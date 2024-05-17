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Böyle Hakem Görülmedi! Maçtan Sonra Takımının Şampiyonluk Kutlamalarına Katıldı

Böyle Hakem Görülmedi! Maçtan Sonra Takımının Şampiyonluk Kutlamalarına Katıldı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.05.2024 - 11:13

Hollanda 4. Ligi'nde oynanan St. George - De Valken maçında yaşananlar, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Hakem Jan Smit, Hollanda 4. Ligi'ndeki St. George - De Valken maçında dört kırmızı kart göstererek dikkatleri üzerine çekti. St. George, maçtan aldığı puanla şampiyonluğu garantiledi.

Hakem Jan Smit, Hollanda 4. Ligi'ndeki St. George - De Valken maçında dört kırmızı kart göstererek dikkatleri üzerine çekti. St. George, maçtan aldığı puanla şampiyonluğu garantiledi.

Karşılaşmanın ardından yaşananlarsa tartışmalara neden oldu. Smit, St. George'un kutlamalarına katılarak takımın sevincine ortak oldu.

Karşılaşmanın ardından yaşananlarsa tartışmalara neden oldu. Smit, St. George'un kutlamalarına katılarak takımın sevincine ortak oldu.

Hatta kupa kaldırdığı ve şarkı söylediği görüntülendi. Federasyon, hakemi futboldan men etti.

Hatta kupa kaldırdığı ve şarkı söylediği görüntülendi. Federasyon, hakemi futboldan men etti.

Kutlama anları 👇

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