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Bir Tek O Kaldı: Apple Neden Hala Piyasaya Katlanabilir Telefon Sürmedi?

Bir Tek O Kaldı: Apple Neden Hala Piyasaya Katlanabilir Telefon Sürmedi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.04.2025 - 20:09 Son Güncelleme: 09.04.2025 - 20:11

Apple neden hala katlanabilir iPhone piyasaya sürmedi sorusu, teknoloji dünyasında belki de en çok merak edilen konulardan biri. Pek çok marka neredeyse her sene yeni bir model sürerken, Apple bu yarışa neden dahil olmadı dersiniz? Aslında cevap çok basit. Apple, kusursuz olmayan hiçbir ürünü piyasaya sürmek istemiyor. Onlar için trend olmak değil, kalite ve kullanıcı deneyimi ön planda. Yani ortada bir tembellik değil, oldukça bilinçli bir bekleyiş var. Gelin bi' tık daha irdeleyelim...

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

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Apple neden bu kadar temkinli davranıyor olabilir?

Apple neden bu kadar temkinli davranıyor olabilir?

Apple her zaman mükemmeliyetçiliğiyle bilinen bir marka oldu. Cihazları piyasaya geç sürmesiyle eleştirilse de bu bekleyişin sonunda ortaya çıkan ürünler beklentilerin bir tık üzerinde oluyor. Şirketin katlanabilir telefonlara olan mesafesi de bu stratejinin bir uzantısı. 

Şu an piyasadaki katlanabilir telefonların çoğunda hala ekran kırılmaları, menteşe sorunları, toz girişi gibi ciddi dayanıklılık problemleri yaşanabiliyor. Apple ise kullanıcılarına şık, sağlam ve sorunsuz deneyimler sunmak istediği için bu teknolojinin biraz daha olgunlaşmasını beklemeyi tercih ediyor olabilir.

Tasarım sadece görünüş değil, deneyimin kendisi. Apple da tam olarak buna odaklanıyor.

Tasarım sadece görünüş değil, deneyimin kendisi. Apple da tam olarak buna odaklanıyor.

Apple ürünlerini düşünün; sadece güzel değiller, aynı zamanda basit ve sezgiseller. Katlanabilir cihazlarda ise işler daha karmaşık hale geliyor: ekranlar büyüyor, uygulamalar hem katlı hem açık halde sorunsuz çalışmalı, menteşe deneyimi kesintisiz olmalı. Bu teknik detaylar hala pek çok marka için ciddi birer engel.

"Apple geç kaldı" diyenlere göre durum hiç de öyle değil.

"Apple geç kaldı" diyenlere göre durum hiç de öyle değil.

Apple, pazara ilk giren değil, en doğru zamanda giren olmayı tercih eden bir marka oldu genelde. Apple Watch yıllar sonra çıkmıştı ama çıktığında piyasayı tamamen değiştirdi. Katlanabilir telefonlar konusunda da aynı stratejiyi izliyorlar.

Pazarın nereye gittiğini gözlemliyor, rakiplerin hatalarından ders çıkarıyor ve zamanı geldiğinde 'işte bu' dedirtecek bir cihazla karşımıza çıkmak istiyorlar. Şu an Samsung gibi markalar sahnede olabilir ama Apple hala perde arkasında...

"Peki hiç mi çalışmıyorlar bu konuda?" derseniz, Apple çoktan düğmeye bastı bile.

"Peki hiç mi çalışmıyorlar bu konuda?" derseniz, Apple çoktan düğmeye bastı bile.

Kulislerde dönen bilgilere göre Apple çok sayıda katlanabilir prototip üzerinde çalışıyor. Hatta bu cihazların bazıları test aşamasında bile. 7.5 inçlik OLED ekranlı modellerden, çift ekranlı konseptlere kadar birçok farklı tasarımın masada olduğu konuşuluyor. 

Ancak Apple bu konuda son derece titiz davranıyor. Hatta bazı kaynaklar, katlanabilir iPhone’un 2026'dan önce gelmeyeceğini, hatta 2027’yi bile bulabileceğini söylüyor. Bu da gösteriyor ki Apple için önemli olan hızlı olmak değil, doğru olmak.

Katlanabilir telefonlar teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ederken, Apple hala beklemede. Umarız bu bekleyiş boşuna değildir çünkü kullanıcılar 'Neden hala çıkmadı?' sorusunu sormak yerine 'Çıktığında nasıl fark yaratacak?' diye düşünmeye başladı bile.

Peki ya Apple’ın gelecekteki katlanabilir iPhone’u nasıl olacak? İşte şimdiye kadar sızan detaylar…

Peki ya Apple’ın gelecekteki katlanabilir iPhone’u nasıl olacak? İşte şimdiye kadar sızan detaylar…

Apple, katlanabilir iPhone konusunda çıtayı fazlasıyla yükseğe koymuş durumda çünkü en büyük hedefi, ekrandaki o rahatsız edici katlama çizgisini tamamen ortadan kaldırmak. Şu anda piyasadaki neredeyse tüm katlanabilir telefonlarda görülen bu belirgin iz, Apple’ın kabul edebileceği bir tasarım kusuru değil. Şirketin yıllardır projeyi ertelemesinin en büyük sebebi de bu.

Tasarım konusunda da artık ipuçları netleşmeye başladı. Başlangıçta Galaxy Z Flip benzeri bir üstten katlanan model konuşulsa da son sızıntılar Apple’ın bir kitap gibi yandan açılan bir tasarıma karar verdiğini gösteriyor. 

Yani iPhone Flip değil, daha çok iPhone Fold diyebileceğimiz bir model bizleri bekliyor olabilir. Bu da demek oluyor ki iOS’un yatay kullanımda da sorunsuz çalışabilmesi için köklü bir yazılım dönüşümü kaçınılmaz. Apple’ın iOS 19, iPadOS 19 ve macOS 16’yı ortak bir deneyim sunacak şekilde yeniden tasarladığı söylentileri de tam bu noktada devreye giriyor.

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Boyutlar açısından baktığımızda, cihaz kapalıyken yaklaşık 5.5 inçlik bir dış ekrana sahip olacak gibi duruyor.

Boyutlar açısından baktığımızda, cihaz kapalıyken yaklaşık 5.5 inçlik bir dış ekrana sahip olacak gibi duruyor.

Ancak açıldığında 7.8 inçlik iç ekranla karşımıza çıkması bekleniyor ki bu da neredeyse bir iPad mini deneyimi anlamına geliyor. İlginç olan şu ki bu cihaz açık haliyle Apple’ın bugüne kadarki en ince cihazı olabilir.

Donanım tarafında ise sürpriz bir detay var, Face ID yerine Touch ID’ye geri dönüş olabilir. Apple’ın TrueDepth kamera modülünü yeterince inceltememesi halinde, güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucu kullanılabilir.

Geldik fiyat kısmına... Apple’ın bu cihazı 2.000 ila 2.500 dolar bandında piyasaya sunacağı konuşuluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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