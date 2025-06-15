Bitirdiğiniz An Büyük Boşluğa Düşeceğiniz 10 Film Önerisi
Bazı filmler bitince yorgun bırakır, bazıları ise boşluğa düşürür. İşte bu liste, ikinci gruptan. İzledikten sonra kafanıza takılacak, ruhunuzda iz bırakacak, kolay kolay silinmeyecek yapımlar var burada. Sinema konforu arayanlara değil, gerçek hislerin peşindekiler için 10 film önerisi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. La Double Vie de Véronique
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. 3 Women
3. An Elephant Sitting Still
4. Werckmeister Harmonies
5. Mysterious Skin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Time of the Wolf
7. L’Avventura
8. Last Days
9. Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce
10. The Turin Horse
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın