Boykot Paylaşımı Yapan Eurovision Türkiye Hesabı X Tarafından Engellendi
Boykot Paylaşımı Yapan Eurovision Türkiye Hesabı X Tarafından Engellendi
Türkiye 3 Nisan gününe çeşitli gözaltılar ve erişim engelleriyle başladı. 2 Nisan günü düzenlenen tüketim boykotuna destek veren pek çok ünlü ismin hesapları kapatıldı, hatta başta aktör Cem Üzümoğlu olmak üzere boykot paylaşımları yapan kişiler ise gözaltına alındı. Yüksek takipçili ve Eurovision müzik yarışmalarından haber akışı sağlayan Eurovision Türkiye hesabı da bu sabah engellenen hesaplar arasındaydı.
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Hesap Türkiye'deki en büyük müzik sayfalarının başında geliyordu. Sayfanın açıklaması şöyle;
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Ardından şu açıklama geldi.
Hesabın erişime engellenme nedeni ise boykot paylaşımı.
Takipçiler bu duruma tepkili.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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