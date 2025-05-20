Bosna'daki Yemek Fiyatlarını Paylaşıp Lokmamızı Boğazımıza Dizen Kullanıcı

Geçtiğimiz senenin yaz aylarında yeni bir trend girdi hayatımıza: Yunan Adaları'nda yenilen yemeklerin adisyonlarını paylaşmak. Sosyal medyada üst üste gördüğümüz bu adisyonlarla buradaki adisyonların farkına ise başlarda inanmak istemedik. Gelin görün ki bu fiyat farkı sadece Yunanistan için geçerli değilmiş!

Bosna'da yediği yemeğin fiyatını paylaşan bir kullanıcı daha, neler yaşadığımızı yeniden sorgulamamıza sebep oldu.

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