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Bomba Gibi Geliyor: Max Payne 1 ve 2 Remake Projelerinden Yeni Detaylar Geldi!

Bomba Gibi Geliyor: Max Payne 1 ve 2 Remake Projelerinden Yeni Detaylar Geldi!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 15:01

Remedy tarafından geliştirilen Max Payne 1 ve 2 Remake projeslerinden yeni detaylar geldi.

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Remake projelerinden yeni bilgiler geldi.

Remake projelerinden yeni bilgiler geldi.

Max Payne 1 ve 2 için bir remake sürümün geliştirildiğini zaten biliyorduk. Yakın zamanda Remedy tarafından bu projelere dair yeni bilgiler gelmişti. Son olarak da analistler tarafından oyunun bütçesine ve geliştirme sürecine dair yeni detaylar geldi.

Oyunların tahmini geliştirme bütçesi de ortaya çıktı.

Oyunların tahmini geliştirme bütçesi de ortaya çıktı.

Remedy tarafından resmi bir açıklama gelmese de analistlere göre bir geliştirme bütçesi iddiası ortaya atıldı. Analistlere göre Max Payne remake projeleri Alan Wake 2 ile aynı seviyede bir geliştirme bütçesine sahip olacak. Analistlerin tahminine göre de Alan Wake 2'nin geliştirme bütçesi ise 70 milyon dolar civarında.

Oyunun bütçesi Rockstar Games tarafından finanse edilecek.

Oyunun bütçesi Rockstar Games tarafından finanse edilecek.

Daha önce Max Payne isimlerinde yayıncı ve geliştirici konumunda yer alan Rockstar Games, bu remake projelerinin finansal desteğini sağlayacak. Rockstar Games, ilk iki Max Payne oyununun yayıncılığını üstlenmişti. Serinin son oyunu olan Max Payne 3 için ise hem geliştirici koltuğunda hem de yayıncı koltuğunda oturmuştu.

Remake projeleri geliştirme aşamasında büyük ilerleme kaydetti.

Remake projeleri geliştirme aşamasında büyük ilerleme kaydetti.

Max Payne 1 ve 2 için yapılan Remake projeleri büyük bir ilerleme katetmiş durumda. Henüz çıkış tarihi bilinmese de yakın bir tarihde yeni detaylar görmemiz mümkün. Max Payne Remake projeleri, yeni nesil konsollara ve PC platformuna çıkacak.

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