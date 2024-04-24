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Borsa Tatilden Yükselişle Döndü, Dolar Geriledi: 24 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Tatilden Yükselişle Döndü, Dolar Geriledi: 24 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.04.2024 - 19:17

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 1 gün kapalı kaldığı resmi tatil sonrası yükselişe yöneldi. Altın ve dolar geriledi. 24 Nisan Çarşamba Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,80 oranında 77,08 puan yükselişle 9.722,09 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,80 oranında 77,08 puan yükselişle 9.722,09 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 102 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,59 ve bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 2,77 oranında yükselişle, sanayi (XUSIN) endeksi de yüzde 0,28 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Vakıfbank (VAKBN), TSKB (TSKB) ve Halk Bankası (HALKB) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Vakıfbank (VAKBN), TSKB (TSKB) ve Halk Bankası (HALKB) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı, yüzde 6,10 ile Bera Holding (BERA), yüzde 5,60 ile Reeder Teknoloji (REEDR) ve yüzde 3,61 ile Doğuş Otomotiv (DOAS) çekti. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Akbank (AKBNK) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.323 dolardan, gram altın da 2.430 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.323 dolardan, gram altın da 2.430 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 25,020 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.499 TL'den işlem gördü.

Brent petrol, gün sonunda 87,97 dolar seviyesinden işlem gördü.

Brent petrol, gün sonunda 87,97 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, bankalararası piyasada 32,52 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,80 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, bankalararası piyasada 32,52 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,80 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,53 olurken, Euro/dolar da 1,068 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 105,74 seviyesinde işlem gördü.

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