Hesabımız ne yazık ki yasal talep doğrultusunda engellendi. Bu yüzden yeni bir X/Twitter hesabı açmak zorunda kaldık. Sorunun henüz nasıl çözüleceğini araştırıyoruz ancak son süreçte Türkiye’de birçok sayfa ne yazık ki bu şekilde kapatıldı ve kapatılmaya devam ediyor.