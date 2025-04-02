Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat'a Eski Rol Arkadaşı Bülent Emrah Parlak'tan Destek
Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat'a Eski Rol Arkadaşı Bülent Emrah Parlak'tan Destek
Oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabından yaptığı boykot çağrısı sonrasında TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Diziden çıkarılmasının ardından Pusat'a ünlü isimlerden destek gelirken bir paylaşım da eski rol arkadaşından geldi.
2016 yılında beraber Familya dizisinde rol aldığı oyuncu Bülent Emrah Parlak, X hesabından Aybüke Pusat'a destek mesajı yayınladı.
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Aybüke Pusat, boykot paylaşımı nedeniyle TRT 1'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
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Bülent Emrah Parlak, Pusat'a destek mesajında ayrıca yıllar önce kendi yaşadıklarını da anlattı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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