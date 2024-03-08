Borsada Yükseliş Sürdü, Dolar ve Altın ABD Verilerine Ne Tepki Verdi? 8 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de taban olan Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE), yüzde 4,63 ile Tukaş (TUKAS) ve yüzde 3,77 ile Tatlıpınar Enerji (TATEN) oldu.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Sasa Polyester (SASA) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) oldu.