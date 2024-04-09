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Borsada Kısa Günün Kârı, Altın ve Dolar Gözünü Yukarı Dikti: 9 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsada Kısa Günün Kârı, Altın ve Dolar Gözünü Yukarı Dikti: 9 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.04.2024 - 13:14

Borsa İstanbul'da Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle seans yarım gün sürerken, yükseliş devam etti. Dolar ve altın da yükselişe döndü. 9 Nisan Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,59 oranında 57,49 puan yükselişle 9.814,19 puandan rekorla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,59 oranında 57,49 puan yükselişle 9.814,19 puandan rekorla tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 44,4 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,81, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 1,22 ve bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 1,45 oranında yükselişlerle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisseler, Borusan Yatırım (BRYAT), Alfa Solar enerji (ALFAS) ve Konya Çimento (KONYA) oldu.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisseler, Borusan Yatırım (BRYAT), Alfa Solar enerji (ALFAS) ve Konya Çimento (KONYA) oldu.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı yüzde 3,01 ile Ege Endüstri (EGEEN), yüzde 3 ile Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) ve yüzde 2,17 ile Mia Teknoloji (MIATK) çekti. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi (YKBNK) oldu.

Ons altın, gün ortasında 2.360 dolardan, gram altın da 2.444 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün ortasında 2.360 dolardan, gram altın da 2.444 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 25,24 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.564 TL'den işlem gördü.

Brent petrol, yeniden 90 doların üstüne çıkarken, 90,64 dolar seviyesini gördü.

Brent petrol, yeniden 90 doların üstüne çıkarken, 90,64 dolar seviyesini gördü.

Dolar, bankalararası piyasada 32,20 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 35 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, bankalararası piyasada 32,20 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 35 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,61 olurken, Euro/dolar da 1,086 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 103,81 seviyesinde işlem gördü.

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