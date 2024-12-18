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BM Uluslararası Göç Örgütü Geçen Hafta 100 Bin Suriyelinin Evine Döndüğünü Açıkladı

BM Uluslararası Göç Örgütü Geçen Hafta 100 Bin Suriyelinin Evine Döndüğünü Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 18:54

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suriye’deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Savaş nedeniyle milyonlarca kişinin evlerini terk ettiği belirtildi. Geçen hafta 100 bini ülke dışında yaşayan toplam 250 bin kişinin evlerine döndüğü bildirildi. Geri dönenlerin güvenli koşulları değerlendirdiği ifade edildi. Uluslararası topluma destek çağrısı yapıldı.

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IOM’nin yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’den bu yana milyonlarca kişinin ülkesini terk ettiği hatırlatıldı. Bu süreçte 6 milyon kişi Suriye dışına göç ederken, 5,5 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmişti.

IOM’nin yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’den bu yana milyonlarca kişinin ülkesini terk ettiği hatırlatıldı. Bu süreçte 6 milyon kişi Suriye dışına göç ederken, 5,5 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmişti.

Ancak geçen hafta, yalnızca bir haftalık süreçte toplam 250 bin kişinin evlerine döndüğü bildirildi. Bu kişilerin 100 bini ülke dışında mülteci olarak yaşamlarını sürdüren Suriyelilerden oluşuyordu.

Ancak geçen hafta, yalnızca bir haftalık süreçte toplam 250 bin kişinin evlerine döndüğü bildirildi. Bu kişilerin 100 bini ülke dışında mülteci olarak yaşamlarını sürdüren Suriyelilerden oluşuyordu.

BM IOM Genel Direktörü Amy Pope, Suriye’deki insani krizin büyüklüğüne dikkat çekti. Pope, "17 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor ve nüfusun %90’ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ancak geri dönüşler, halkın yeniden bir gelecek kurma umudunu taşıdığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

BM IOM Genel Direktörü Amy Pope, Suriye’deki insani krizin büyüklüğüne dikkat çekti. Pope, "17 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor ve nüfusun %90’ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ancak geri dönüşler, halkın yeniden bir gelecek kurma umudunu taşıdığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Pope ayrıca, uluslararası toplumun Suriyelilere destek olmak için harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Bağışçı ülkeler ve diplomatik misyonlara çağrıda bulunarak, mültecilerin gönüllü ve organize bir şekilde geri dönüşünü desteklemek için kaynakların artırılması gerektiğini ifade etti.

Pope ayrıca, uluslararası toplumun Suriyelilere destek olmak için harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Bağışçı ülkeler ve diplomatik misyonlara çağrıda bulunarak, mültecilerin gönüllü ve organize bir şekilde geri dönüşünü desteklemek için kaynakların artırılması gerektiğini ifade etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Orta Doğu Direktörü Rema Jamous Imseis’in açıklamalarına göre, Haziran 2025’e kadar bir milyon Suriyelinin ülkesine geri dönmesi bekleniyor. Bu öngörü, Suriye'deki koşulların iyileşmesine ve uluslararası desteğin artmasına bağlı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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