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Oyuncuları İkinci Dünya Savaşına Işınlayacak Marvel 1943: Rise of Hydra'dan İlk Fragman Geldi

Oyuncuları İkinci Dünya Savaşına Işınlayacak Marvel 1943: Rise of Hydra'dan İlk Fragman Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.03.2024 - 16:43

Black Panther ve Captain America'yı da oynanabilir karakterler olarak yönetebileceğimiz ve rotayı İkinci Dünya Savaşı'na çeviren Marvel 1943: Rise of Hydra ilk fragmanıyla karşımızda.

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Oyuncuları İkinci Dünya Savaşı atmosferine çok farklı bir biçimde sokacak Marvel 1943: Rise of Hydra'dan ilk fragman San Francisco'da düzenlenen Game Developers Conference 2024'te yayınlandı.

Oyuncuları İkinci Dünya Savaşı atmosferine çok farklı bir biçimde sokacak Marvel 1943: Rise of Hydra'dan ilk fragman San Francisco'da düzenlenen Game Developers Conference 2024'te yayınlandı.

Sektörün en güçlü ve yaratıcı isimlerinden olan, Uncharted serisinde de imzası bulunan Amy Henning imzalı oyun Skydance'in ellerinden çıkacak.

Marvel 1943: Rise of Hydra için yayınlanan ilk fragman ise oyuncuları heyecanlandırdı.

Peki Marvel 1943: Rise of Hydra ne zaman çıkacak?

Peki Marvel 1943: Rise of Hydra ne zaman çıkacak?

Unreal Engine 5.4 ile geliştirilen oyun için yayınlanan fragman oyunculara oyun içi görüntü sunmamış olsa da beklentileri karşılamaya yetti. Merakla beklediğimiz Marvel 1943: Rise of Hydra herhangi bir erteleme ile karşılaşmazsa 2025 yılında karşımızda olacak.

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