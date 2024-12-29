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Birbirlerini Bir Kaşık Suda Boğacak Burç Çiftleri: Asla Yan Yana Bile Gelmemeliler!

Birbirlerini Bir Kaşık Suda Boğacak Burç Çiftleri: Asla Yan Yana Bile Gelmemeliler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 10:46

Burç uyumu mu? Boş verin! Bazı burçlar bir araya geldiğinde adeta yıldızlar savaşı başlıyor! İşte birbirini bir kaşık suda boğacak burç çiftleri ve nedenleri…

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İkizler & Akrep

İkizler & Akrep

Akrepler duygularını derin yaşar ve sevdiklerine tutkuyla bağlanır. İkizler ise her zaman başka bir uğraş bulur, duygusal derinliklere dalmaktan hoşlanmaz. Akreplerin “Benimle ilgilenmiyorsun!” isyanı karşısında İkizler “Ama işlerim var!” diyerek sıyrılmaya çalışır. Sonuç? Akrep bir gün zehrini bırakır, “Görürsün sen!” diyerek İkizler’i yıldız haritasından siler.

Boğa & Aslan

Boğa & Aslan

Boğa’nın inadı, Aslan’ın gururuyla birleşince tam bir “Gurur ve Önyargı” hikayesi ortaya çıkar. Boğa özür dilemekten kaçınır, Aslan ise “Benim gururum her şeyden önemli” tavrıyla ortalığı karıştırır. İlişkiyi mi kurtaracaklar? Asla! Gurur savaşının kazananı yok!

Terazi & Oğlak

Terazi & Oğlak

Teraziler sevgi dolu, verici ve açık karakterlerdir. Oğlaklar ise kurallarına bağlı ve iş bitiricidir. Ancak bu zıtlıklar zamanla Terazi’nin “Yeter artık, gevşe biraz!” isyanına, Oğlak’ın “Kurallar olmazsa kaos olur!” diye cevap vermesiyle bir kaosa dönüşür. Sonuç? Terazi’nin o tatlılığı bir gün sevgilisinin kafasına balyoz gibi iner.

Balık & Başak

Balık & Başak

Balıkların hayal dünyası Başak’ın gerçekçi ve sert tavırlarıyla çatışır. Balık “Hayallerim var!” diye konuşurken Başak “Gerçekçi ol biraz!” diye çıkışır. Bu ilişkide roller: Balık duygusal çocuk Başak disiplinli ebeveyn. Ancak bu denge uzun süre yürür mü? Hiç sanmıyoruz.

Yengeç & Koç

Yengeç & Koç

Yengeç’in hassas ruhu Koç’un sabırsız ve hızlı dünyasında kaybolur. Koç “Ne bu drama?” derken Yengeç “Ama duygularım var!” diye ağlar. İki taraf da birbirini anlamaktan çok uzakta. Özel alan mı? O zaten hiç yok. Bu ikili bir ilişkiye başlamadan önce bir nefes almalı!

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Akrep & Kova

Akrep & Kova

Akrep her şeyi kontrol etmek isterken Kova özgür ruhuyla bu denetime karşı çıkar. Akrep’in “Benim kurallarıma uy!” ısrarı karşısında Kova “Ben kimseye hesap vermem” diyerek uzaklaşır. Akrep sinirlenir ve iğnelerini çıkarır. Kovalar dikkatli olmalı; delik deşik olma ihtimali çok yüksek.

Başak & Terazi

Başak & Terazi

Başak hayatta her şeyi ciddiyetle ele alırken Terazi’nin rahat ve çocuksu doğası onları çileden çıkarabilir. Ayrıca Terazi’nin samimi bir çevre arayışı Başak’ın fazla sosyalliğiyle çelişir. Zıt kutuplar birbirini çeker ama bu ilişki boğulma riski taşır!

Koç & Boğa

Koç & Boğa

Koç güçlü ve enerjik bir karakterdir; Boğa ise “Her şeyin en doğrusu benim dediğimdir” havasındadır. Bu iki burç bir araya geldiğinde sürekli bir güç mücadelesi yaşanır. Kimin haklı olduğu tartışılırken ortam savaş alanına döner. Astrolojik barış için uzak durun!

Yay & Oğlak

Yay & Oğlak

Yay enerjisiyle oradan oraya koştururken, Oğlak disipliniyle “Her şey sırayla” der. Yay’ın umursamazlığı Oğlak’ın ciddiyetine toslayınca bu ilişki yürümekte zorlanır. Biri spontane yaşamayı diğeri her şeyi planlamayı sevdiğinde orta yol bulunur mu? Çok zor!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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