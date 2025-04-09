Apple her zaman mükemmeliyetçiliğiyle bilinen bir marka oldu. Cihazları piyasaya geç sürmesiyle eleştirilse de bu bekleyişin sonunda ortaya çıkan ürünler beklentilerin bir tık üzerinde oluyor. Şirketin katlanabilir telefonlara olan mesafesi de bu stratejinin bir uzantısı.

Şu an piyasadaki katlanabilir telefonların çoğunda hala ekran kırılmaları, menteşe sorunları, toz girişi gibi ciddi dayanıklılık problemleri yaşanabiliyor. Apple ise kullanıcılarına şık, sağlam ve sorunsuz deneyimler sunmak istediği için bu teknolojinin biraz daha olgunlaşmasını beklemeyi tercih ediyor olabilir.