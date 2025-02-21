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Bir Türkiye Klasiği: Son Zamanlarda Gelen İtirazlar Üzerine Tutuklanan Zanlılar

Bir Türkiye Klasiği: Son Zamanlarda Gelen İtirazlar Üzerine Tutuklanan Zanlılar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.02.2025 - 16:42

Birkaç yıldır yargı ülkemizde en çok sorgulanan kurumlardan. Bir tarafta jet hızıyla soruşturmalar, ani gözaltılar, şok tutuklanmalar yaşanırken bir tarafta da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilenler veya hiç tutukluluk görmeyenlere rastlayabiliyoruz. Burada da Twitter Adalet Sarayı olarak da adlandırılan sosyal medya tepkileri devreye giriyor. Son bir ayda üstte anlattığımız gibi pek çok örnek yaşandı.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir şahıs, trafikte tartıştığı kadın sürücünün aynasını kırıp camını parçalamaya kalkışmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir şahıs, trafikte tartıştığı kadın sürücünün aynasını kırıp camını parçalamaya kalkışmıştı.

Başakşehir'de yaşanan olayda serbest bırakılan saldırgan, itirazlar üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir'de yaşanan olayda serbest bırakılan saldırgan, itirazlar üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zihinsel engelli bir çobana şiddet uygulayan kız kardeşler ise ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Zihinsel engelli bir çobana şiddet uygulayan kız kardeşler ise ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Olayın sosyal medyada infial yaratmasının ardından savcılık harekete geçti ve kardeşler tutuklandı.

Düğün konvoyundaki magandaların rastgele ateş açması sonucu 11 aylık Pera bebek, evde annesiyle oynarken hayatını kaybetmişti.

Düğün konvoyundaki magandaların rastgele ateş açması sonucu 11 aylık Pera bebek, evde annesiyle oynarken hayatını kaybetmişti.

2024'ün Temmuz ayında Aydın'da yaşanan olayda, 11 aylık Pera bebeğin ölümüne neden olan düğün magandalarının ilk duruşmada tahliye edilmesi büyük tepki çekmişti. Savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme, sanıklardan Ersin Budak'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Ailenin hukuk mücadelesi devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta bir şahıs kaldırımda yürüyen bir kadını yumruklamış tahmin edebileceğiniz üzere serbest bırakılmıştı.

Kahramanmaraş'ta bir şahıs kaldırımda yürüyen bir kadını yumruklamış tahmin edebileceğiniz üzere serbest bırakılmıştı.

'Eski kız arkadaşıma benzettim.' savunmasını yapan şahıs itiraz üzerine tutuklandı.

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Kadıköy'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki vatandaşa aracıyla çarpan sürücü serbest bırakılmıştı.

Kadıköy'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki vatandaşa aracıyla çarpan sürücü serbest bırakılmıştı.

İtiraz üzerine 3 gün sonra tutuklandı. Şahsın 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

İzmir'de 32 yaşındaki Ş.A., eşiyle ile boşanma sürecindeydi.

İzmir'de 32 yaşındaki Ş.A., eşiyle ile boşanma sürecindeydi.

Zanlı, Burdur'da bulunan eşini görüntülü aradı. Çocuklarının boğazına bıçak dayayıp kadını tehdit etti.

Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Baba hakkında 'kasten yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından 8,5 yıl hapis cezası istendi. Ancak ilk duruşmada serbest bırakıldı.

Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Savcılık'tan itiraz geldi. Bu itiraz üzerine sanık için yeniden tutuklama kararı verildi.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde bir fidye olayı yaşanmıştı.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde bir fidye olayı yaşanmıştı.

İnegöl ilçesinde kaçırdıkları Mert A.’nın (20) annesini telefonla arayarak 30 bin TL isteyen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bursa yerel basınının olayı duyurması üzerine kaçırma olayı büyük tepki topladı. Şüphelilerden Arda B. (20), savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ancak bu kez de ev hapsine çarptırıldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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