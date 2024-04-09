Borsada Kısa Günün Kârı, Altın ve Dolar Gözünü Yukarı Dikti: 9 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsada Kısa Günün Kârı, Altın ve Dolar Gözünü Yukarı Dikti: 9 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle seans yarım gün sürerken, yükseliş devam etti. Dolar ve altın da yükselişe döndü. 9 Nisan Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,59 oranında 57,49 puan yükselişle 9.814,19 puandan rekorla tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisseler, Borusan Yatırım (BRYAT), Alfa Solar enerji (ALFAS) ve Konya Çimento (KONYA) oldu.
Ons altın, gün ortasında 2.360 dolardan, gram altın da 2.444 TL'den işlem gördü.
Brent petrol, yeniden 90 doların üstüne çıkarken, 90,64 dolar seviyesini gördü.
Dolar, bankalararası piyasada 32,20 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 35 seviyesinden karşılık buldu.
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