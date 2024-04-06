Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!

2. sırada Ford Otosan (FROTO) piyasa değeri 427 milyar 759 milyon olurken, Türk Hava Yolları (THYAO) 424 milyar 5 milyon TL değerde haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.