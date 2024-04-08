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Borsada Erken Bayram! Altın ve Dolar Sakin: 8 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsada Erken Bayram! Altın ve Dolar Sakin: 8 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.04.2024 - 18:34

Borsa İstanbul'da arifenin gelişi bayrama döndü. Tarihi yükseliş devam ederken, dolar ve altın da sakin kaldı. 8 Nisan Pazartesi Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,43 oranında 137,87 puan yükselişle 9.756,69 puandan rekorla günü tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,43 oranında 137,87 puan yükselişle 9.756,69 puandan rekorla günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 103,4 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 2,04, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 2,93 ve bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 0,84 oranında yükselişlerle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde KCAER ve HALKB tavan oldu.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde KCAER ve HALKB tavan oldu.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı yüzde 2,92 ile Koç Holding (KCHOL), yüzde 1,68 ile Sabancı Holding (SAHOL) ve yüzde 1,23 ile Tab Gıda (TABGD) çekti. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Tüpraş (TUPRS) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.330 dolardan, gram altın da 2.398 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.330 dolardan, gram altın da 2.398 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 24,81 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.497 TL'den işlem gördü.

Brent petrol, 90 doların altına sarkarak, gün sonunda 89,99 dolar seviyesini gördü.

Brent petrol, 90 doların altına sarkarak, gün sonunda 89,99 dolar seviyesini gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,01 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,93 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,01 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 34,93 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,30 olurken, Euro/dolar da 1,085 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 103,94 seviyesinde işlem gördü.

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