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Borsada Yükseliş Sürdü, Dolar ve Altın ABD Verilerine Ne Tepki Verdi? 8 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsada Yükseliş Sürdü, Dolar ve Altın ABD Verilerine Ne Tepki Verdi? 8 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.03.2024 - 18:28

Borsa İstanbul, yükseliş coşkusunu sürdürürken, dolar ve altın da ABD verileriyle hareketlendi. 8 Mart Cuma Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,12 oranında 101,14 puan yükselişle 9.155,32 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,12 oranında 101,14 puan yükselişle 9.155,32 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 122,88 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,81, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,36, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 3,05 oranında güçlü bir yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 6,85 ile Ülker Bisküvi (ULKER), yüzde 6,03 ile Sasa Polyester (SASA) ve yüzde 5,01 ile Ford Otosan (FROTO) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 6,85 ile Ülker Bisküvi (ULKER), yüzde 6,03 ile Sasa Polyester (SASA) ve yüzde 5,01 ile Ford Otosan (FROTO) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de taban olan Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE), yüzde 4,63 ile Tukaş (TUKAS) ve yüzde 3,77 ile Tatlıpınar Enerji (TATEN) oldu. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Sasa Polyester (SASA) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi.

ABD Merkez Bankası'nın(Fed) faiz oranlarını bu seviyelerde ne kadar tutacağının işaretlerinin alınacağı tarım dışı istihdam verisi, piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. 

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, 2024 yılı Şubat ayında tarım dışı istihdam 275 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 198 bin artış olacağı yönündeydi. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,9 seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,7 olarak kalacağı şeklindeydi.

ABD'de 10 yıllık tahvil getirisi istihdam verileri sonrası önce arttı, sonra %4,044 ile 2 Şubat'tan beri en düşük seviyesine geriledi.

ABD verileri piyasaları hareketlendirirken, ons altın fiyatı 2.185,47 dolar/ons ile rekor tazeledi. Ons altın, gün sonunda 2.169 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.229 TL'den işlem gördü.

ABD verileri piyasaları hareketlendirirken, ons altın fiyatı 2.185,47 dolar/ons ile rekor tazeledi. Ons altın, gün sonunda 2.169 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.229 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 25,40 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.391 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 82,30 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,96 TL'den işlem görürken, Euro/TL 35,05 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 31,96 TL'den işlem görürken, Euro/TL 35,05 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 33,21 ile makası açarken, Euro/dolar da 1,094 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 102,63 seviyesine geriledi.

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