Borsada Kısa Günün Kârı, Altın ve Dolar Gözünü Yukarı Dikti: 9 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı yüzde 3,01 ile Ege Endüstri (EGEEN), yüzde 3 ile Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) ve yüzde 2,17 ile Mia Teknoloji (MIATK) çekti.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi (YKBNK) oldu.