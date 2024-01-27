Boşu Boşuna Vakit ve Enerji Tüketmenize Neden Olan Makyaj Hurafeleri
Boşu Boşuna Vakit ve Enerji Tüketmenize Neden Olan Makyaj Hurafeleri
Bazılarımız makyaj yapmaktan hoşlanmasa da bu bazılarımız için binevi terapi yerine geçer. Ancak makyaj malzemeleri ve bakımla ilgili bildiğimiz bazı şeyler sadece birer hurafeden ibaret. Gelin birlikte bakalım!
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1. Her gün makyaj yapmak zararlı.
2. Kozmetik bir üründe “hipoalerjenik” işareti varsa ürün her cilt tipine uygundur.
3. Nemlendirici kremler kırışıklıkları önlemez.
4. Düzenli olarak yüz jimnastiği yaparsanız yüz kırışıklıklarından kurtulabilirsiniz.
5. Sivilceleri güneşte ısıtmak faydalıdır çünkü bu işlem sivilceleri kurutur.
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6. Eşit bir bronzluk, sağlıklı bir cildin göstergesidir.
7. Benleri aldırmak sağlığınıza zarar verebilir.
8. Yüzünüzü buzla silmek faydalı olabilir.
9. Saçınızı sık keserseniz daha çabuk uzar.
10. Her yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalamalısınız.
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11. Oje tırnaklara zarar verir çünkü tırnakların nefes almalarını engeller.
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