Boşluk Bırakmayı Bilmeyen Dedenin Doğum Günü İçin Gönderdiği Mesajlar İçinizi Isıtacak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Boşluk Bırakmayı Bilmeyen Dedenin Doğum Günü İçin Gönderdiği Mesajlar İçinizi Isıtacak
Büyüklerimizin teknolojiyle araları doğal olarak gençler kadar iyi değil. Sonuçta onlar bizim gibi ellerinde telefonla büyümediler. Bu yüzden telefonla mesaj yazarken zorlanabiliyorlar. Bazen bilmedikleri bir şeyin çözümünü bulmak için de ilginç yollara başvuruyorlar.
Bugünkü içeriğimize konu olan tatlı dedemiz de onlardan biri! Cep telefonuyla mesaj yazarken boşluk koymasını bilmediği için kelime aralarına artı (+) sembolü koyan dedemiz, torununun doğum gününü unutmamış. Gördüğümüz anda kalpleri eriten bir mesaj yazmış. Gelin, bu mesaja birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@berfincimkonus adlı Twitter (X) kullanıcısı, dedesinin kendisine attığı doğum günü kutlama mesajlarını paylaştı. Boşluk koymayı bilmediği için kelime aralarına artı (+) koyan tatlı dede binlerce beğeni aldı👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşımı yapan kullanıcıya sosyal medyadan birçok cevap geldi👇
👇
👇
Bazı kullanıcılar kendi ailelerinden gelen benzer mesajları paylaştı👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Öte yandan, torunun yazdığı ''Teşekkür ederim'' mesajına sitem edenler de oldu👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın