Borsa Tatilden Yükselişle Döndü, Dolar Geriledi: 24 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı, yüzde 6,10 ile Bera Holding (BERA), yüzde 5,60 ile Reeder Teknoloji (REEDR) ve yüzde 3,61 ile Doğuş Otomotiv (DOAS) çekti.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Akbank (AKBNK) oldu.