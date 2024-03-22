Bomba Gibi Geliyor: Max Payne 1 ve 2 Remake Projelerinden Yeni Detaylar Geldi!

Remedy tarafından resmi bir açıklama gelmese de analistlere göre bir geliştirme bütçesi iddiası ortaya atıldı. Analistlere göre Max Payne remake projeleri Alan Wake 2 ile aynı seviyede bir geliştirme bütçesine sahip olacak. Analistlerin tahminine göre de Alan Wake 2'nin geliştirme bütçesi ise 70 milyon dolar civarında.