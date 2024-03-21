Oyuncuları İkinci Dünya Savaşına Işınlayacak Marvel 1943: Rise of Hydra'dan İlk Fragman Geldi

Unreal Engine 5.4 ile geliştirilen oyun için yayınlanan fragman oyunculara oyun içi görüntü sunmamış olsa da beklentileri karşılamaya yetti. Merakla beklediğimiz Marvel 1943: Rise of Hydra herhangi bir erteleme ile karşılaşmazsa 2025 yılında karşımızda olacak.