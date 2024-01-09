Bir Zam da Marmaray ve Metrobüse Geldi: İşte Yeni Tarife

Her şeye olduğu gibi ulaşıma da art arda zamlar gelmeye devam ediyor. Zamlar nedeniyle kimsenin yüzü gülmüyor. Bir tarafta zam artışını beğenmeyen taksiciler bir tarafta ise zam yağmuruna tutulan yurttaş yer alıyor. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından dün İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı.