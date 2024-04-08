Borsada Erken Bayram! Altın ve Dolar Sakin: 8 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsada Erken Bayram! Altın ve Dolar Sakin: 8 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da arifenin gelişi bayrama döndü. Tarihi yükseliş devam ederken, dolar ve altın da sakin kaldı. 8 Nisan Pazartesi Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,43 oranında 137,87 puan yükselişle 9.756,69 puandan rekorla günü tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde KCAER ve HALKB tavan oldu.
Ons altın, gün sonunda 2.330 dolardan, gram altın da 2.398 TL'den işlem gördü.
Brent petrol, 90 doların altına sarkarak, gün sonunda 89,99 dolar seviyesini gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,01 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,93 seviyesinden karşılık buldu.
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