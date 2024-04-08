Borsada Erken Bayram! Altın ve Dolar Sakin: 8 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı yüzde 2,92 ile Koç Holding (KCHOL), yüzde 1,68 ile Sabancı Holding (SAHOL) ve yüzde 1,23 ile Tab Gıda (TABGD) çekti.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Tüpraş (TUPRS) oldu.