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Birbirinden Farklı Dünyalara Dalmaya Hazırlanın: Şimdiye Kadar Çıkmış En İyi Rol Yapma Oyunlarını Listeledik!

Birbirinden Farklı Dünyalara Dalmaya Hazırlanın: Şimdiye Kadar Çıkmış En İyi Rol Yapma Oyunlarını Listeledik!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 13:01

Oyuncular tarafından övgülere boğulan en iyi rol yapma oyunlarını derledik.

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10. Dark Souls

10. Dark Souls

Fromsoftware'in Demon's Souls'dan sonra çıkardığı bu yapım, oyun dünyasında büyük bir devrim yarattı. Souls türünün doğmasındaki en kilit oyun olan bu yapım, sizlere hem zorlu hem de keyifli bir macera sunuyor.

9. Disco Elysium

9. Disco Elysium

Bol bol diyaloğun olduğu ve bir dedektifin başına gelen olayları anlatan bu yapım, sağlam RPG ögelerine sahip. Eğer uzun yazılar okumak sizin için problem değilse, mutlaka bu oyuna göz atın.

8. Fallout: New Vegas

8. Fallout: New Vegas

Fallout serisinin en gözde oyunlarından olan New Vegas, ana oyun olarak planlanmamıştı. Bethesta tarafından Obisidian'a verilen bu proje, fazlasıyla iyi bir şekilde oyuncularla buluştu. Birçok oyuncu için hâla Fallout serisinin en iyisi konumunda.

7. The Elder Scrolls V: Skyrim

7. The Elder Scrolls V: Skyrim

Bir diğer Bethesda klasiği de Elde Scrolls serisi. Tabii, bu seride birçok oyun bulunuyor. Her biri belirli bir kalitenin üstünde olsa da Skyrim'in yeri bir başka. Sunduğu evreni, uçsuz bucaksız dünyası ile her oyuncunun şans vermesi gereken bir yapım.

6. Divinity: Original Sin 2

6. Divinity: Original Sin 2

Larian tarafından geliştirilen bu yapım, izometrik bir rol yapma deneyimi vadediyor. Sağlam bir aksiyon sistmeine sahip olan yapım, rol yapma kısmında da öne çıkmayı başarıyor.

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5. Mass Effect 2

5. Mass Effect 2

Bilim kurgu temasına sahip en iyi oyun ne diyecek olursanız, aklıma ilk gelen oyun şüphesiz Mass Effect 2 olurdu. Oldukça iyi işlenmiş karakterleri, kurguladığı evren ve hikâyesi ile dört dörtlük bir yapım.

4. Star Wars: Knights of the Old Republic

4. Star Wars: Knights of the Old Republic

BioWare tarafından geliştirilen bu yapım, Star Wars oyunları arasında hala zirvede yer alıyor. Her ne kadar sıra tabanlı yapısı günümüzde çok oyuncu çekemese de bu durum Kotor'un üst düzey bir oyun olmasına engel olmuyor.

3. Vampire: The Masquerade - Bloodlines

3. Vampire: The Masquerade - Bloodlines

2004 yılında piyasaya sürülen Bloodlines, diyalogların kilit noktada olduğu bir yapım. Bunun yanında oyuncuya farklı özgürlükler de sunan bu oyun, çıktığı döneme damga vurmayı başarmıştı. Gözler devam oyununa çevrilmiş olsa da bunun için uzun bir süre beklemeniz gerekebilir.

2. Diablo 2

2. Diablo 2

Blizzard'ın şimdiye kadar yaptığı en iyi iş ne diye sorarsanız, Diablo 2 cevapların başında gelecektir. Aksiyon ve rol yapma ögelerini mükemmel şekilde birleştiren ve oyuncuya sunan bu yapım, türün en iyi örneklerinden.

1. Baldur's Gate 3

1. Baldur's Gate 3

Larian'ın ustalık işi olan Baldur's Gate 3, 2023 yılında ödülleri adeta silip süpürmüştü. Sunduğu çeşitlilik ve olaylara yaklaşım biçimi, şimdiye kadar yapılmış en detaylı işlerden. Bunun yanında özenle hazırlanmış ara sahneler de oyunun keyfini bir hayli artırıyor.

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