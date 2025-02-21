Bir Türkiye Klasiği: Son Zamanlarda Gelen İtirazlar Üzerine Tutuklanan Zanlılar

Birkaç yıldır yargı ülkemizde en çok sorgulanan kurumlardan. Bir tarafta jet hızıyla soruşturmalar, ani gözaltılar, şok tutuklanmalar yaşanırken bir tarafta da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilenler veya hiç tutukluluk görmeyenlere rastlayabiliyoruz. Burada da Twitter Adalet Sarayı olarak da adlandırılan sosyal medya tepkileri devreye giriyor. Son bir ayda üstte anlattığımız gibi pek çok örnek yaşandı.