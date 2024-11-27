Bir Yıldız Gibi Parlıyor: Kenan Yıldız '2024 Golden Boy Web' Ödülünün Sahibi Oldu!
Bir Yıldız Gibi Parlıyor: Kenan Yıldız '2024 Golden Boy Web' Ödülünün Sahibi Oldu!
Tuttosport’un düzenlediği ve dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin oylarıyla belirlenen ‘Golden Boy Web’ ödülü sahibini buldu. Juventus forması giyen millî futbolcu Kenan Yıldız, 2024 yılı ''Golden Boy Web'' ödülünün sahibi oldu.
Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, kazandığı bu ödülle bir kez daha sahneye çıkmış oldu. Serie A gibi mücadeleci bir ligde istikrarlı bir form grafiği yakalayan Kenan Yıldız'ın bu başarısına sosyal medyadan da birçok yorum ve tebrik mesajı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, bu defa kazandığı bir ödülle sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19 yaşındaki millî futbolcu, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin oylarıyla belirlenen ‘Golden Boy Web’ ödülünün sahibi oldu.
İtalyan devi Juventus da genç yıldızın kazandığı ödüle kayıtsız kalmayarak resmi hesabından yaptığı paylaşımla Kenan Yıldız'ı tebrik etti.
İşte, Juventus'un resmi hesabından yaptığı tebrik paylaşımı👇
Sosyal medyadan da tebrik mesajları gecikmedi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın