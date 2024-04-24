Borsa Tatilden Yükselişle Döndü, Dolar Geriledi: 24 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Tatilden Yükselişle Döndü, Dolar Geriledi: 24 Nisan'da Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 1 gün kapalı kaldığı resmi tatil sonrası yükselişe yöneldi. Altın ve dolar geriledi. 24 Nisan Çarşamba Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,80 oranında 77,08 puan yükselişle 9.722,09 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Vakıfbank (VAKBN), TSKB (TSKB) ve Halk Bankası (HALKB) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.323 dolardan, gram altın da 2.430 TL'den işlem gördü.
Brent petrol, gün sonunda 87,97 dolar seviyesinden işlem gördü.
Dolar, bankalararası piyasada 32,52 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,80 seviyesinden karşılık buldu.
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