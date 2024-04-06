Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!
Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!
Piyasalarda oynaklık sürerken, Borsa İstanbul haftayı tarihi bir yükselişle tamamladı. Seçim sonrasında dolar ve altında da hareketli günler yaşanıyor. Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇
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Geçen haftanın kaybedenleri döviz oldu.
Dolar, TL karşısında yüzde 1,18 oranında değer kaybederken, haftayı 32,01 seviyesinde tamamladı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 564 milyar 490 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,21 oranında değer kazancıyla 9.61883 puandan rekor seviyede tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen Akbank (AKBNK) olurken, Anadolu Sigorta (ANSGR) ve Türkiye Sigorta (TURSG) oldu.
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Haftayı Bitcoin (BTCUSD) yüzde 2,86 oranında gerilemeyle 67 bin 652 dolardan, BTCTRY ise yüzde 4,21 değer kaybıyla 2 milyon 193 bin 178 TL'den tamamladı.
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