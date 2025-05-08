Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali Başlıyor

9-10-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak festivalin programı belli oldu. Festivalin ilk günü Bitlis’in tarihi mekanlarına yapılacak geziler ve geleneksel Büryan yemeğiyle başlayacak etkinlikler Dr. Ender Saraç ve Tuğba Özay’ın katılımıyla sağlık ve çevre temalı söyleşileriyle devam edecek. 19.30'da ise Murat Fıratoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filmi izleyiciyle buluşacak.

10 Mayıs Cumartesi günü, yönetmen Haydar Işık ve mizah yazarı Selahattin Taşyürek’in katılımıyla söyleşiler, belgesel gösterimleri ve tiyatro oyunu ile etkinlikler sürecek.

11 Mayıs Pazar günü ise Nemrut Krater Gölü ve Ahlat Selçuklu Mezarlığı’na geziler düzenlenecek. Festivalin son günü kırmızı halı röportajları, gala gecesi ve ödül töreninin gerçekleştirilmesinin ardından, Metin Yıldız’ın stand-up gösterisiyle birlikte festival sona erecek.