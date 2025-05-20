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Yaşam
Bosna'daki Yemek Fiyatlarını Paylaşıp Lokmamızı Boğazımıza Dizen Kullanıcı

Bosna'daki Yemek Fiyatlarını Paylaşıp Lokmamızı Boğazımıza Dizen Kullanıcı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 09:51

Geçtiğimiz senenin yaz aylarında yeni bir trend girdi hayatımıza: Yunan Adaları'nda yenilen yemeklerin adisyonlarını paylaşmak. Sosyal medyada üst üste gördüğümüz bu adisyonlarla buradaki adisyonların farkına ise başlarda inanmak istemedik. Gelin görün ki bu fiyat farkı sadece Yunanistan için geçerli değilmiş!

Bosna'da yediği yemeğin fiyatını paylaşan bir kullanıcı daha, neler yaşadığımızı yeniden sorgulamamıza sebep oldu.

Kaynak

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Yunanistan'dan gelen adisyonlar, geçen senenin en büyük gündemiydi.

Yunanistan'dan gelen adisyonlar, geçen senenin en büyük gündemiydi.

Kapıda vize uygulamasının başlamasının ardından Türk turistler adeta Yunan Adaları'na akın etti. Birçok alanda Türkiye'den ucuz olan Yunanistan, geçtiğimiz sene en çok da Türk turistleri ağırladı. Haliyle sosyal medyada bol porsiyonlu sofralara ne kadar ödendiğini de öğrenmiş olduk. Gördüğümüz bazı adisyonlar ise ağzımızı açık bırakmaya yetti. Zira 5 kişi, tıka basa doyduğu halde bile o günün kuruyla yaklaşık 2 bin lira ödemişti!

Gelelim Bosna'ya...

Gelelim Bosna'ya...
twitter.com

Bir sosyal medya kullanıcısı, Bosna'da yediği yemeklerin fiyatını paylaştı. Bir porsiyon köfte yalnızca 150 lira, en lüks mekanda ise 250 liraydı!

İnanmayanlar için bir görsel de paylaşıldı;

İnanmayanlar için bir görsel de paylaşıldı;
twitter.com

Bosna Hersek Markı (kısaca KM) yaklaşık 0,5 Euro ediyor. Ülkedeki çoğu satıcı da Euro kabul ediyor. Bu şekilde bir hesaplama yaptığınızda, yukarıdaki fiyatların doğru olduğunu görüyorsunuz.

Gözle görülür bir fark olduğunu söyleyenler, oldukça fazla.

Gözle görülür bir fark olduğunu söyleyenler, oldukça fazla.
twitter.com

Peki Türkiye'de ne kadar mı?

Peki Türkiye'de ne kadar mı?
twitter.com
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8 senede hiç mi değişmez?

8 senede hiç mi değişmez?
twitter.com

Üstelik Belgrad'da da durum farksız değil.

Üstelik Belgrad'da da durum farksız değil.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Ucuz bir hayatı, pahalıya yaşamak.

Ucuz bir hayatı, pahalıya yaşamak.
twitter.com

Üstelik bu durum sadece yeme içme sektöründe geçerli değil.

Üstelik bu durum sadece yeme içme sektöründe geçerli değil.
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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