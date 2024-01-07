Birleşik Krallık'ın İlk Kadın Başbakanı Margaret Thatcher'in Siyaset Tarihine Kazınan Unutulmaz Sözleri
Birleşik Krallık'ın İlk Kadın Başbakanı Margaret Thatcher'in Siyaset Tarihine Kazınan Unutulmaz Sözleri
Dünya siyaset tarihinin en etkili figürlerinden birisi Margaret Thatcher. 1979 ile 1990 arasında 11 sene Başbakanlık yapan Demir Leydi lakaplı siyasetçi, Birleşik Krallık'ın en uzun süre başbakanlık yapan kişisi olmanın yanı sıra bu ülkenin de ilk kadın başbakanı.
Demir Leydi Thatcher, yalnızca siyasi aktör olarak değil karakteristik özellikleriyle de oldukça özgün bir karakterdi.
Thatcher'in 'İngiliz tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan kişi' olmasının yıl dönümünde, siyaset tarihine kazınmış ünlü sözlerini sizlerle paylaşacağız.
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Margaret Thatcher, tüm dünyada 20. yüzyılın gördüğü en güçlü politikacılarından birisiydi. Birleşik Krallık'ın ilk Kadın Başbakanı olan Thatcher, sözleri ve davranışlarıyla da hep farkını ortaya koydu.
1950 ve 1951 seçimlerine Muhafazakâr Parti'nin en genç adayı olarak katıldı. İşçi Partisi'ne karşı bu partinin kalelerinden Dartford'da mücadele etti. Siyasi çalışmaları sırasında tanıştığı Denis Thatcher ile 1951'de evlendi.
Thatcher'ın Başbakanlığı boyunca kullandığı bazı cümleler ise kült haline gelerek literatüre kazındı. Bunlardan birisi ise kabinesindeki isimlerin fazla pasif olduğu yönündeki eleştirilere verdiği yanıttı.
Thatcher tüm yönleriyle muhafazakar bir felsefeyi temsil ediyordu. Sosyal adalet ve toplumsal haklara ilişkin yapılan bir eleştiriye de şu unutulmaz yanıtı verdi:
Thatcher'ın çoğu muhafazakar siyasetçi gibi en çok faydalandığı konular milli güvenlik meseleleriydi. Arjantin'e karşı verilen Falkland Savaşı da kendisinin kararıyla yapılmıştı.
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Bu konuyla ilgili yaptığı değerlendirme de hafızalarda yer etti. Savaşın ardından zafer kazanan İngiliz ordusunu selamlayan Thatcher, düşman olarak sadece Arjantin'i görmediğini şu cümlelerle itiraf etti.
İngilizlerin Demir Leydisi, eşiyle ilgili sorulara açık yüreklilikle yanıt vermekten de hiç geri kalmadı. Eşinden beklentileri sorulduğunda şu unutulmaz cümleleri söyledi.
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