Bir Türkiye Klasiği: Son Zamanlarda Gelen İtirazlar Üzerine Tutuklanan Zanlılar
Bir Türkiye Klasiği: Son Zamanlarda Gelen İtirazlar Üzerine Tutuklanan Zanlılar
Birkaç yıldır yargı ülkemizde en çok sorgulanan kurumlardan. Bir tarafta jet hızıyla soruşturmalar, ani gözaltılar, şok tutuklanmalar yaşanırken bir tarafta da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilenler veya hiç tutukluluk görmeyenlere rastlayabiliyoruz. Burada da Twitter Adalet Sarayı olarak da adlandırılan sosyal medya tepkileri devreye giriyor. Son bir ayda üstte anlattığımız gibi pek çok örnek yaşandı.
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir şahıs, trafikte tartıştığı kadın sürücünün aynasını kırıp camını parçalamaya kalkışmıştı.
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Başakşehir'de yaşanan olayda serbest bırakılan saldırgan, itirazlar üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zihinsel engelli bir çobana şiddet uygulayan kız kardeşler ise ilk duruşmada tahliye edilmişti.
Düğün konvoyundaki magandaların rastgele ateş açması sonucu 11 aylık Pera bebek, evde annesiyle oynarken hayatını kaybetmişti.
Kahramanmaraş'ta bir şahıs kaldırımda yürüyen bir kadını yumruklamış tahmin edebileceğiniz üzere serbest bırakılmıştı.
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Kadıköy'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki vatandaşa aracıyla çarpan sürücü serbest bırakılmıştı.
İzmir'de 32 yaşındaki Ş.A., eşiyle ile boşanma sürecindeydi.
Bursa'da geçtiğimiz günlerde bir fidye olayı yaşanmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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