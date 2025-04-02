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Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat'a Eski Rol Arkadaşı Bülent Emrah Parlak'tan Destek

Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat'a Eski Rol Arkadaşı Bülent Emrah Parlak'tan Destek

TRT Boykot
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.04.2025 - 19:49 Son Güncelleme: 02.04.2025 - 19:53

Oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabından yaptığı boykot çağrısı sonrasında TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Diziden çıkarılmasının ardından Pusat'a ünlü isimlerden destek gelirken bir paylaşım da eski rol arkadaşından geldi.

2016 yılında beraber Familya dizisinde rol aldığı oyuncu Bülent Emrah Parlak, X hesabından Aybüke Pusat'a destek mesajı yayınladı.

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Aybüke Pusat, boykot paylaşımı nedeniyle TRT 1'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Aybüke Pusat, boykot paylaşımı nedeniyle TRT 1'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından pek çok meslektaşı destek verdi. Bunlardan biri de 2016 yılında beraber Familya dizisinde rol aldığı Bülent Emrah Parlak oldu.

Bülent Emrah Parlak, Pusat'a destek mesajında ayrıca yıllar önce kendi yaşadıklarını da anlattı:

Bülent Emrah Parlak, Pusat'a destek mesajında ayrıca yıllar önce kendi yaşadıklarını da anlattı:

'Aybüke Pusat canımın içidir, rol arkadaşımdır. Tertemiz bir kalbi, şahane bir enerjisi, fedakâr bir arkadaşlığı vardır. Hem anayasal hem demokratik bir hak olan “Boykot”a destek için ifade özgürlüğünü kullanarak bir destek storysi atıyor sonra da (belli ki gelen baskılara dayanamayıp) kaldırıyor. Sonra da kamu kurumu olan herkese eşit mesafede olması gereken fakat birilerinin gasp ettiği babasının çiftliği gibi kullanıp sömürdüğü TRT’de oynadığı diziden çıkartılıyor.

Bu sistematik, otokratik baskıyı yıllardır yaşayan birisi olarak arkadaşıma uygulanan bu haksızlığa şaşırmıyorum ama bu vesile ile buna hala ufak da olsa şaşkınlıkla bakanlara, bilmiyorlarsa anlatmak, biliyorlarsa tekrar hatırlatmak isterim ki bu yıllardır yapılıyordu. Buna kendimden örnek vermek isterim.'

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'Gezi Direnişi zamanı TRT’de baş rolünde oynadığım “BİR YASTIKTA” adlı dizinin 14. Bölümü’nde bir kaç arkadaşımla birlikte diziden çıkarıldım sonrasında kara listelere alındım. Sesimi çıkarttım ama duyuramadım. İşsiz kaldım, gelecek kaygısı yaşadım, üzüldüm, ama asla KORKMADIM. Barış Atay, Levent Üzümcü, M.Ali Alabora v.b arkadaşlarımla ve büyüklerimle “Ama onlar da çok konuşuyor… Ama onlar da çok sert çok marjinal denilerek dışlandık ve yalnız bırakıldık. Mehmet Ali dahasını da yaşayarak sürgüne gitti.

(Bu sitemde yakınımda olup bana destek olan, sayısı bir elin parmağını geçmeyen arkadaşlarım hariçtir. Onlara minnettarım.)

Şimdi şaşırıyorlar, nasıl olur diyorlar. Halkın tüm kamun kaynakları sanki yok edilmemiş, yağmalanmamış gibi davranıyorlar. Az da olsa aksak da olsa DEMOKRATİK HAKLARIMIZ iğdiş edilmemiş gibi yapıyorlar. LAİKLİK parçalanmamış, CUMHURİYET sanki şimdi tehlikeye girmiş gibi hayretleniyorlar.'

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'Geçmişe dair özeleştiri verdiklerinde de -Ama çocuğum var- dediler sanki bizim yokmuş gibi.

-Ama korkuyorum- dediler sanki bizim korkmaya hakkımız yokmuş gibi.

-Ama ekmek parası- dediler sanki biz fayans yiyormuşuz gibi.

Vatan, Eşitlik, Özgürlük, Hak, Hukuk, Adalet dedik MARJİNAL olduk.

Bir meslek büyüğümüzün de dediği gibi -Hani biz MARJİNALDİK abi”

Son söz canım Aybüke’ye : Dün gece attığın story’i kaldırdığın için bir arkadaşımla konuşurken seni eleştirdim. Mesele bu hale geldiğinde eleştirim cılızlaşır, sözüme seni candan seven bir arkadaşın olarak tavsiyeyle devam etmem daha etik olur. Canımın içi biz çok çabaladık sesimizi duyurmak için bak seninki göklere ulaştı. Sadece biz değil koca bir halk gördü uğradığın haksızlığı. At o storyi KORKMA canım.'

#AybükePusatYalnızDeğildir

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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