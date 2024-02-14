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Bizi Ancak Aşırı Titizler Anlar: Canımızın Temizlik Yapmayı Çektiği 10 An

etiket Bizi Ancak Aşırı Titizler Anlar: Canımızın Temizlik Yapmayı Çektiği 10 An

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 11:33

Titizin halinden ancak titizler anlar! Deli gibi temizlik yapmayı isteyeceğiniz anları listeledik...

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1. Partideyken etrafın dağıldığını gördüğünde.

1. Partideyken etrafın dağıldığını gördüğünde.

Şişeler, çöpler, bardaklar! Ne ararsan var. Partide de olsan o an içinden her yeri toplamak pırıl pırıl yapmak gelir.

2. Yemek yemek için gittiğin restoranda bardak lekesiyle karşılaştığında.

Tüm bardakları pırıl pırıl yapmak, her yeri mis kokutmak istersin. Bardakların temiz olması önemli değil mi ama ya?

3. Büyük bir yemek daveti verdiğinde.

Arkadaşlar, eş dost hepsi yemek yemeye geliyor. Mutfak istemesen de darmaduman olmuş. O an işte deli gibi temizlik yapmak istersin. Herkes otursun ve ses çıkarmasın! Komutan işe başlıyor.

4. Arkadaşın yağlı elleriyle klavyene dokunduğunda.

Kimse kusura bakmasın o kadar da değil! O klavye hatta bilgisayarın tümü kırklanacak.

5. Yağmur yağdıktan sonra herkesin çamurlu ayakkabılarıyla içeri girdiğini gördüğünde.

5. Yağmur yağdıktan sonra herkesin çamurlu ayakkabılarıyla içeri girdiğini gördüğünde.

Adeta gözün döner, her atılan adım gözüne batmaya başlar. Elinden gelse tüm dünyayı o an bezinle temizleyebilirsin.

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6. Sakal tıraşı olan kişinin ardından banyoya girdiğinde.

Ay resmen her yer kıl! Buna yürek dayanmaz. İşte tam o anda periler gelir ve dürter. Elin temizlik malzemelerine doğru gider.

7. Ofiste yanında oturan iş arkadaşının dağılmış çalışma masasına gözün takıldığında.

Her şey yerli yerinde olmalı! Bu kadar dağınıklığın ve pisliğin asla ama asla kimseye faydası yok. Bu durum titizleri gerçekten rahatsız edebiliyor.

8. Evcil hayvanı olan arkadaşının evinde kaldığında.

Hayvanları çok sevsen de tüyler etrafta uçuşuyor. Elektrik süpürgesini çok ama çok özlediğini anlarsın.

9. Kıyafetlerini dört bir köşeye atmış kardeşinin odasına girdiğinde.

9. Kıyafetlerini dört bir köşeye atmış kardeşinin odasına girdiğinde.

Hızını alamaz yazlıkları ve kışlıkları da ayırırsın. Temizlik senin ruhuna işlemiş.

10. Tatil için gittiğin otel odasına yerleşmeye çalıştığında.

Sonuçta kimse senin gibi temizleyemez. Başkasının yaptığı temizliğe asla güvenmezsin.

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