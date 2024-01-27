Boşu Boşuna Vakit ve Enerji Tüketmenize Neden Olan Makyaj Hurafeleri

Buz sürmek herkes için uygun değildir çünkü düşük sıcaklıklar cilde zarar verebilir ve kan akışı bozulabilir. Ek olarak, şişlikler ve kılcal damarlar ortaya çıkabilir. Ayrıca elastikiyet kaybı olabilir. Bunu özellikle kuru cilde sahip olanlar dikkate almamalıdır, diğerleri ise aşırı kullanmamalıdır. Buzdan daha iyi etkileri olan birçok yüz kozmetik ürünü vardır.