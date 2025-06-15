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Bitirdiğiniz An Büyük Boşluğa Düşeceğiniz 10 Film Önerisi

Bitirdiğiniz An Büyük Boşluğa Düşeceğiniz 10 Film Önerisi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.06.2025 - 08:03

Bazı filmler bitince yorgun bırakır, bazıları ise boşluğa düşürür. İşte bu liste, ikinci gruptan. İzledikten sonra kafanıza takılacak, ruhunuzda iz bırakacak, kolay kolay silinmeyecek yapımlar var burada. Sinema konforu arayanlara değil, gerçek hislerin peşindekiler için 10 film önerisi!

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1. La Double Vie de Véronique

1. La Double Vie de Véronique

İki farklı ülkede yaşayan, birbirinden habersiz ama ruhsal olarak birbirine bağlı iki kadının hikayesi. Hayatlarının paralellikleri, iç dünyalarındaki derin boşluk ve kimlik arayışları, film boyunca sessiz bir melankoliyle örülür. Görünmeyen bağlar ve hayatın gizemli dönüşümleri üzerine yoğun bir anlatı.

2. 3 Women

2. 3 Women

Bir kasabada yaşayan üç kadının hayatları, beklenmedik biçimde iç içe geçer. Kişilikleri ve arzuları bulanıklaşırken, kimlik karmaşası ve bilinçaltının derinliklerine yolculuk başlar. Kadın olmanın karmaşıklığını ve içsel çatışmaları yalın ama etkili bir dille ortaya koyar.

3. An Elephant Sitting Still

3. An Elephant Sitting Still

Çin’in modern şehirlerinden birinde, hayatları çeşitli zorluklarla şekillenen dört genç, kendilerini değişmez bir umutsuzluğun içinde bulur. Film, günümüz toplumsal sorunlarına ve bireysel çaresizliğe odaklanırken, karamsar bir dünyada insanın anlam arayışını ağır ve gerçekçi bir dille anlatır.

4. Werckmeister Harmonies

4. Werckmeister Harmonies

Bir kasabada garip ve huzursuz edici olaylar zinciri başlar; bu durum insanların içindeki karanlığı ve toplumsal düzenin ne kadar kırılgan olduğunu açığa çıkarır. Uzun planlar ve siyah-beyaz çekimlerle, insan doğasının karmaşıklığı ve medeniyetin çöküşü üzerine derin bir film sunar.

5. Mysterious Skin

5. Mysterious Skin

Çocuklukta yaşanan ağır bir travmanın etkisiyle, hayatları farklı yollara savrulan iki genç adamın hikayesi. Geçmişin gölgeleri, kimlik arayışı ve acı dolu yüzleşmelerle örülü film, travmanın uzun süreli etkilerini çarpıcı ve samimi bir şekilde gözler önüne serer.

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6. Time of the Wolf

6. Time of the Wolf

Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın, etik değerler ve içgüdüsel davranışlar arasında gidip gelen mücadelesi. Hayatın temel içgüdülerine indirgenen insan ilişkileri, soğuk ve karanlık atmosferde çarpıcı biçimde anlatılır.

7. L’Avventura

7. L’Avventura

Bir grup arkadaşın deniz tatilinde kaybolan genç bir kadın etrafında şekillenen hikaye, aslında insan ilişkilerindeki yabancılaşmayı ve hayatın anlamsızlığını irdeler. Film, kayboluşun sadece fiziksel değil, varoluşsal olduğunu derin bir şekilde hissettirir.

8. Last Days

8. Last Days

Film, bir müzisyenin son günlerinde yaşadığı derin yalnızlık, içsel çöküş ve dünyayla olan kopuşunu anlatıyor. Kelimelerden çok görüntü ve sessizlikle ilerleyen film, yavaş yavaş dibe doğru inen bir ruh halini gerçekçi ve etkileyici bir biçimde aktarır.

9. Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce

9. Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce

Bir kadının günlük hayatının detaylarına odaklanan film, monotonluğun içinde saklı kalan gerilim ve kopuş anını sabırla işler. Küçük rutinlerin arkasındaki psikolojik yıkımı ve kadın kimliğinin sınırlarını sessiz ama güçlü bir dille ortaya koyar.

10. The Turin Horse

10. The Turin Horse

Zamanın ağır aktığı, neredeyse hareketin minimuma indirildiği bu filmde, bir adam ve atı sıradan hayatlarını sürdürürken dünyanın anlamsızlığı ve karanlığıyla yüzleşir. Nietzsche’nin felsefesine paralel olarak, insanın çaresizliği ve doğayla çatışması sessiz ve yoğun bir şekilde resmedilir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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