Bir Yıldız Gibi Parlıyor: Kenan Yıldız '2024 Golden Boy Web' Ödülünün Sahibi Oldu!

Tuttosport’un düzenlediği ve dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin oylarıyla belirlenen ‘Golden Boy Web’ ödülü sahibini buldu. Juventus forması giyen millî futbolcu Kenan Yıldız, 2024 yılı ''Golden Boy Web'' ödülünün sahibi oldu.

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, kazandığı bu ödülle bir kez daha sahneye çıkmış oldu. Serie A gibi mücadeleci bir ligde istikrarlı bir form grafiği yakalayan Kenan Yıldız'ın bu başarısına sosyal medyadan da birçok yorum ve tebrik mesajı geldi.