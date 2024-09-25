Biz Şimdi Neyiz?: Situationship’i Tüm Ayrıntılarıyla Ele Alıyoruz!

Çünkü ortada bir durum yoktur, düzensiz görüşülür, cinsellik bile sık sık yaşanmaz ve iletişim kopuk bir şekilde ilerler. Bu da sağlıksız bir iletişimi ortaya çıkarır.

Ayrıca taraflar manipüle edilmeye oldukça açık olur çünkü akıl oyunlarının oynanabileceği en verimli alan budur.