Bosna'daki Yemek Fiyatlarını Paylaşıp Lokmamızı Boğazımıza Dizen Kullanıcı
Geçtiğimiz senenin yaz aylarında yeni bir trend girdi hayatımıza: Yunan Adaları'nda yenilen yemeklerin adisyonlarını paylaşmak. Sosyal medyada üst üste gördüğümüz bu adisyonlarla buradaki adisyonların farkına ise başlarda inanmak istemedik. Gelin görün ki bu fiyat farkı sadece Yunanistan için geçerli değilmiş!
Bosna'da yediği yemeğin fiyatını paylaşan bir kullanıcı daha, neler yaşadığımızı yeniden sorgulamamıza sebep oldu.
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Yunanistan'dan gelen adisyonlar, geçen senenin en büyük gündemiydi.
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Gelelim Bosna'ya...
İnanmayanlar için bir görsel de paylaşıldı;
Gözle görülür bir fark olduğunu söyleyenler, oldukça fazla.
Peki Türkiye'de ne kadar mı?
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8 senede hiç mi değişmez?
Üstelik Belgrad'da da durum farksız değil.
👇🏻
Ucuz bir hayatı, pahalıya yaşamak.
Üstelik bu durum sadece yeme içme sektöründe geçerli değil.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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