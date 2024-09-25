Biz Şimdi Neyiz?: Situationship’i Tüm Ayrıntılarıyla Ele Alıyoruz!
Biz Şimdi Neyiz?: Situationship’i Tüm Ayrıntılarıyla Ele Alıyoruz!
İlişki terimlerine günden güne bir yenisi daha eklenirken herkesin kafasını karıştıran 'Situationship' durumunu ele alıyoruz. 'Gri Bölge' olarak da adlandırabileceğimiz bu durum tam olarak ne anlama geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Friendzone, friends with benefits, long distance, open relationship... İlişkiler artık çok farklı terimlerle dolmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Situationship tam olarak ne anlama geliyor?
Genellikle iki taraf da birbiriyle keyifli vakit geçirmek ister, bunu başarırlar da. Ama...
Bu beklentiler açıkça ifade edilmez ve iki taraf da içinde bulunduğu ilişkinin ne olduğunu kavramaya çalışır.
Bu ilişkinin sebeplerinden biri ise bağımsızlık isteği olarak görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu durumdaşlığın ne başlangıcı ne de bir sonu vardır.
Bu durumun iyi yanları olmakla birlikte elbette kötü yanları var.
Kötü yanlarına gelecek olursak...
Romantik bir ilişkide yaşanan şeylerin çoğu deneyimlenir ama iki adım öteye gidemez.
Bazen bu durumu ortadan kaldırmak da zor olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın