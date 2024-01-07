Birleşik Krallık'ın İlk Kadın Başbakanı Margaret Thatcher'in Siyaset Tarihine Kazınan Unutulmaz Sözleri

Thatcher, 10 yıl süren çabalarının sonunda 1959 seçimlerinde Finchley'den aday oldu ve Avam Kamarası'na seçildi. Artık Parlamento'da temsil hakkına ulaşmıştı.

Bu noktadan sonra herkes ismini daha sık duyacaktı. Muhafazakar Parti 1970 seçimlerini kazanınca, Bilim ve Eğitim Bakanı oldu.

Bakanlığının ilk aylarında, bütçe tasarrufu amacıyla yedi ila on bir yaşındaki çocuklara verilen bedava süt dağıtımını kaldırdı. Bu nedenle halk arasında 'süt hırsızı' olarak anılmaya başlandı ve protestolarla karşılaştı.

Buna rağmen Muhafazakar Parti'de yükselişini sürdürdü. Önce Parti başkanı oldu 1979'da ise Başbakanlık koltuğuna oturdu.