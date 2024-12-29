Birbirlerini Bir Kaşık Suda Boğacak Burç Çiftleri: Asla Yan Yana Bile Gelmemeliler!
Birbirlerini Bir Kaşık Suda Boğacak Burç Çiftleri: Asla Yan Yana Bile Gelmemeliler!
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İkizler & Akrep
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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