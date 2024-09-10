Birbirinden Farklı Dünyalara Dalmaya Hazırlanın: Şimdiye Kadar Çıkmış En İyi Rol Yapma Oyunlarını Listeledik!
Birbirinden Farklı Dünyalara Dalmaya Hazırlanın: Şimdiye Kadar Çıkmış En İyi Rol Yapma Oyunlarını Listeledik!
Oyuncular tarafından övgülere boğulan en iyi rol yapma oyunlarını derledik.
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10. Dark Souls
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9. Disco Elysium
8. Fallout: New Vegas
7. The Elder Scrolls V: Skyrim
6. Divinity: Original Sin 2
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5. Mass Effect 2
4. Star Wars: Knights of the Old Republic
3. Vampire: The Masquerade - Bloodlines
2. Diablo 2
1. Baldur's Gate 3
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