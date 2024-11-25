Boşluk Bırakmayı Bilmeyen Dedenin Doğum Günü İçin Gönderdiği Mesajlar İçinizi Isıtacak

Büyüklerimizin teknolojiyle araları doğal olarak gençler kadar iyi değil. Sonuçta onlar bizim gibi ellerinde telefonla büyümediler. Bu yüzden telefonla mesaj yazarken zorlanabiliyorlar. Bazen bilmedikleri bir şeyin çözümünü bulmak için de ilginç yollara başvuruyorlar.

Bugünkü içeriğimize konu olan tatlı dedemiz de onlardan biri! Cep telefonuyla mesaj yazarken boşluk koymasını bilmediği için kelime aralarına artı (+) sembolü koyan dedemiz, torununun doğum gününü unutmamış. Gördüğümüz anda kalpleri eriten bir mesaj yazmış. Gelin, bu mesaja birlikte bakalım!