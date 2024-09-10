Birbirinden Farklı Dünyalara Dalmaya Hazırlanın: Şimdiye Kadar Çıkmış En İyi Rol Yapma Oyunlarını Listeledik!

Bir diğer Bethesda klasiği de Elde Scrolls serisi. Tabii, bu seride birçok oyun bulunuyor. Her biri belirli bir kalitenin üstünde olsa da Skyrim'in yeri bir başka. Sunduğu evreni, uçsuz bucaksız dünyası ile her oyuncunun şans vermesi gereken bir yapım.