Oyuncuları İkinci Dünya Savaşına Işınlayacak Marvel 1943: Rise of Hydra'dan İlk Fragman Geldi
Oyuncuları İkinci Dünya Savaşına Işınlayacak Marvel 1943: Rise of Hydra'dan İlk Fragman Geldi
Black Panther ve Captain America'yı da oynanabilir karakterler olarak yönetebileceğimiz ve rotayı İkinci Dünya Savaşı'na çeviren Marvel 1943: Rise of Hydra ilk fragmanıyla karşımızda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oyuncuları İkinci Dünya Savaşı atmosferine çok farklı bir biçimde sokacak Marvel 1943: Rise of Hydra'dan ilk fragman San Francisco'da düzenlenen Game Developers Conference 2024'te yayınlandı.
Marvel 1943: Rise of Hydra için yayınlanan ilk fragman ise oyuncuları heyecanlandırdı.
Peki Marvel 1943: Rise of Hydra ne zaman çıkacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda