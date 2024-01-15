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Birleşik Krallık'ta Bir Türk Doktor, Mide Ameliyatı Olmak İsteyen Hastasına Etik Dışı Tavsiyelerde Bulundu

Birleşik Krallık'ta Bir Türk Doktor, Mide Ameliyatı Olmak İsteyen Hastasına Etik Dışı Tavsiyelerde Bulundu

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
15.01.2024 - 20:35

BBC'nin haberine göre Birleşik Krallık'ta bir Türk doktor, mide küçültme ameliyatı olmak isteyen hastasına etik olmayan tavsiyelerde bulundu. Detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Birleşik Krallık'ta tüp mide ameliyatı için hastasına "yemek ye" tavsiyesi veren Türk doktor gündem oldu.

Birleşik Krallık'ta tüp mide ameliyatı için hastasına "yemek ye" tavsiyesi veren Türk doktor gündem oldu.

BBC'nin haberine göre yine BBC muhabiri gizli olarak doktorla muayenesini kayıt altına aldı.

BBC'ye göre muhabirin vücut kitle indeksi (BMI) değeri 24,4'tü ve bu değer sağlıklı kilo aralığında yer alıyordu.

BBC'ye göre muhabirin vücut kitle indeksi (BMI) değeri 24,4'tü ve bu değer sağlıklı kilo aralığında yer alıyordu.

Doktor ise hastasının ameliyat olabilmesi için 'biraz abur cubur yemesini', böylece vücut kitle indeksini (BMI) artırarak kilo verme ameliyatına hak kazanabileceğini söyledi.

Muhabir zayıflama kliniğine BMI'sinin 29 olduğu bilgisini verdi ancak tartılmadı ve konsültasyonu sırasında hiçbir tıbbi kontrol yapılmadı.

Muhabir zayıflama kliniğine BMI'sinin 29 olduğu bilgisini verdi ancak tartılmadı ve konsültasyonu sırasında hiçbir tıbbi kontrol yapılmadı.

Doktor ise muayene etmediği hastasına üç ay içinde ameliyat için randevu vermeyi teklif etti ve kilo almaya çalışmasını söyledi.

Bir sağlık uzmanı BBC'ye yaptığı açıklamada, bir hastayı ameliyat eşiğine ulaşması için kilo almaya zorlamanın tamamen etik dışı olduğunu söyledi.

Bir sağlık uzmanı BBC'ye yaptığı açıklamada, bir hastayı ameliyat eşiğine ulaşması için kilo almaya zorlamanın tamamen etik dışı olduğunu söyledi.

Geri dönüşü olmayan bu ameliyatın risklerini vurgulayan uzman, ihtiyaç duyulmadığı takdirde yapılmaması gerektiğini belirtti.

Birleşik Krallık'ta bu ameliyatı özel olarak yaptırmanın bedeli 10 bin ve 15 bin sterlin arasında değişirken, Türkiye'de kilo verme ameliyatı için randevu yaptırmak 2 bin sterlin gibi düşük bir fiyata mal olabiliyor.

Birleşik Krallık'ta bu ameliyatı özel olarak yaptırmanın bedeli 10 bin ve 15 bin sterlin arasında değişirken, Türkiye'de kilo verme ameliyatı için randevu yaptırmak 2 bin sterlin gibi düşük bir fiyata mal olabiliyor.

Ancak BBC Disclosure tarafından yapılan bir araştırma, yurt dışında ucuz kilo verme 'tatilleri' sunan bazı şirketlerin etik olmayan uygulamalarını ortaya çıkarttı.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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