anları 👇
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