Bir Zam da Marmaray ve Metrobüse Geldi: İşte Yeni Tarife
Bir Zam da Marmaray ve Metrobüse Geldi: İşte Yeni Tarife
Her şeye olduğu gibi ulaşıma da art arda zamlar gelmeye devam ediyor. Zamlar nedeniyle kimsenin yüzü gülmüyor. Bir tarafta zam artışını beğenmeyen taksiciler bir tarafta ise zam yağmuruna tutulan yurttaş yer alıyor. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından dün İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sözcü'nün haberine göre, TCDD'ye bağlı Marmaray ve İETT bünyesindeki Metrobüse de yüzde 18 oranında zam yapıldı.
Marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye çıktı. Metrobüste ise en uzun mesafede tam bilet 26,25 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 14,40 lira oldu.
İşte yeni zamlı tarifeler:
Metrobüs:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda