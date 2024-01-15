Birleşik Krallık'ta Bir Türk Doktor, Mide Ameliyatı Olmak İsteyen Hastasına Etik Dışı Tavsiyelerde Bulundu
Birleşik Krallık'ta Bir Türk Doktor, Mide Ameliyatı Olmak İsteyen Hastasına Etik Dışı Tavsiyelerde Bulundu
Kaynak: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-...
BBC'nin haberine göre Birleşik Krallık'ta bir Türk doktor, mide küçültme ameliyatı olmak isteyen hastasına etik olmayan tavsiyelerde bulundu. Detaylar içeriğimizde...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birleşik Krallık'ta tüp mide ameliyatı için hastasına "yemek ye" tavsiyesi veren Türk doktor gündem oldu.
BBC'ye göre muhabirin vücut kitle indeksi (BMI) değeri 24,4'tü ve bu değer sağlıklı kilo aralığında yer alıyordu.
Muhabir zayıflama kliniğine BMI'sinin 29 olduğu bilgisini verdi ancak tartılmadı ve konsültasyonu sırasında hiçbir tıbbi kontrol yapılmadı.
Bir sağlık uzmanı BBC'ye yaptığı açıklamada, bir hastayı ameliyat eşiğine ulaşması için kilo almaya zorlamanın tamamen etik dışı olduğunu söyledi.
Birleşik Krallık'ta bu ameliyatı özel olarak yaptırmanın bedeli 10 bin ve 15 bin sterlin arasında değişirken, Türkiye'de kilo verme ameliyatı için randevu yaptırmak 2 bin sterlin gibi düşük bir fiyata mal olabiliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Mancınıkla Türkiye'ye yollayın