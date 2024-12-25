Burçların Asla Gitmeyecekleri Yerleri Söylüyoruz! Burcunu Bildiğiniz Kişiyi Nerede Bulacağınızı İfşa Ediyoruz!
Burçların Asla Gitmeyecekleri Yerleri Söylüyoruz! Burcunu Bildiğiniz Kişiyi Nerede Bulacağınızı İfşa Ediyoruz!
Her burcun kendine has özellikleri ve kendine göre kuralları vardır! Peki ama burçların gitmekten nefret ettiği yerleri biliyor musunuz? Kimi düğüne gitmez kimi işe... Kimi müziğin sesini duymadan içeriye adımını atmaz kimi de kalabalıktan haz etmez!
Hadi gelin öğrenelim, burçlara nereye gitmekten nefret eder, nereye gider...
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Astroloji dünyasının derinlerine iniyoruz! Hazır olun, burçları bambaşka bir perspektiften ele alıyor, kimi nerede bulabileceğinizi adeta ifşa ediyoruz.
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Bir Koç burcu, sıra bekleyeceği hiçbir yere gitmez!
Bir Boğa burcu, kasvetli ve stresli ortamlara girmez!
Bir İkizler burcu, sıkıcı ve durağan yerlere asla gitmez!
Bir Yengeç burcu, yalnız olduğu ortama girmez!
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Bir Aslan burcu, eğlence yoksa yoktur!
Bir Başak burcu, kabalığa adımını atmaz!
Bir Terazi burcu, işe gitmeyi sevmez!
Bir Akrep burcu, kontrolü kaybedeceği yere gitmez!
Bir Yay burcu, misafirliğe gitmez!
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Bir Oğlak burcu, düğün dernek işleri onlara göre değil!
Bir Kova burcu, alışveriş merkezlerine gitmezler!
Bir Balık burcu, ciddi toplantılara gitmez!
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Valla mecbur kalınca herkes her yere öyle bir gider ki😂