Bir Tek O Kaldı: Apple Neden Hala Piyasaya Katlanabilir Telefon Sürmedi?
Bir Tek O Kaldı: Apple Neden Hala Piyasaya Katlanabilir Telefon Sürmedi?
Apple neden hala katlanabilir iPhone piyasaya sürmedi sorusu, teknoloji dünyasında belki de en çok merak edilen konulardan biri. Pek çok marka neredeyse her sene yeni bir model sürerken, Apple bu yarışa neden dahil olmadı dersiniz? Aslında cevap çok basit. Apple, kusursuz olmayan hiçbir ürünü piyasaya sürmek istemiyor. Onlar için trend olmak değil, kalite ve kullanıcı deneyimi ön planda. Yani ortada bir tembellik değil, oldukça bilinçli bir bekleyiş var. Gelin bi' tık daha irdeleyelim...
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Apple neden bu kadar temkinli davranıyor olabilir?
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Tasarım sadece görünüş değil, deneyimin kendisi. Apple da tam olarak buna odaklanıyor.
"Apple geç kaldı" diyenlere göre durum hiç de öyle değil.
"Peki hiç mi çalışmıyorlar bu konuda?" derseniz, Apple çoktan düğmeye bastı bile.
Peki ya Apple’ın gelecekteki katlanabilir iPhone’u nasıl olacak? İşte şimdiye kadar sızan detaylar…
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Boyutlar açısından baktığımızda, cihaz kapalıyken yaklaşık 5.5 inçlik bir dış ekrana sahip olacak gibi duruyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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