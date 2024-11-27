onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Bir Yıldız Gibi Parlıyor: Kenan Yıldız '2024 Golden Boy Web' Ödülünün Sahibi Oldu!

Bir Yıldız Gibi Parlıyor: Kenan Yıldız '2024 Golden Boy Web' Ödülünün Sahibi Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 19:51

Tuttosport’un düzenlediği ve dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin oylarıyla belirlenen ‘Golden Boy Web’ ödülü sahibini buldu. Juventus forması giyen millî futbolcu Kenan Yıldız, 2024 yılı ''Golden Boy Web'' ödülünün sahibi oldu. 

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, kazandığı bu ödülle bir kez daha sahneye çıkmış oldu. Serie A gibi mücadeleci bir ligde istikrarlı bir form grafiği yakalayan Kenan Yıldız'ın bu başarısına sosyal medyadan da birçok yorum ve tebrik mesajı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, bu defa kazandığı bir ödülle sosyal medyada gündem oldu.

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, bu defa kazandığı bir ödülle sosyal medyada gündem oldu.

19 yaşındaki millî futbolcu, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin oylarıyla belirlenen ‘Golden Boy Web’ ödülünün sahibi oldu.

19 yaşındaki millî futbolcu, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin oylarıyla belirlenen ‘Golden Boy Web’ ödülünün sahibi oldu.

İtalyan devi Juventus da genç yıldızın kazandığı ödüle kayıtsız kalmayarak resmi hesabından yaptığı paylaşımla Kenan Yıldız'ı tebrik etti.

İtalyan devi Juventus da genç yıldızın kazandığı ödüle kayıtsız kalmayarak resmi hesabından yaptığı paylaşımla Kenan Yıldız'ı tebrik etti.

İşte, Juventus'un resmi hesabından yaptığı tebrik paylaşımı👇

İşte, Juventus'un resmi hesabından yaptığı tebrik paylaşımı👇
twitter.com

''Golden Boy Web 2024 ödülünü kazanan Kenan Yıldız'ı tebrik ederiz! 🏆''

Sosyal medyadan da tebrik mesajları gecikmedi👇

Sosyal medyadan da tebrik mesajları gecikmedi👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın