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Boykot Paylaşımı Yapan Eurovision Türkiye Hesabı X Tarafından Engellendi

Boykot Paylaşımı Yapan Eurovision Türkiye Hesabı X Tarafından Engellendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.04.2025 - 11:21

Türkiye 3 Nisan gününe çeşitli gözaltılar ve erişim engelleriyle başladı. 2 Nisan günü düzenlenen tüketim boykotuna destek veren pek çok ünlü ismin hesapları kapatıldı, hatta başta aktör Cem Üzümoğlu olmak üzere boykot paylaşımları yapan kişiler ise gözaltına alındı. Yüksek takipçili ve Eurovision müzik yarışmalarından haber akışı sağlayan Eurovision Türkiye hesabı da bu sabah engellenen hesaplar arasındaydı.

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Hesap Türkiye'deki en büyük müzik sayfalarının başında geliyordu. Sayfanın açıklaması şöyle;

Hesap Türkiye'deki en büyük müzik sayfalarının başında geliyordu. Sayfanın açıklaması şöyle;

Hesabımız ne yazık ki yasal talep doğrultusunda engellendi. Bu yüzden yeni bir X/Twitter hesabı açmak zorunda kaldık. Sorunun henüz nasıl çözüleceğini araştırıyoruz ancak son süreçte Türkiye’de birçok sayfa ne yazık ki bu şekilde kapatıldı ve kapatılmaya devam ediyor.

Ardından şu açıklama geldi.

Ardından şu açıklama geldi.
twitter.com

Hesabın erişime engellenme nedeni ise boykot paylaşımı.

Hesabın erişime engellenme nedeni ise boykot paylaşımı.

Takipçiler bu duruma tepkili.

Takipçiler bu duruma tepkili.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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