BM Uluslararası Göç Örgütü Geçen Hafta 100 Bin Suriyelinin Evine Döndüğünü Açıkladı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Orta Doğu Direktörü Rema Jamous Imseis’in açıklamalarına göre, Haziran 2025’e kadar bir milyon Suriyelinin ülkesine geri dönmesi bekleniyor. Bu öngörü, Suriye'deki koşulların iyileşmesine ve uluslararası desteğin artmasına bağlı.