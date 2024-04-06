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Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!

etiket Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.04.2024 - 10:01

Piyasalarda oynaklık sürerken, Borsa İstanbul haftayı tarihi bir yükselişle tamamladı. Seçim sonrasında dolar ve altında da hareketli günler yaşanıyor. Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇

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Geçen haftanın kaybedenleri döviz oldu.

Geçen haftanın kaybedenleri döviz oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,21 oranında yükselişle tamamlarken, gram altın fiyatı bu hafta yüzde 3,04 oranında değer kazancıyla 2.398 TL'den kapanış yaptı. Kapalıçarşı'da altın 2.427 TL'den işlem görürken, ons altın 2.329 dolardan haftayı tamamladı. Darphane Altın Sertifikası, Borsa'da 24,66'dan haftayı tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 1,18 oranında değer kaybederken, haftayı 32,01 seviyesinde tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 1,18 oranında değer kaybederken, haftayı 32,01 seviyesinde tamamladı.

Euro, TL karşısında yüzde 0,81 oranında değer kaybederken, haftayı 34,75 seviyesinde tamamladı. Euro/dolar paritesi 1,083 seviyesinde haftayı kapatırken, Dolar Endeksi de 104,07 seviyesinde karşılık buldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 564 milyar 490 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 564 milyar 490 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.

2. sırada Ford Otosan (FROTO) piyasa değeri 427 milyar 759 milyon olurken, Türk Hava Yolları (THYAO) 424 milyar 5 milyon TL değerde haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,21 oranında değer kazancıyla 9.61883 puandan rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,21 oranında değer kazancıyla 9.61883 puandan rekor seviyede tamamladı.

Sanayi endeksi haftayı yüzde 0,41 oranında değer kaybıyla, bankacılık endeksi de yüzde 13,46 oranında değer kazancıyla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen Akbank (AKBNK) olurken, Anadolu Sigorta (ANSGR) ve Türkiye Sigorta (TURSG) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen Akbank (AKBNK) olurken, Anadolu Sigorta (ANSGR) ve Türkiye Sigorta (TURSG) oldu.

Hisseler arasında bu hafta, değer kaybedenlerde Sasa Polyester (SASA), sonrasında Europen Endüstri (EUREN) ve Hektaş (HEKTS) oldu.

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Haftayı Bitcoin (BTCUSD) yüzde 2,86 oranında gerilemeyle 67 bin 652 dolardan, BTCTRY ise yüzde 4,21 değer kaybıyla 2 milyon 193 bin 178 TL'den tamamladı.

Haftayı Bitcoin (BTCUSD) yüzde 2,86 oranında gerilemeyle 67 bin 652 dolardan, BTCTRY ise yüzde 4,21 değer kaybıyla 2 milyon 193 bin 178 TL'den tamamladı.
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