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Boşluk Bırakmayı Bilmeyen Dedenin Doğum Günü İçin Gönderdiği Mesajlar İçinizi Isıtacak

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Boşluk Bırakmayı Bilmeyen Dedenin Doğum Günü İçin Gönderdiği Mesajlar İçinizi Isıtacak

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
25.11.2024 - 16:38

Büyüklerimizin teknolojiyle araları doğal olarak gençler kadar iyi değil. Sonuçta onlar bizim gibi ellerinde telefonla büyümediler. Bu yüzden telefonla mesaj yazarken zorlanabiliyorlar. Bazen bilmedikleri bir şeyin çözümünü bulmak için de ilginç yollara başvuruyorlar. 

Bugünkü içeriğimize konu olan tatlı dedemiz de onlardan biri! Cep telefonuyla mesaj yazarken boşluk koymasını bilmediği için kelime aralarına artı (+) sembolü koyan dedemiz, torununun doğum gününü unutmamış. Gördüğümüz anda kalpleri eriten bir mesaj yazmış. Gelin, bu mesaja birlikte bakalım!

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@berfincimkonus adlı Twitter (X) kullanıcısı, dedesinin kendisine attığı doğum günü kutlama mesajlarını paylaştı. Boşluk koymayı bilmediği için kelime aralarına artı (+) koyan tatlı dede binlerce beğeni aldı👇

@berfincimkonus adlı Twitter (X) kullanıcısı, dedesinin kendisine attığı doğum günü kutlama mesajlarını paylaştı. Boşluk koymayı bilmediği için kelime aralarına artı (+) koyan tatlı dede binlerce beğeni aldı👇
twitter.com

Paylaşımı yapan kullanıcıya sosyal medyadan birçok cevap geldi👇

Paylaşımı yapan kullanıcıya sosyal medyadan birçok cevap geldi👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com

Bazı kullanıcılar kendi ailelerinden gelen benzer mesajları paylaştı👇

Bazı kullanıcılar kendi ailelerinden gelen benzer mesajları paylaştı👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com
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Öte yandan, torunun yazdığı ''Teşekkür ederim'' mesajına sitem edenler de oldu👇

Öte yandan, torunun yazdığı ''Teşekkür ederim'' mesajına sitem edenler de oldu👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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