Borsada Yükseliş Sürdü, Dolar ve Altın ABD Verilerine Ne Tepki Verdi? 8 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsada Yükseliş Sürdü, Dolar ve Altın ABD Verilerine Ne Tepki Verdi? 8 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul, yükseliş coşkusunu sürdürürken, dolar ve altın da ABD verileriyle hareketlendi. 8 Mart Cuma Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,12 oranında 101,14 puan yükselişle 9.155,32 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 6,85 ile Ülker Bisküvi (ULKER), yüzde 6,03 ile Sasa Polyester (SASA) ve yüzde 5,01 ile Ford Otosan (FROTO) başı çekti.
ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi.
ABD verileri piyasaları hareketlendirirken, ons altın fiyatı 2.185,47 dolar/ons ile rekor tazeledi. Ons altın, gün sonunda 2.169 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.229 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,96 TL'den işlem görürken, Euro/TL 35,05 seviyesinden karşılık buldu.
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