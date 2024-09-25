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Biz Şimdi Neyiz?: Situationship’i Tüm Ayrıntılarıyla Ele Alıyoruz!

etiket Biz Şimdi Neyiz?: Situationship’i Tüm Ayrıntılarıyla Ele Alıyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 23:01

İlişki terimlerine günden güne bir yenisi daha eklenirken herkesin kafasını karıştıran 'Situationship' durumunu ele alıyoruz. 'Gri Bölge' olarak da adlandırabileceğimiz bu durum tam olarak ne anlama geliyor?

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Friendzone, friends with benefits, long distance, open relationship... İlişkiler artık çok farklı terimlerle dolmaya başladı.

Bu terimleri zamanla açıklayacağız ama şu an konumuz, Türkçeye çevrildiğinde 'Durumdaşlık' adını verdiğimiz 'Situationship' kavramı olacak.

Situationship tam olarak ne anlama geliyor?

Situationship'te iki kişi arasındaki ilişki ne arkadaşlığa evrilir ne de romantik bir ilişkiye. Arada kalma durumu diyebiliriz ama bu arada kalmışlığın bir adı var.

Genellikle iki taraf da birbiriyle keyifli vakit geçirmek ister, bunu başarırlar da. Ama...

Geleneksel ilişkilerde belli bir tanım ve beklenti vardır. Situationship’te ise tanımlar belirsizdir ve sınırlar bulanıktır. Genellikle iki taraf da durumu netleştirmekten kaçınır. Çünkü rahatlık ve özgürlük ön plandadır.

Bu beklentiler açıkça ifade edilmez ve iki taraf da içinde bulunduğu ilişkinin ne olduğunu kavramaya çalışır.

İşte ipler zaten burada kopar. Bazen bir taraf, ilişkinin adını koymaya çalışır ama karşı taraftan aynı adımı göremez. Zihinler bulanıktır; keyifli zaman geçirilir ama bunun sonunun ne olacağı hep muammadır.

Bu ilişkinin sebeplerinden biri ise bağımsızlık isteği olarak görülüyor.

Partnerler sıkı bir bağ kurmak yerine ilişkinin adını koymak istemez. Çünkü ilişkinin adı konulursa bir bağ kurulur ve bu bağ da beraberinde sorumlulukları getirir. Sorumluluk almak istemeyen partnerler, genellikle ilişkide geri çekilir.

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Bu durumdaşlığın ne başlangıcı ne de bir sonu vardır.

Situationship'in başlangıcı belli değildir çünkü zaten adı konulan bir durum yoktur. Sonu da belli değildir çünkü bir şeyin sonu olabilmesi için başlangıcının da olması lazım. Gel de çık işin içinden...

Bu durumun iyi yanları olmakla birlikte elbette kötü yanları var.

Situationship'i yaşayan insanlar, romantik bir ilişkide deneyimleyebileceği durumları bir bağlılık kurmadan da yaşayabilir. Bağlılık kurmak istemeyenler için bu durum biraz çekici aslında. Sinemaya gitmek, beraber yemek yapmak, cinsellik yaşamak ve hatta yakın çevre ile tanıştırmak bile yaşanabilir.

Kötü yanlarına gelecek olursak...

Partnerlerden biri ilişki isteyebilir ancak karşı taraf buna hazır değildir, aynı duyguları taşımıyordur veya aralarında bir şeyin olmadığını bile düşünebilir. Bu yüzden aralarındaki iletişimin boyut atlamasını isteyen biri için zor bir durumdur.

Romantik bir ilişkide yaşanan şeylerin çoğu deneyimlenir ama iki adım öteye gidemez.

Çünkü ortada bir durum yoktur, düzensiz görüşülür, cinsellik bile sık sık yaşanmaz ve iletişim kopuk bir şekilde ilerler. Bu da sağlıksız bir iletişimi ortaya çıkarır.

Ayrıca taraflar manipüle edilmeye oldukça açık olur çünkü akıl oyunlarının oynanabileceği en verimli alan budur.

Bazen bu durumu ortadan kaldırmak da zor olabilir.

İki taraf da birbirine alışmış olabilir ama iletişimi birden bire kesmek, ani duygu değişimlerine yol açabilir. Eğer iki taraf da bu durumdan hoşnut ise söylenecek bir şey kalmıyor açıkçası.

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İnsan beyni her zaman netliği sever ve bu durumlar, zihnimizi bulanıklaştırabilir.

İlişkilerde her zaman belirttiğimiz gibi açık bir iletişim ve net beklentiler olmalıdır. Bunların olmadığı bir iletişimin sürdürülmesi de oldukça zordur. Herkesin sevdiğiyle ve sevildiğiyle mutlu olmasını dileriz. ❤️

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