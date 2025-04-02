Anakartın Üstünde Yer Alan Pil Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?
Anakartın Üstünde Yer Alan Pil Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?
Bilgisayar toplarken ya da kasanın içini temizlerken anakartın üstünde duran küçük ve yuvarlak bir pil dikkatinizi çekmiş olabilir. Çoğu kişi bu pilin ne işe yaradığını bilmez çünkü bilgisayar zaten elektrikle çalışıyordur, öyleyse neden bir pile daha ihtiyaç duysun ki?
Aslında bu küçük pilin görevi düşündüğünüzden çok daha önemli. Her bilgisayarın düzgün çalışması için bazı temel ayarların korunması gerekir ve işte bu pil, o ayarların unutulmamasını sağlar. Yani bilgisayarınızın saati her açıldığında doğruysa, bu minik dostumuza bir teşekkür borçlusunuz.
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Her şey BIOS ve CMOS'la başlıyor...
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Peki bu pil olmasaydı ne olurdu?
Peki ya bu pil bozulursa neler olur, nasıl değiştirirsiniz?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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