Bilgisayar toplarken ya da kasanın içini temizlerken anakartın üstünde duran küçük ve yuvarlak bir pil dikkatinizi çekmiş olabilir. Çoğu kişi bu pilin ne işe yaradığını bilmez çünkü bilgisayar zaten elektrikle çalışıyordur, öyleyse neden bir pile daha ihtiyaç duysun ki?

Aslında bu küçük pilin görevi düşündüğünüzden çok daha önemli. Her bilgisayarın düzgün çalışması için bazı temel ayarların korunması gerekir ve işte bu pil, o ayarların unutulmamasını sağlar. Yani bilgisayarınızın saati her açıldığında doğruysa, bu minik dostumuza bir teşekkür borçlusunuz.

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