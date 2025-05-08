Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali Başlıyor
Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali 9 Mayıs'ta başlıyor. Festivale ait program ve detayları belli oldu. 3 gün sürecek Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nde yalnızca film ve belgesel gösterimi yapılmayacak. Aynı zamanda tiyatro, söyleşiler, kültürel geziler ve açık hava etkinlikleri de gerçekleştirilecek.
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Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali 9 Mayıs'ta başlıyor.
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Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nin programı belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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