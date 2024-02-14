Bizi Ancak Aşırı Titizler Anlar: Canımızın Temizlik Yapmayı Çektiği 10 An
Bizi Ancak Aşırı Titizler Anlar: Canımızın Temizlik Yapmayı Çektiği 10 An
Titizin halinden ancak titizler anlar! Deli gibi temizlik yapmayı isteyeceğiniz anları listeledik...
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1. Partideyken etrafın dağıldığını gördüğünde.
2. Yemek yemek için gittiğin restoranda bardak lekesiyle karşılaştığında.
3. Büyük bir yemek daveti verdiğinde.
4. Arkadaşın yağlı elleriyle klavyene dokunduğunda.
5. Yağmur yağdıktan sonra herkesin çamurlu ayakkabılarıyla içeri girdiğini gördüğünde.
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6. Sakal tıraşı olan kişinin ardından banyoya girdiğinde.
7. Ofiste yanında oturan iş arkadaşının dağılmış çalışma masasına gözün takıldığında.
8. Evcil hayvanı olan arkadaşının evinde kaldığında.
9. Kıyafetlerini dört bir köşeye atmış kardeşinin odasına girdiğinde.
10. Tatil için gittiğin otel odasına yerleşmeye çalıştığında.
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