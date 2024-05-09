Bize Ruh Halini Anlat, Sana İhtiyacın Olan Tatili Tavsiye Edelim!
Bize Ruh Halini Anlat, Sana İhtiyacın Olan Tatili Tavsiye Edelim!
İnsan ruh haline göre farklı yerlerde tatil yapmak isteyebilir. Dinlenmeye ihtiyacın varsa sessiz bir yer, eğlenmeye ihtiyacın varsa aktif bir yer senin için ideal tatil yeri olacaktır.
Peki ya senin nasıl bir tatil yapman gerekiyor? Bu testte söylüyoruz!
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1. Genel olarak küçük şeylerle mutlu olan biri olduğunu söyleyebilir misin?
2. Bu fotoğraflardan hangisi sana daha fazla huzur veriyor?
3. Peki ya tatile kiminle gitmek sana daha fazla keyif verir?
4. Şu sıralar kendini nasıl hissediyorsun?
5. Güne başlarken hangisi sensin?
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