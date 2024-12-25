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Burçların Asla Gitmeyecekleri Yerleri Söylüyoruz! Burcunu Bildiğiniz Kişiyi Nerede Bulacağınızı İfşa Ediyoruz!

Burçların Asla Gitmeyecekleri Yerleri Söylüyoruz! Burcunu Bildiğiniz Kişiyi Nerede Bulacağınızı İfşa Ediyoruz!

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
25.12.2024 - 16:08

Her burcun kendine has özellikleri ve kendine göre kuralları vardır! Peki ama burçların gitmekten nefret ettiği yerleri biliyor musunuz? Kimi düğüne gitmez kimi işe... Kimi müziğin sesini duymadan içeriye adımını atmaz kimi de kalabalıktan haz etmez! 

Hadi gelin öğrenelim, burçlara nereye gitmekten nefret eder, nereye gider...

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Astroloji dünyasının derinlerine iniyoruz! Hazır olun, burçları bambaşka bir perspektiften ele alıyor, kimi nerede bulabileceğinizi adeta ifşa ediyoruz.

Astroloji dünyasının derinlerine iniyoruz! Hazır olun, burçları bambaşka bir perspektiften ele alıyor, kimi nerede bulabileceğinizi adeta ifşa ediyoruz.

'Burçların gitmekten nefret edeceği yerleri' astroolojim adlı Instagram hesabından ilham alarak yeniden yorumladık! 

Başak burçlarının kalabalığa girmediğini biliyordunuz belki ama Kova burcunun nerede olacağını bilmiyordunuz... Gelin, burcuna göre flört stalk olayının yolunu açmak için kim nerede, kim nerede değil görelim! 👇

Bir Koç burcu, sıra bekleyeceği hiçbir yere gitmez!

Bir Koç burcu, sıra bekleyeceği hiçbir yere gitmez!

Sabırsızlıkları ile nam salan, aceleci, heyecanlı ve hareketli Koç burçları uzun kuyruklarda beklemezler. Çok sevdikleri bir yere girmekten bile sıra beklememek için vazgeçebilirler. 

Ama onları nerede bulabiliriz derseniz: Koç burçlarını, biraz köhne, sakin ve huzurlu yerlerde bulabilirsiniz. Doğanın huzuru ve rahatça hareket edecekleri yerler onlara iyi gelecektir.

Bir Boğa burcu, kasvetli ve stresli ortamlara girmez!

Bir Boğa burcu, kasvetli ve stresli ortamlara girmez!

Lüksü, hayatlarını diledikleri gibi yaşamayı ve eğlenmeyi seven Boğa burçları kasvet ve strese gelemezler. Onları sıkacak, üzecek ve yoracak yerlerde bulunmazlar. Hastaneler, hastalıklar ve sorunlardan kaçarlar. 

Ama onları nerede bulabiliriz derseniz: Boğa burçlarını, alışverişte, gezmekte, eğlencede ve en şık restoranların açılışlarında bulabilirsiniz. Kaliteyi takip edin en iyi yemek yenilecek yerler onlardan sorulur.

Bir İkizler burcu, sıkıcı ve durağan yerlere asla gitmez!

Hareketli, meraklı ve çabuk sıkılan doğalarıyla İkizler burçları aynı yere tekrar tekrar gitmezler. Gittikleri mekanda hareket yoksa, müzik güzel değilse ya da monotonluk varsa onları bulamazsınız. 

Ama onları nerede bulabiliriz derseniz: İkizler burçlarını, enerji yükselten yerlerde bulabilirsiniz. Yeni akımları, en eğlenceli konserleri, müziği ve partiyi takip edin onları bulacaksınız.

Bir Yengeç burcu, yalnız olduğu ortama girmez!

Bir Yengeç burcu, yalnız olduğu ortama girmez!

Duygusallıkları, samimiyet ve sevgi arayışları ile tanıdığımız Yengeç burçlarını samimiyetsiz ortamlarda göremezsiniz. Öyle kalabalık ama sevgisiz akraba etkinlikler onları bir hayli gerer. Bir mekana, sinemaya veya tiyatroya tek başlarına gitmezler. 

Ama onları nerede bulabiliriz derseniz: Yengeç burçlarını, ailelerinin ve dostlarının yanında bulabilirsiniz. Onlar sevdikleri yanlarındaysa, dünyanın en kötü yerine bile razılar!

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Bir Aslan burcu, eğlence yoksa yoktur!

Kendilerini bir hayli severler Aslan burçları, haliyle öyle onları üzüntülü, kederli, tatsız tuzsuz yerlere götüremezsiniz... Varsa bir eğlence yanınızda bir Aslan da vardır. Ama gezip yiyip içip eğlenmiyorsanız, sizinle hiç işleri de yoktur. 

Sizin de anlayacağınız gibi Aslan burçlarını, mutlu ve eğlenceli yerlerde bulabilirsiniz. Konserler, davetler, partiler ve eğlencelerde...

Bir Başak burcu, kabalığa adımını atmaz!

Bir Başak burcu, kabalığa adımını atmaz!

Sakin ve dingin bir yapıları vardır. Kalabalığı, gürültüyü, dağınıklığı ya da pis ortamları hiç sevmezler Başak burçları! Hele bir de onlara birilerinin dokunacağı, çarpacağı kadar kalabalık varsa... asla gelmezler! 

Ama onları nerede bulabiliriz derseniz: Başak burçlarını, kütüphanede, müzede, eğitimde ya da doğada bulabilirsiniz. Temiz ve işlevli yerlerde olmayı tercih ederler.

Bir Terazi burcu, işe gitmeyi sevmez!

Bir Terazi burcu, işe gitmeyi sevmez!

Siz de biliyorsunuz, şıklıkları ve zarafetleriyle Terazi burçlarının yeri iş yerleri değil. Sanki onları dünya görmeli... Küçük bir ofise ya da büyük bir holdinge kapatarak yaratıcılıklarının önüne geçilmemeli. 

Ama onları nerede bulabiliriz derseniz: Terazi burçlarını, defilede bulabilirsiniz. Onlar şıklıklarıyla her girdikleri ortamda dikkatleri üzerlerine çekmeli.

Bir Akrep burcu, kontrolü kaybedeceği yere gitmez!

Bir Akrep burcu, kontrolü kaybedeceği yere gitmez!

Sır dolu, gizemli ve meraklıdır Akrep burçları! Kendilerini açık etmek istemezler... Onları keşfetmek, ağızlarından laf almak, kontrol etmek ya da uyutmak öyle çok da kolay değildir. Zira kontrolü de kendilerini kimseye bırakmazlar! 

Ama onları nerede bulabiliriz derseniz: Akrep burçlarını, sıradanlıktan uzak yerlerde bulabilirsiniz. Dağın tepesi, şehrin gizemli köşesi, okul bahçesinin tenha köşesi onlarındır.

Bir Yay burcu, misafirliğe gitmez!

Bir Yay burcu, misafirliğe gitmez!

Başına buyruk ve özgür ruhlu Yay burçları, bir başkasının evinde sıkılırlar. Başkasının kurallarına uymak onları bir hayli zorlar. Bu yüzden kimsenin evine gitmeyi sevmezler, gelirlerse de banyodaki dolapları açmadan evden çıkmazlar. 

Ama onları nerede bulabiliriz derseniz: Yay burçlarını, keşfedebilecekleri yerlerde bulabilirsiniz. Egzotik ülkeler, festivaller, bir anda çıkılan yolculuklar onların işidir.

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Bir Oğlak burcu, düğün dernek işleri onlara göre değil!

Düzen ve disiplinleriyle tanıdığımız Oğlak burçları, her şeyin birbirine girdiği düğünlere gelmezler. Özellikle böyle ortamlarda herkesin saçma sorularına maruz kalmak onları bir hayli kızdırır. 

Ama onları nerede bulabiliriz derseniz: Oğlak burçlarını, iş yerinde bulabilirsiniz. İşlerini, çalışmayı ve kuralların olduğu düzenli yerleri severler.

Bir Kova burcu, alışveriş merkezlerine gitmezler!

Bir Kova burcu, alışveriş merkezlerine gitmezler!

Yenilikçi ve sıra dışı fikirleriyle tanıdığımız Kova burçları, herkesin yaptığı şeyi yapmayı sevmezler. Bir sürü insanla birlikte alışverişte zaman kaybetmek yerine online siparişleri ve butik mağazaları tercih ederler. 

Ama onları nerede bulabiliriz derseniz: Kova burçlarını, sanat galerilerinde ya da bilim ve teknoloji fuarlarında bulabilirsiniz. Keşfetmek için zihinlerini açan yere giderler.

Bir Balık burcu, ciddi toplantılara gitmez!

Bir Balık burcu, ciddi toplantılara gitmez!

Hayal gücünün peşinden koşan sevgi dolu ve duygusal Balık burçları, duygusal bağların kurulamadığı yerlere gitmezler. Kendilerini güvende hissetmedikleri negatif enerjinin olduğu yereleri sevmezler. Ciddi toplantılar da onlara göre değildi. 

Ama onları nerede bulabiliriz derseniz: Balık burçlarını, mistik yerlerde bulabilirsiniz. Yıldız izleme etkinlikleri, terapiler, yoga, sahil kenarı yürüyüşleri ve ilham veren organizasyonlar onlara göredir.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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Kei Dy

Valla mecbur kalınca herkes her yere öyle bir gider ki😂