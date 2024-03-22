Bomba Gibi Geliyor: Max Payne 1 ve 2 Remake Projelerinden Yeni Detaylar Geldi!
Bomba Gibi Geliyor: Max Payne 1 ve 2 Remake Projelerinden Yeni Detaylar Geldi!
Remedy tarafından geliştirilen Max Payne 1 ve 2 Remake projeslerinden yeni detaylar geldi.
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Remake projelerinden yeni bilgiler geldi.
Oyunların tahmini geliştirme bütçesi de ortaya çıktı.
Oyunun bütçesi Rockstar Games tarafından finanse edilecek.
Remake projeleri geliştirme aşamasında büyük ilerleme kaydetti.
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