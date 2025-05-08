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Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali Başlıyor

Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali Başlıyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.05.2025 - 11:18

Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali 9 Mayıs'ta başlıyor. Festivale ait program ve detayları belli oldu. 3 gün sürecek Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nde yalnızca film ve belgesel gösterimi yapılmayacak. Aynı zamanda tiyatro, söyleşiler, kültürel geziler ve açık hava etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

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Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali 9 Mayıs'ta başlıyor.

Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali 9 Mayıs'ta başlıyor.

Bitlis’in kültürel zenginliğini sanatla bir araya getiren Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali, yarın (9 Mayıs) başlıyor. 3 gün sürecek festivalde pek çok etkinlik düzenlenmesi planlanıyor. Festivalde film ve belgesel gösteriminin yanı sıra tiyatro, söyleşiler, kültürel geziler ve açık hava etkinlikleri de yer alacak.

Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nin programı belli oldu.

Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali'nin programı belli oldu.

9-10-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak festivalin programı belli oldu. Festivalin ilk günü Bitlis’in tarihi mekanlarına yapılacak geziler ve geleneksel Büryan yemeğiyle başlayacak etkinlikler Dr. Ender Saraç ve Tuğba Özay’ın katılımıyla sağlık ve çevre temalı söyleşileriyle devam edecek. 19.30'da ise Murat Fıratoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filmi izleyiciyle buluşacak. 

10 Mayıs Cumartesi günü, yönetmen Haydar Işık ve mizah yazarı Selahattin Taşyürek’in katılımıyla söyleşiler, belgesel gösterimleri ve tiyatro oyunu ile etkinlikler sürecek.

11 Mayıs Pazar günü ise Nemrut Krater Gölü ve Ahlat Selçuklu Mezarlığı’na geziler düzenlenecek. Festivalin son günü kırmızı halı röportajları, gala gecesi ve ödül töreninin gerçekleştirilmesinin ardından, Metin Yıldız’ın stand-up gösterisiyle birlikte festival sona erecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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