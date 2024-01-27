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Boşu Boşuna Vakit ve Enerji Tüketmenize Neden Olan Makyaj Hurafeleri

Boşu Boşuna Vakit ve Enerji Tüketmenize Neden Olan Makyaj Hurafeleri

Duru
Duru - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 17:31

Bazılarımız makyaj yapmaktan hoşlanmasa da bu bazılarımız için binevi terapi yerine geçer. Ancak makyaj malzemeleri ve bakımla ilgili bildiğimiz bazı şeyler sadece birer hurafeden ibaret. Gelin birlikte bakalım!

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1. Her gün makyaj yapmak zararlı.

1. Her gün makyaj yapmak zararlı.

Aslında, makyaj yapmanın kendisi değil, yatmadan önce uygun şekilde temizlenmemesi cildi zarar verir. Cildin nefes alması ve oksijen alması için bir boşluğa ihtiyacı vardır. Modern kozmetik ürünleri gündüzleri cildi çevresel etkilerden koruyabildikleri için faydalı olan UV filtreleri, nemlendirici ve koruyucu özellikler içerir.

2. Kozmetik bir üründe “hipoalerjenik” işareti varsa ürün her cilt tipine uygundur.

2. Kozmetik bir üründe “hipoalerjenik” işareti varsa ürün her cilt tipine uygundur.

'Hipoalerjenik' ürünler alkol gibi en yaygın alerjen içerikleri içermez. Damıtılmış su cildinizin pH'ına daha yakın olduğundan, cildiniz için daha uygun olabilir. Bu nedenle, en zararsız ürünlerin bile içeriğini satın almadan önce kontrol etmek önemlidir. Ayrıca doğal içerikli kozmetik ürünler herkes için uygun olmayabilir.

3. Nemlendirici kremler kırışıklıkları önlemez.

3. Nemlendirici kremler kırışıklıkları önlemez.

Aslında günümüzde birçok nemlendirici krem kırışıklıkların ortaya çıkmasını engeller. Akılda tutulması gereken en önemli şey, kullandığınız kremin bileşiminde UV filtreleri ve antioksidan içeren vitaminler olmasıdır.

4. Düzenli olarak yüz jimnastiği yaparsanız yüz kırışıklıklarından kurtulabilirsiniz.

4. Düzenli olarak yüz jimnastiği yaparsanız yüz kırışıklıklarından kurtulabilirsiniz.

Yüz, kasların doğrudan cilde bağlandığı vücudun tek kısmıdır. Sürekli germe ve egzersizler mevcut kırışıklıkların düzeltilmesine katkıda bulunmaz.

5. Sivilceleri güneşte ısıtmak faydalıdır çünkü bu işlem sivilceleri kurutur.

5. Sivilceleri güneşte ısıtmak faydalıdır çünkü bu işlem sivilceleri kurutur.

Güneş gerçekten cildi kurutur ancak cilt buna tepki olarak daha fazla yağ salgılayarak gözenekleri tıkar. Ayrıca koruma olmadan uzun süre güneşe maruz kalmak güneş alerjisini teşvik edebilir ve bu da lekelerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

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6. Eşit bir bronzluk, sağlıklı bir cildin göstergesidir.

6. Eşit bir bronzluk, sağlıklı bir cildin göstergesidir.

Bronzlaşma, vücudun zararlı etkilere karşı sahip olduğu koruyucu bir reaksiyondur. İyi ve eşit bir bronzluk, cildin zarar gördüğünü ve kendini korumaya çalıştığını söyler.

7. Benleri aldırmak sağlığınıza zarar verebilir.

7. Benleri aldırmak sağlığınıza zarar verebilir.

Benler farklı renk ve şekillere sahip olabilir. Çoğu ben zararsızdır ancak bazıları dış etkenlerin etkisi altında melanoma dönüşebilir. Bu nedenle, ciltteki tüm iyi huylu lezyonların çıkarılması gerekir. Bu tıbbi işlem ararsızdır.

8. Yüzünüzü buzla silmek faydalı olabilir.

Buz sürmek herkes için uygun değildir çünkü düşük sıcaklıklar cilde zarar verebilir ve kan akışı bozulabilir. Ek olarak, şişlikler ve kılcal damarlar ortaya çıkabilir. Ayrıca elastikiyet kaybı olabilir. Bunu özellikle kuru cilde sahip olanlar dikkate almamalıdır, diğerleri ise aşırı kullanmamalıdır. Buzdan daha iyi etkileri olan birçok yüz kozmetik ürünü vardır.

9. Saçınızı sık keserseniz daha çabuk uzar.

Bu saçların uzamasında herhangi bir değişim yapmaz.

10. Her yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalamalısınız.

Son araştırmalara göre yemekten hemen sonra dişlerinizi fırçalamak oldukça anlamsız ve zararlı çünkü ağız boşluğuna giren asit diş minesini parçalıyor. Yemekten sonra 30 dakika içinde dişlerinizi fırçalarsanız diş minesi çok daha hızlı zarar görebilir.

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11. Oje tırnaklara zarar verir çünkü tırnakların nefes almalarını engeller.

11. Oje tırnaklara zarar verir çünkü tırnakların nefes almalarını engeller.

Tırnaklar ölü hücrelerdir. Gerçek şu ki tırnaklar aslında nefes alamaz. Besinlerini ve oksijenlerini havadan değil kan dolaşımından alıyorlar.

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